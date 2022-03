Man Utd giá trị nhất trên mạng xã hội

Man Utd là CLB bóng đá đứng đầu trên những mạng xã hội lớn, với giá trị 233 triệu USD.

Công ty tài sản số Horizm vừa công bố dữ liệu về các CLB ở năm mạng xã hội gồm Facebook, Instagram, Twitter, YouTube và TikTok. Từ đó họ kết luận Man Utd có thể tạo ra 233 triệu USD từ những người theo dõi trên các mạng xã hội này. Giá trị của thương hiệu số Man Utd đứng đầu, và hơn gấp đôi đội thứ tư Liverpool.

Man Utd từng có thêm hơn 1 triệu lượt theo dõi trên Instagram, chỉ hai tiếng sau khi công bố đưa Cristiano Ronaldo trở lại. Ảnh: Sun Sport

Giá trị số của Man Utd tăng đáng kể nhờ thương vụ Ronaldo cuối kỳ chuyển nhượng hè 2021. Bài đăng thông báo Ronaldo trở lại Man Utd nhận được nhiều "like" nhất lịch sử của một tài khoản CLB thể thao trên Instagram lẫn Twitter. Thông báo này trên Twitter đến nay đã chạm mốc 2 triệu like, còn bài đăng của PSG về việc chiêu mộ Lionel Messi chưa đạt 1 triệu like.

Dù không còn Messi, Barca vẫn đứng thứ hai về giá trị số, với 197 triệu USD. Họ bỏ xa đội thứ ba Real Madrid tới 70 triệu USD.

Lượt theo dõi Real và Barca lần lượt là 282 triệu và 278 triệu tài khoản, cao hơn hẳn Man Utd với 179 triệu lượt. Nhưng theo Horizm, giá trị từ các tài khoản theo dõi Man Utd lớn hơn nhiều so với hai đội La Liga.

Đội bóng Giá trị số (USD) 1. Man Utd 233 triệu 2. Barca 197 triệu 3. Real Madrid 127 triệu 4. Liverpool 106 triệu 5. Chelsea 105 triệu 6. PSG 73 triệu 7. Man City 62 triệu 7. Arsenal 62 triệu 9. Juventus 46 triệu 10. Bayern Munich 38 triệu

Có năm CLB Ngoại hạng Anh đứng trong top 10, ngoài Man Utd là Liverpool, Chelsea, Man City và Arsenal. Tổng giá trị số của các CLB Ngoại hạng Anh đạt 682 triệu USD, gần gấp đôi con số 375 triệu của các CLB La Liga. Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA đứng thứ ba trong danh sách các giải thể thao, với 264 triệu USD.

Hoàng An