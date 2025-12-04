Man Utd được dùng Mbeumo, Diallo thêm một tuần

AnhNhờ các đội tuyển dự Cup châu Phi (AFCON) đồng ý lùi thời điểm CLB phải nhả người, Man Utd có thêm chút thời gian sử dụng hai trụ cột Bryan Mbeumo và Amad Diallo.

Hạn cuối cho CLB giữ cầu thủ tham dự AFCON là ngày 15/12, đồng nghĩa Mbeumo và Diallo sẽ có thêm một tuần phục vụ Man Utd trước khi lên tuyển. Ban đầu, các CLB phải nhả người vào ngày 8/12.

Được FIFA chủ trì, cuộc thảo luận tích cực giữa các bên liên quan, gồm Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), những cơ quan thành viên và Hội CLB bóng đá châu Âu, đã nới lỏng quy định về việc nhả cầu thủ trong những năm gần đây. Trước AFCON 2021, CAF đồng ý cho các cầu thủ Ngoại hạng Anh hội quân trước sáu ngày thời điểm giải khởi tranh. Năm ngoái, thủ môn Andre Onana chơi cho Man Utd vào ngày 14/1 rồi lập tức bay đến Bờ Biển Ngà để tập trung cùng Cameroon, đội tuyển ra quân vào ngày hôm sau.

Diallo (trái) góp một bàn và hai kiến tạo, còn Mbeumo có năm bàn, một kiến tạo cho Man Utd ở Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: EPL

Năm nay, "Quỷ đỏ" sẽ vắng Mbeumo (Cameroon), Diallo (Bờ Biển Ngà) và Noussair Mazraoui (Morocco) trong thời điểm AFCON diễn ra. Trận đấu cuối cùng bộ ba này có thể giúp sức cho Man Utd là cuộc đọ sức với Bournemouth ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, trùng thời hạn cuối ngày 15/12.

Thời điểm sớm nhất Mbeumo, Diallo và Mazraoui có thể quay lại Manchester là các đội tuyển của họ không thể lọt vào vòng 1/8, nghĩa sau trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Với Mbeumo và Diallo là ngày 31/12, còn Mazraoui là 29/12. Trường hợp trở về muộn nhất là khi những cầu thủ này góp mặt ở chung kết, diễn ra ngày 18/1/2026.

Số trận Mbeumo, Diallo hay Mazraoui bỏ lỡ cấp CLB tùy thuộc kết quả thi đấu của các đội tuyển. Trước mắt, nhiều khả năng họ sẽ không thể góp sức cho Man Utd ít nhất ba trận dịp Giáng sinh, gặp Aston Villa, Newcastle và Wolverhampton. Ngoài ra, "Quỷ đỏ" dự kiến còn một trận tại vòng ba FA Cup.

Ngoài Man Utd, các đội bóng khác cũng phải đối mặt tình trạng thiếu vắng lực lượng khi AFCON diễn ra, như Liverpool với Mohamed Salah hay Tottenham với Pape Matar Sarr. Chịu tổn thất nặng nề nhất là Sunderland với bảy cầu thủ ở đội một. Wolverhampton cũng chẳng dễ chịu khi tạm chia tay năm người, trong khi con số của Nottingham Forest là bốn.

Trái ngược với các đội kể trên, Arsenal, Chelsea và Leeds là những CLB hiếm hoi ở Ngoại hạng Anh không chịu ảnh hưởng của AFCON 2025, giải đấu khai mạc ngày 21/12 ở Morocco.

Mùa này, Man Utd vẫn thi đấu thất thường. Qua 13 trận ở Ngoại hạng Anh, họ thắng 6, hòa 3 và thua 4 nên đang đứng thứ chín với 21 điểm - ít hơn 12 điểm và một trận so với đỉnh bảng Arsenal. Tối nay 4/12, thầy trò Ruben Amorim sẽ tiếp West Ham - đội đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ.

Vy Anh