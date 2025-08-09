Man Utd đoạt Cúp thứ hai liên tiếp

Man Utd thắng đội khách Fiorentina 5-4 trong loạt luân lưu của trận giao hữu cuối, giành Cúp Snapdragon.

*Ghi bàn: Gosen phản lưới 25' - Sohm 8'

Hai trận giao hữu cuối cùng toàn hòa, nhưng đủ giúp Man Utd giành hai Cúp giao hữu trước mùa giải mới, đó là Ngoại hạng Summer Series và Snapdragon. Dù vậy, màn trình diễn của "Quỷ Đỏ" không có nhiều khởi sắc so với mùa trước, để lại nỗi lo cho người hâm mộ.

Trước trận đấu, Man Utd ra mắt bốn tân binh hè 2025, gồm Matheus Cunha, Diego Leon, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. De Gea cũng được hàng chục nghìn khán giả vỗ tay tán thưởng khi trở lại sân Old Trafford, lần đầu sau hai năm rời đi. Anh được thủ quân Bruno Fernandes tặng ảnh kỷ niệm trong ngày về Manchester.

Cunha (số 10) bỏ lỡ cơ hội trước Fiorentina trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 9/8/2025. Ảnh: Daily Mail

De Gea chơi tốt, với bốn pha cứu thua trong trận đấu. Anh chỉ bị hạ gục từ một tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Robin Gosens. Từ quả phạt góc của Fernandes bên trái, Gosens trong lúc mải kèm Leny Yoro đã đánh đầu về lưới nhà.

Bàn thua của Man Utd cũng tới từ bóng chết. Từ quả phạt góc bên phải của đội khách, tiền vệ Simon Sohm đặt lòng một chạm mà không bị ai kèm, mở tỷ số ngay phút thứ tám.

Trong thời gian còn lại, Man Utd tạo ra vài cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là cú đệm lòng của Cunha từ cự ly dưới 10 m bị Gosens chắn được. Đội khách cũng có cơ hội từ đường chuyền về bất cẩn của Patrick Dorgu, nhưng cú sút của tiền đạo Moises Kean đưa bóng chệch cột.

Dù giao hữu, hai đội vẫn đá luân lưu sau tỷ số hòa 1-1. Fernandes, Diogo Dalot, Cunha, Amad và Kobbie Mainoo đều sút vào. Còn bên phía đội khách, hậu vệ Fabiano Parisi bị thủ môn Altay Bayindir đẩy lượt sút cuối cùng. Vì thế, Man Utd thắng 5-4 trên loạt luân lưu.

Đây là Cúp thứ hai Man Utd giành được trong hè 2025, sau Ngoại hạng Summer Series. Thầy trò Ruben Amorim kết thúc năm trận giao hữu tiền mùa giải với thành tích bất bại, ba thắng, hai hòa.

Họ sẽ ra quân Ngoại hạng Anh 2025-2026 gặp Arsenal trên sân Old Trafford ngày 17/8.

Hoàng An