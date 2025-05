Man Utd đẩy Aston Villa khỏi nhóm dự Champions League

Thất bại 0-2 trước chủ nhà Man Utd ở vòng cuối Ngoại hạng Anh khiến Aston Villa mất suất dự Champions League vào tay Newcastle.

Trong trận cầu mang tính thủ tục với Man Utd, HLV Ruben Amorim vẫn dùng đội hình mạnh vì muốn tôn trọng các đội tranh suất dự Champions League. "Quỷ Đỏ" cũng chơi hay hơn thường lệ, lại được chơi hơn người từ cuối hiệp một, sau khi thủ môn Emiliano Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp. Lợi thế hơn người đủ để giúp chủ nhà giành ba điểm, leo lên vị trí 15, nhờ bàn thắng của Amad và Christian Eriksen.

Christian. Eriksen (số 14) mừng bàn cho Man Utd trong trận gặp Aston Villa trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 38 Ngoại hạng Anh ngày 25/5/2025. Ảnh: PA

Man Utd không đăng ký thủ môn Andre Onana và tiền đạo Alejandro Garnacho ở trận này. Dễ hiểu vì sao Garnacho vắng mặt, khi anh công khai phản đối Amorim sau khi đội nhà thua Tottenham ở chung kết Europa League hôm 21/5. Còn Onana cũng mất suất vì tin đồn anh không muốn giảm 25% lương khi đội mất suất Champions League.

Bằng cách nào đó, Man Utd chơi lấn lướt trước đội cạnh tranh suất Champions League như Aston Villa. Chủ nhà phung phí cơ hội, trong đó có cú sút dội cột của hậu vệ Diogo Dalot.

Đội khách không dứt điểm cầu môn lần nào trong hiệp một. Họ thậm chí mất người ở phút bù hiệp một. Từ đường chuyền về non của hậu vệ Matty Cash, tiền đạo Rasmus Hojlund cướp được bóng và dốc xuống, khiến Martinez phải cản người không bóng. Trọng tài Thomas Bramall ngay lập tức rút thẻ đỏ, đuổi thủ môn Argentina khỏi sân. Trong trận đấu có thể là cuối cùng cho Villa, Martinez trở thành tội đồ.

Đoàn quân Unai Emery chỉ cần hòa là giành suất dự Champions League, bởi ở trận cùng giờ Newcastle thua đội khách Everton. Aston Villa thậm chí phải chịu tiếng còi méo của trọng tài ở phút 74. Thủ thành Altay Bayindir lao ra bắt không dính bóng, để tiền vệ Morgan Rogers cướp được và đá vào lưới trống. Khi bóng chưa lăn vào lưới, trọng tài Bramall đã cắt còi, vì cho rằng Rogers phạm lỗi với thủ môn.

Thời điểm trọng tài thổi còi, trước khi Rogers đá bóng vào lưới Man Utd. Ảnh: Reuters

Pha quay chậm cho thấy Bayindir bắt bóng bị lỏng ra, và có thể Rogers không phạm lỗi. Tuy nhiên, do trọng tài cắt còi trước khi bóng vào lưới, VAR không thể can thiệp. Nếu ông Bramall thổi còi sau khi bóng vào lưới, VAR đã có thể can thiệp và công nhận bàn thắng cho Aston Villa.

Trớ trêu cho đội khách, khi Man Utd ghi bàn sau đó hai phút. Bruno Fernandes treo bóng xuống cột hai, để Amad Diallo phá bẫy việt vị, đánh đầu về góc xa, mở tỷ số. Bàn thắng đó khiến Aston Villa bị đẩy về vị trí thứ sáu, sau Newcastle.

Man Utd đặt dấu chấm hết cho Aston Villa ở phút 85, với quả phạt đền. Hậu vệ trái đội khách Ian Maatsen giẫm lên chân trụ của Amad trong cấm địa, ở tình huống bóng chuẩn bị lăn hết biên ngang. Trọng tài Bramall thổi phạt đền cho "Quỷ Đỏ", còn HLV Emery vỗ tay kiểu mỉa mai. Eriksen sút phạt đền vào giữa cầu môn, ấn định thắng lợi 2-0.

Eriksen cùng hậu vệ Victor Lindelof và Jonny Evans sẽ rời Man Utd hè 2025, do hết hợp đồng. Ba cầu thủ này được CĐV Man Utd đứng dậy vỗ tay tán thưởng sau trận đấu. Cầu vồng cũng hé lộ trên mái vòm Old Trafford, có thể là dấu hiệu khởi sắc cho "Quỷ Đỏ", sau mùa giải tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng.

Aston Villa thì phải đá Europa League mùa sau, nơi Emery đã bốn lần vô địch (ba lần cùng Sevilla năm 2014, 2015, 2016 và một lần cùng Villarreal năm 2021). Newcastle, Chelsea và Man City nối gót Liverpool, Tottenham và Arsenal dự Champions League. Nottingham Forest từ vị trí dự Champions League suốt mùa giải, sẽ đá ở Conference League mùa sau.

Hoàng An