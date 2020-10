Man Utd đại chiến Arsenal tuần này

Cuộc so tài nhiều duyên nợ Man Utd - Arsenal là tâm điểm ở vòng bảy Ngoại hạng Anh.

* Thông tin lực lượng : Anthony Martial tiếp tục bị treo giò bởi chiếc thẻ đỏ ở trận thua Tottenham. Man Utd cũng không có Jesse Lingard và Eric Bailly trong khi tân binh Alex Telles phải nghỉ do nhiễm nCoV. Arsenal không có Calum Chambers, Pablo Mari, Gabriel Martinelli và Rod Holding. David Luiz có nguy cơ cũng phải ngồi ngoài.

Hai trận thắng trước các đối thủ yếu hơn tại Europa League phần nào giúp Arsenal xua đi nỗi thất vọng thua trận trước Man City và Leicester tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, nếu tiếp tục bại trận tại Old Trafford, áp lực sẽ đè lên vai Mikel Arteta.

Sau sáu vòng đầu, cả Sheffield lẫn Man City đều sa sút một cách khó hiểu. Đội chủ nhà mới kiếm được một điểm và đang đứng thứ 19, trong khi Man City rớt xuống thứ 13 với 8 điểm. Cuộc so tài trên sân Bramall Lane, vì thế, có ý nghĩa quan trọng với cả hai.

Ghi bàn trong trận đầu tiên đá chính, trước Krasnodar ở Champions League, Hakim Ziyech đã sẵn sàng cống hiến cho Chelsea sau thời gian vắng mặt do chấn thương. Tiền đạo người Morocco là một trong những tân binh sáng giá của Chelsea, và anh được kỳ vọng sẽ san sẻ nhiệm vụ sáng tạo cùng Kai Havertz, đồng thời cho phép Timo Werner di chuyển thoải mái hơn.

Kể từ 1963, West Ham chỉ một lần thắng trên sân Anfield. Đó là chiến thắng 3-0 năm 2015, khi họ khai thác triệt để những sai lầm ở hàng thủ Liverpool do Martin Skrtel và Dejan Lovren tạo ra. Với việc Fabinho gia nhập danh sách chấn thương cùng Virgil Van Dijk và Joel Matip, người hâm mộ chủ nhà lo ngại ác mộng hàng thủ sẽ trở lại.

* Thông tin lực lượng : Chelsea có đội hình gần như mạnh nhất, chỉ thiếu tiền vệ trẻ Billy Gilmour. Burnley vắng Jack Cork và Ben Mee do chấn thương. Phil Bardsley chưa xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên tiếp tục vắng mặt.

* Thông tin lực lượng : Bên cạnh những sự vắng mặt kể trên, Liverpool không có Alex Oxlade Chamberlain, trong khi Thiago và Naby Keita chưa chắc có thể trở lại. West Ham thiệt hại lớn khi Michail Antonio phải nghỉ sáu tuần do chấn thương gân kheo.

* Thông tin lực lượng : Japhet Tanganga là trường hợp vắng mặt duy nhất bên phía Tottenham. Ngược lại, lực lượng của Brighton bị sứt mẻ khá nặng khi Florin Andone và Alireza Jahanbakhsh vắng mặt do chấn thương. Lewis Dunk bị treo giò còn Jose Izquierdo chưa đáp ứng đủ thể lực để ra sân.

Họ đè bẹp Dijon 4-0 ở vòng trước rồi thắng Istanbul Basaksehir 2-0 . Tiền đạo Moise Kean là ngôi sao sáng nhất ở hai trận đấu đó với bốn bàn thắng, trong khi Kylian Mbappe cũng gây ấn tượng với hai pha lập công và hai kiến tạo. Sự ăn ý giữa Kean và Mbappe có thể giúp Tuchel yên tâm phần nào khi Neymar tiếp tục vắng mặt do chấn thương.

* Thông tin lực lượng : Bayern không có Alphonso Davies và Tanguy Nianzou do chấn thương trong khi Corentin Tolisso bị treo giò. Cologne thiếu Florian Kainz, Jonas Hector và Robert Voloder.

Sau khi để thua ba trận mở màn mùa giải, Cologne giành những điểm số đầu tiên khi cầm hoà Frankfurt và Stuttgart. Vòng trước, sau khi bị thủng lưới ở những giây đầu tiên của trận đấu, đoàn quân do Markus Gisdol dẫn dắt thi đấu quả cảm và gỡ hoà nhờ bàn quả phạt đền của tân binh Sebastian Andersson. Andersson được mua về từ Hertha Berlin sau khi ghi 12 bàn ở Bundesliga mùa trước và chân sút người Thuỵ Điển được kỳ vọng sẽ là đầu tàu của Cologne khi tiếp Bayern.

Đội hình của Nantes bị ảnh hưởng bởi những ca nhiễm nCoV gần đây. Vì lý do này, trận đấu giữa họ và Lens vào cuối tuần trước bị hoãn. Có thêm một tuần nghỉ ngơi nhưng đội chủ nhà khó lòng xây dựng tiếp đà tâm lý sau trận thắng Brest, bởi lực lượng bị sứt mẻ.

*Thông tin lực lượng: Sebastien Corchia, Fabio và Andrei Girotto không thể góp mặt bên phía đội chủ nhà do đang cách ly. Nantes cũng không có Anthony Limbombe còn Nicolas Pallois bị treo giò. Ngoài Neymar, PSG thiếu Julian Draxler, Juan Bernat, Leandro Paredes, Mauro Icardi và Marco Verratti do chấn thương. Angel Di Maria cũng ngồi ngoài do thẻ phạt.



Di Khánh