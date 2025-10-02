Man Utd đã điều chỉnh chiến thuật chuyển nhượng thế nào?

Man Utd đang học theo công thức của Chelsea và Man City, bằng cách săn lùng tài năng trẻ khắp thế giới, sau bài học mang tên Moises Caicedo.

Tỷ phú Jim Ratcliffe (trái) và HLV Alex Ferguson xem trận Man Utd gặp Tottenham trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, ngày 14/1/2024. Ảnh: Reuters

5 năm trước, Man Utd từng dẫn đầu trong cuộc đua chiêu mộ Caicedo khi anh còn là tài năng trẻ của CLB Independiente del Valle ở Ecuador. Nhưng do chần chừ, họ để Brighton mua tiền vệ khi đó 20 tuổi với giá 5 triệu USD. Sau đó hai năm, Brighton bán Caicedo cho Chelsea với mức phí kỷ lục nước Anh khi ấy: 154 triệu USD. Thương vụ lỡ dở này trở thành ví dụ điển hình cho sự thiếu quyết đoán của Man Utd.

Từ hè 2024, khi tỷ phú Jim Ratcliffe bỏ 1,67 tỷ USD để mua 27,7% cổ phần và tham gia điều hành, Man Utd đã bắt đầu thay đổi. "Tôi muốn ký hợp đồng với Kylian Mbappe tiếp theo, chứ không phải bỏ cả núi tiền mua Mbappe bây giờ", tỷ phú người Anh nói. "Đội nào cũng có thể mua cầu thủ. Thách thức lớn hơn nhiều là tìm ra ngôi sao kế cận xứng đáng".

Cái tên mới nhất được đưa vào kế hoạch này là Cristian Orozco, tiền vệ phòng ngự 17 tuổi của CLB Fortaleza, Colombia. Orozco gây ấn tượng khi đeo băng thủ quân, dẫn dắt Colombia vào chung kết U17 Nam Mỹ hè vừa qua, chỉ thua Brazil trên loạt luân lưu. Anh đã ký hợp đồng sơ bộ với Man Utd và sẽ khoác áo CLB khi tròn 18 tuổi, tháng 7/2026.

Thương vụ này có nhiều nét tương đồng Diego Leon, hậu vệ người Paraguay được đưa về từ Cerro Porteno hồi tháng 1/2025 với giá có thể là 9 triệu USD. Leon đã chơi cho U21 Man Utd trong trận gặp U21 Liverpool vài tuần trước, và vẫn chờ cơ hội ở đội một.

Trước đó, Man Utd cũng ký với tiền đạo Chido Obi và trung vệ Ayden Heaven từ Arsenal, hay Sekou Kone từ Mali. Hai cầu thủ U17 Senegal, Mouhamed Dabo và Etienne Mendy cũng đã trải qua giai đoạn thử việc.

Trung vệ Ayden Heaven ra mắt Man Utd trên sân Old Trafford, ngày 2/2/2025. Ảnh: ManUtd

Chiến lược này được Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Christopher Vivell quản lý. Wilcox có kinh nghiệm đào tạo trẻ ở Man City. Còn Vivell là cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của hệ thống Red Bull và Chelsea. Với sự hậu thuẫn của Ratcliffe, hai lãnh đội đang tạo dựng một mạng lưới tuyển trạch toàn cầu.

Không chỉ tìm kiếm các cầu thủ bản địa, Man Utd tập trung chủ yếu vào Nam Mỹ và châu Phi, những thị trường vốn cung cấp nhiều ngôi sao lớn nhưng đòi hỏi sự nhạy bén trong đánh giá tiềm năng.

Man Utd vốn nổi tiếng với truyền thống đào tạo trẻ. Từ lứa "Busby Babes" đến "Class of '92", đội đang duy trì mạch 4.328 trận trong 88 năm, có ít nhất một cầu thủ cây nhà lá vườn trong danh sách thi đấu của đội một. Tuy nhiên, ở bóng đá hiện đại, phát triển cầu thủ trẻ không chỉ mang giá trị chuyên môn, còn là khoản đầu tư sinh lợi.

Hè qua, Man Utd bán Alejandro Garnacho cho Chelsea với giá 53 triệu USD, thương vụ lớn nhất đến nay liên quan đến một sản phẩm học viện "Quỷ đỏ". Ngoài ra, CLB cũng thu 21 triệu USD nhờ điều khoản bán lại trong các thương vụ của Alvaro Caracas, Anthony Elanga và Maxi Oyedele.

Điều đó chứng minh mô hình "đầu tư sớm - sinh lời sau" không chỉ mang tính lý thuyết. Man City và Chelsea nhiều năm qua đã hưởng lợi từ việc gom tài năng trẻ, phát triển hoặc bán lại để tái đầu tư. Giờ đây, Man Utd cũng đang đi theo con đường đó.

Garnacho móc bóng ghi bàn mở tỷ số trận Man Utd hạ Everton 3-0 trên sân Goodison Park, thành phố Liverpool, ở vòng 13 Ngoại hạng Anh ngày 26/11/2023. Ảnh: Reuters

Song song việc chiêu mộ, Man Utd đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng. Hè này, trung tâm Carrington được nâng cấp với chi phí 67 triệu USD, gồm phòng thay đồ riêng cho nhóm tài năng trẻ nổi bật. Đây là nhóm tập hợp cầu thủ tiềm năng được phát hiện mạng lưới tuyển trạch toàn cầu của đội phát hiện, đồng thời bao gồm những gương mặt trưởng thành từ học viện.

Họ thường xuyên được tập cùng đội một, tạo ra cầu nối giữa học viện và môi trường chuyên nghiệp. Việc này không chỉ giúp CLB đánh giá nhanh tiềm năng, còn cho cầu thủ cảm nhận được áp lực và văn hóa của đội bóng lớn.

Do các ngôi sao hàng đầu ngày càng đắt đỏ và khó tiếp cận, chiến lược săn tài năng trẻ được xem là nước đi tất yếu. Orozco hay những cái tên khác có thể không trở thành ngôi sao tầm cỡ. Nhưng chỉ cần vài trường hợp bùng nổ, Man Utd sẽ hưởng lợi lớn cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Hoàng An tổng hợp