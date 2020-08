Man Utd - Copenhagen: Cuộc chiến không cân sức

ĐứcChạm trán Copenhagen ở tứ kết Europa League, Man Utd được kỳ vọng sẽ phô diễn sức mạnh của một ứng cử viên vô địch.

Đè bẹp Club Brugge và LASK ở vòng knock-out Europa League với tỷ số 6-1 và 7-1, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer cho thấy họ quá mạnh so với phần còn lại của Europa League. Copenhagen, lần đầu vào tứ kết giải đấu, không được xem là đối trọng xứng tầm với đại gia Ngoại hạng Anh.

Tương tự Champions League, tám đội vào tứ kết Europa League tập trung thi đấu ở Đức. Trận Man Utd - Copenhagen diễn ra trên sân RheinEnergie, ở thành phố Cologne. Các cặp đấu chỉ diễn ra một lượt, thay vì đá lượt đi và về như mọi năm.

Solskjaer đặt mục tiêu giành danh hiệu đầu tiên cùng Man Utd. Ảnh: Reuters.

Sự thay đổi về địa điểm và thể thức thi đấu khiến giải khó lường hơn. Trên lý thuyết, cán cân lực lượng nghiêng hẳn về Man Utd, nhưng nếu chủ quan, họ có thể phải trả giá đắt.

Nhận xét về sức mạnh của đối thủ, Solskjaer nói: "Copenhagen từng nhiều lần dự các Cup châu Âu và thi đấu tốt. Tôi nghĩ họ có những cầu thủ giỏi, những tiền đạo trẻ và tài năng. Họ cũng sở hữu nhiều tiền vệ và hậu vệ giàu kinh nghiệm. Điểm mạnh nhất của Copenhagen là khả năng phối hợp và họ luôn được tổ chức tốt".

Trận đấu này sẽ chứng kiến màn tái ngộ giữa Solskjaer và HLV Copenhagen Stale Solbakken - hai cựu tuyển thủ Na Uy và từng là đồng đội của nhau. Solbakken đã giành tám chức vô địch Đan Mạch trong hai giai đoạn dẫn dắt Copenhagen.

Man Utd vô địch Europa League vào năm 2017 và là đội bóng già dơ ở sân chơi châu lục. Ảnh: Reuters.

"Ông ấy có một sự nghiệp cầm quân lẫy lừng, hai lần dẫn dắt Copenhagen và cũng từng huấn luyện Wolves ở giải Hạng Nhất. Ông ấy trải qua những thăng trầm những đã để lại dấu ấn trong lịch sử Copenhagen. Tôi không ngạc nhiên khi họ vào đến vòng này. Solbakken biết cách xây dựng đội bóng và tôi từng đối đầu họ khi dẫn dắt Molde", Solskjaer nhận xét về đồng nghiệp.

Solbakken đánh giá Man Utd là đội chơi tốt nhất ở Ngoại hạng Anh từ khi bóng đá trở lại sau Covid-19. Nhưng HLV của Copenhagen khẳng định mọi chuyện đều có thể xảy ra ở trận đấu tới. Ông nói: "Đây là một cuộc so tài kéo dài chỉ hơn 90 phút. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi có lợi thế lớn khi cặp đấu chỉ diễn ra một lượt, trên sân trung lập và không có khán giả".

Man Utd có lực lượng gần như mạnh nhất, họ chỉ mất Phil Jones bởi chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Copenhagen sẽ không có tiền đạo Michael Santos do án treo giò, tiền vệ Viktor Fischer do chấn thương và Ragnar Sigurdsson, Nicolaj Thomsen vì những lý do cá nhân. Nếu thắng, Man Utd có thể gặp Wolves ở bán kết, nếu đại diện còn lại của Ngoại hạng Anh đánh bại Sevilla.

Cùng giờ với trận đấu giữa Man Utd và Copenhagen, một ứng cử viên vô địch khác - Inter Milan - đấu với đội bóng Đức Bayer Leverkusen. Inter đang có phong độ cao khi thắng 4 trận gần đây và bất bại trong 9 trận gần nhất. Antonio Conte khao khát danh hiệu trong mùa đầu tiên dẫn dắt CLB thành Milan.

Inter có phong độ tốt trước trận đấu với Leverkusen. Ảnh: Reuters.

Inter đã không vào tứ kết các Cup châu Âu kể từ mùa 2009-2010, khi họ vô địch Champions League dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho. Chức vô địch Europa League sẽ là nguồn khích lệ mạnh mẽ cho đoàn quân của Conte để hướng tới mục tiêu cạnh tranh danh hiệu Serie A mùa sau.

Phong độ của Leverkusen vào cuối mùa không tốt. Họ kết thúc ở vị trí thứ năm tại Bundesliga và không lần nào giành hai chiến thắng liên tiếp từ sau Covid-19. Thầy trò Peter Bosz thua Bayern Munich 2-4 ở chung kết Cup quốc gia Đức hôm 5/7. Leverkusen chưa từng vào bán kết Cup châu Âu từ năm 2002, khi họ thất bại ở chung kết Champions League.

Quang Huy