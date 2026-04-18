Man Utd có thực sự cần HLV đẳng cấp?

Giới lãnh đạo Man Utd đang bất đồng quan điểm về việc ký dài hạn với Michael Carrick, hay tìm kiếm một HLV đẳng cấp.

Tìm HLV trưởng một lần nữa trở thành bài toán trung tâm tại Man Utd. Do Michael Carrick gây ấn tượng trong giai đoạn ngắn hạn, nhiều người cho rằng "Quỷ Đỏ" không cần một HLV đẳng cấp, mà là một người hiểu rõ đội bóng.

Ban đầu, Carrick không phải lựa chọn dài hạn. Ông được bổ nhiệm khi CLB cần một giải pháp ổn định tình hình, đồng thời xoa dịu sự bất mãn từ người hâm mộ sau khi sa thải Ruben Amorim. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó khiến mọi tính toán ban đầu được gác lại.

Julian Nagelsmann, Unai Emery, Michael Carrick và Luis Enrique (từ trái sang) là những ứng viên dẫn Man Utd dài hạn. Ảnh: Athletic

Nhiều cầu thủ ủng hộ việc bổ nhiệm Carrick dài hạn, đánh giá cao phong cách quản lý mềm mỏng, các buổi tập rõ ràng và môi trường tích cực ban huấn luyện mới mang lại. Quan trọng hơn, kết quả trên sân được cải thiện rõ rệt, trong đó có những chiến thắng trước các đối thủ hàng đầu như Man City hay Arsenal, giúp Man Utd tiến gần mục tiêu trở lại Champions League.

Sự thăng tiến này khiến một bộ phận trong nội bộ tin rằng CLB nên tiếp tục đặt niềm tin vào Carrick. Lập luận của họ khá thực dụng. Nếu ông duy trì được phong độ, đội bóng sẽ ổn định lâu dài. Nếu không, Man Utd vẫn có thể thay đổi sau đó.

Tuy nhiên, quan điểm này bị phản đối. Với Jim Ratcliffe và nhóm lãnh đạo, Carrick không phải mẫu HLV điển hình họ hướng đến. Tỷ phú người Anh thích những cá tính mạnh, có khả năng kiểm soát phòng thay đồ bằng quyền uy rõ ràng. So với Amorim, Carrick trầm tĩnh hơn, thiên về xây dựng sự tin tưởng hơn là áp đặt. Điều đó đặt ra nghi ngờ về khả năng dẫn dắt một CLB lớn trong dài hạn.

Ngoài cá tính, việc bổ nhiệm Carrick dài hạn còn có thể đi ngược kế hoạch ban đầu của INEOS, tập đoàn đứng sau quá trình tái cấu trúc đội bóng. Carrick vốn chỉ là giải pháp tạm thời, được chọn một phần vì hiểu rõ văn hóa CLB. Nếu biến lựa chọn tình thế thành chiến lược dài hạn, định hướng ban đầu sẽ bị ảnh hưởng.

Sự thận trọng của ban lãnh đạo cũng xuất phát từ những bài học gần đây. Việc gia hạn hợp đồng với Ten Hag rồi sa thải chỉ sau vài tháng, hay quyết định bổ nhiệm Amorim với hệ thống chiến thuật không phù hợp, đều cho thấy quá trình lựa chọn HLV thiếu nhất quán.

Đội bóng kiên trì với Amorim sau một mùa giải chỉ xếp thứ 15, rồi sa thải khi ông không chấp nhận thay đổi sơ đồ chiến thuật. Quyết định đó dẫn tới giai đoạn rối rắm tại Old Trafford. Vì vậy, lần lựa chọn tới mang tính sống còn với dự án của Ratcliffe.

Thầy trò Carrick sau trận Man Utd thua Leeds trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 32 Ngoại hạng Anh tối 13/4/2026. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, thị trường HLV lại không mở ra nhiều cơ hội. Những cái tên hàng đầu đều có ràng buộc riêng. Luis Enrique được đánh giá cao nhưng nhiều khả năng gia hạn với PSG. Carlo Ancelotti dự kiến tiếp tục gắn bó với tuyển Brazil. Thomas Tuchel đã ổn định tại tuyển Anh. Julian Nagelsmann cũng bận chuẩn bị cho World Cup cùng Đức, khiến khả năng tiếp cận bị hạn chế. Những phương án khác như Andoni Iraola hay Unai Emery khả thi hơn, vẫn tồn tại khoảng cách về quyền kiểm soát công việc.

Vì vậy, tranh luận trong nội bộ Man Utd hiện xoay quanh hai hướng tiếp cận. Một bên cho rằng đội bóng cần một HLV có tầm vóc lớn, đủ quyền uy để tạo niềm tin ngay khi bước vào phòng thay đồ, tương tự cách Ancelotti từng làm ở nhiều CLB. Theo cựu tiền vệ Quinton Fortune, áp lực tại Old Trafford đòi hỏi một nhân vật có kinh nghiệm và uy tín.

Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng yếu tố phù hợp quan trọng hơn danh tiếng. Theo HLV Steve McClaren, điều cốt lõi là đặt đúng người vào đúng vị trí, với kế hoạch rõ ràng. Carrick đã tự đưa bản thân vào danh sách ứng viên bằng những gì thể hiện trên sân.

Thực tế, ngay cả trong thời kỳ thành công nhất dưới thời Alex Ferguson, vai trò của HLV không nằm ở việc trực tiếp huấn luyện từng chi tiết chiến thuật, mà là quản trị con người và định hướng tổng thể. Một tên tuổi lớn có thể mang lại uy tín, nhưng không đảm bảo thành công nếu không phù hợp với đội hình và cấu trúc CLB. Ngược lại, một lựa chọn ít hào nhoáng hơn vẫn có thể phát huy hiệu quả nếu đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.

Man Utd chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ban lãnh đạo muốn chờ đến hết mùa giải để đánh giá toàn diện, từ vị trí trên bảng điểm, phong độ thi đấu đến không khí trong phòng thay đồ.

Yếu tố tài chính cũng được cân nhắc, sau khi CLB đã chi khoản đáng kể cho các thay đổi ở ban huấn luyện trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Carrick vẫn tập trung vào công việc hiện tại mà không chịu áp lực về tương lai, giúp đội bóng ổn định trong giai đoạn nước rút.

Hoàng An (theo Athletic)