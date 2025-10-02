Man Utd có thể tái ngộ Ronaldo

Không được dự Cup châu Âu, Man Utd tính tới khả năng sang Arab Saudi đá giao hữu giữa tuần, có thể gặp Al Nassr - đội bóng hiện tại của Cristiano Ronaldo.

Ban lãnh đạo Man Utd đang bàn bạc tổ chức một trận giao hữu tại Trung Đông trong giai đoạn trống lịch thi đấu châu Âu, khi đội cần tìm thêm nguồn thu để bù đắp khó khăn tài chính. Sự kiện thể thao - giải trí Riyadh Season diễn ra từ tháng 10 đến tháng 3 tại Arab Saudi - được cho là sẵn sàng chào đón một tên tuổi như Man Utd.

Cristiano Ronaldo (phải) trong trận Man Utd gặp Newcastle trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 11/9/2021. Ảnh: Reuters

Khả năng "Quỷ đỏ" chạm trán Ronaldo được nhiều người quan tâm. Siêu sao Bồ Đào Nha rời Old Trafford cuối năm 2022 và đang khoác áo Al-Nassr. Những trận giao hữu kiểu này từng gây chú ý, như khi Ronaldo cùng đội hình ngôi sao Saudi đá với PSG của Lionel Messi tháng 1/2023. PSG thắng 5-4 trận đó, khi Ronaldo lập cú đúp và Messi ghi một bàn.

Man Utd đang nợ tới hơn 1 tỷ USD, chủ yếu ở các khoản vay ngân hàng và nợ các đội bóng khác từ chuyển nhượng cầu thủ. Việc vắng mặt ở Champions League, Europa League và Conference League khiến họ mất thêm khoảng 115 triệu USD doanh thu mùa này. Tỷ phú điều hành, Jim Ratcliffe thừa nhận đội bóng đã mất kiểm soát chi tiêu trong nhiều năm và rơi vào tình trạng khó khăn.

Ngoài yếu tố tài chính, chuyến đi tới Saudi Arabia còn mang lại lợi ích chuyên môn. Khí hậu ấm áp ở Trung Đông giúp thầy trò Ruben Amorim có điều kiện tập luyện tốt hơn, trong khi ở Manchester lạnh giá. Đây cũng là cơ hội để HLV người Bồ Đào Nha xốc lại tinh thần toàn đội, sau khởi đầu tệ hại với chỉ hai chiến thắng qua bảy trận trên mọi đấu trường.

Dù vậy, kế hoạch này chưa chắc chắn, bởi họ cần sự chấp thuận từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Quy định nêu rõ các trận giao hữu trong mùa giải chỉ được phép sắp xếp sau khi lịch thi đấu chính thức hoàn tất. Nếu được thông qua, đó sẽ là lần đầu Ronaldo tái ngộ Man Utd trong màu áo Al Nassr.

Hoàng An (theo Express)