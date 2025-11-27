Man Utd chuyển nhượng tệ nhất thế giới

AnhMan Utd chịu thiệt hại gần nửa tỷ USD do mua cầu thủ giá cao nhưng không biết cách khai thác, theo Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế CIES.

Nghiên cứu của CIES dựa trên dữ liệu các vụ chuyển nhượng từ tháng 1/2021. Báo cáo đưa ra ngày 26/11 không bao gồm các cầu thủ do CLB tự đào tạo.

Kết quả cho thấy, Man Utd là CLB bóng đá chuyển nhượng tệ nhất thế giới với mức âm 476 triệu USD giá trị cầu thủ. "Quỷ đỏ" mua nhiều cầu thủ giá cao, nhưng không biết cách khai thác và khiến giá giảm, điển hình như các thương vụ tiền đạo cánh trái Jadon Sancho (97 triệu USD), tiền đạo cánh phải Antony (114 triệu USD) và thủ môn Andre Onana (63 triệu USD).

Antony, cầu thủ được Man Utd mua với giá 114 triệu USD nhưng chỉ bán được 29 triệu USD sau ba năm, ăn mừng bàn thắng trong trận Betis hòa Nottingham ở Europa League ngày 24/9/2025. Ảnh: AP

Al Hilal chuyển nhượng tệ thứ hai với mức âm 330 triệu USD. Neymar, cầu thủ được mua với giá 98 triệu từ PSG vào tháng 8/2023 và ra đi miễn phí đầu năm 2025, gây thiệt hại nhiều nhất cho đội bóng Arab Saudi.

Ba CLB xếp tiếp theo gồm West Ham (âm 237 triệu), Al Ahli (âm 224 triệu) và Al Nassr (âm 214 triệu).

Al Hilal, Al Ahli và Al Nassr đều thuộc sở hữu của PIF, Quỹ đầu tư công Arab Saudi được cho quản lý khối tài sản 941 tỷ USD. Do đó, phần giá trị âm trong khâu chuyển nhượng không phải là vấn đề lớn. Nhưng với Man Utd và West Ham, việc mất đi quá nhiều tiền là cảnh báo đỏ cho cách xây dựng đội bóng, theo CIES.

Ở chiều ngược lại, Real chuyển nhượng khôn ngoan nhất khi làm tăng 678 triệu USD giá trị cầu thủ sau chiêu mộ. Các bản hợp đồng thành công tiêu biểu của đội bóng Tây Ban Nha gồm Jude Bellingham (117 triệu USD), Antonio Rudiger (miễn phí) và Kylian Mbappe (miễn phí).

Eintracht Frankfurt, đội bóng bán Omar Marmoush cho Man City và Hugo Ekitike cho Liverpool hè năm nay, đứng thứ hai trong danh sách này với mức tăng giá trị cầu thủ 445 triệu USD. Ba CLB tiếp theo gồm Aston Villa (310 triệu), Brighton (296 triệu) và PSG (292 triệu).

Nhà đương kim vô địch Champions League thường không tiếc tiền mua cầu thủ, nhưng đang gặt hái thành công nhờ khả năng dùng người của HLV Luis Enrique. Các cầu thủ Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Ousmane Dembele và Desire Doue đều tăng mạnh giá trị mùa vừa qua.

CIES là một trung tâm nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Neuchatel, Thụy Sĩ. Nó được thành lập năm 1995, trên nền tảng liên kết giữa Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Đại học Neuchatel, Thành phố và Tiểu bang Neuchatel. Trung tâm này nổi tiếng với việc công bố các báo cáo về giá trị chuyển nhượng cầu thủ, hồ sơ đội bóng và các phân tích thống kê khác về bóng đá trên toàn thế giới.

Tăng, giảm giá trị cầu thủ mua về của 20 CLB Ngoại hạng Anh từ tháng 1/2021 (triệu USD): Aston Villa (+ 310), Brighton (+ 296), Liverpool (+ 245), Man City (+ 229), Nottingham Forest (+ 149), Brentford (+ 142), Crystal Palace (+ 126), Bournemouth (+ 93), Chelsea (+ 69), Sunderland (+ 45), Tottenham (+ 17,4), Fulham (- 10,4), Arsenal (- 36), Everton (- 42), Burnley (- 66), Wolves (- 73), Leeds (- 77), Newcastle (- 84), West Ham (- 237), Man Utd (- 476).

Thanh Quý (theo CIES)