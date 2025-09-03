Man Utd chi ròng chuyển nhượng nhiều nhất 10 năm qua

Man Utd vượt mốc chi ròng 1,5 tỷ USD cho chuyển nhượng trong 10 năm qua, nhưng vẫn chưa thể tìm lại ngai vàng Ngoại hạng Anh.

Chi ròng là số tiền đội bóng mua tân binh, trừ đi khoản tiền bán cầu thủ. Kể từ mùa 2016-2017, Man Utd đã chi ròng 1,561 tỷ USD, theo Transfermarkt. Cụ thể, "Quỷ đỏ" chi 2,18 tỷ USD để mua cầu thủ, nhưng chỉ thu 619 triệu USD từ chuyển nhượng.

Ba tân binh trên hàng công Man Utd hè 2025, gồm Bryan Mbeumo (trái), Benjamin Sesko (giữa) và Matheus Cunha (phải) trước trận gặp Arsenal trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng một Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: MUFC

Thương vụ đắt giá nhất của Man Utd giai đoạn này là tiền vệ Paul Pogba, từ Juventus với giá 122 triệu USD năm 2016. Trong khi đó, khoản thu lớn nhất của đội tới từ việc bán tiền đạo Romelu Lukaku sang Inter với giá 86 triệu USD năm 2019. Lần gần nhất Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh đã cách đây 12 năm.

Đội chi ròng nhiều thứ hai ở Ngoại hạng Anh 10 năm qua là Arsenal, cũng không vô địch kể từ năm 2004. "Pháo thủ" chi ròng 1,289 tỷ USD, nhiều chỉ sau Man Utd.

Xét chi phí chuyển nhượng, Arsenal (1,833 tỷ USD) đứng thứ tư sau Chelsea (3,178 tỷ), Man City (2,274 tỷ) và Man Utd (2,180 tỷ). Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates chỉ thu được 544 triệu USD từ việc bán cầu thủ, đứng thứ 15 trong các CLB Ngoại hạng Anh 10 năm qua. Man Utd cũng chỉ đứng thứ 11 về nguồn thu chuyển nhượng.

Đứng đầu ở nguồn thu chuyển nhượng là Chelsea với 1,96 tỷ USD, sau đó đến Man City (1,074 tỷ) và Liverpool (950 triệu). Ba đội này cũng chia nhau 9 danh hiệu Ngoại hạng gần nhất, trong đó Man City có sáu lần vô địch, Liverpool hai và Chelsea một. Điều này phần nào cho thấy các đội chơi tốt ở Ngoại hạng sẽ bán được cầu thủ có giá hơn.

Nhờ nguồn thu cao, mức chi ròng của Chelsea chỉ đứng thứ ba với 1,217 tỷ USD, sau đó đến Man City (1,198 tỷ), Tottenham (1,020 tỷ) và Liverpool (758 triệu).

Hè này, Liverpool chi tới 560 triệu USD, tương ứng 49% chi phí chuyển nhượng của họ 9 mùa trước gộp lại. Chưa kể họ vẫn có thể mua thêm cầu thủ trong tháng 1/2026. Sau những năm tháng chi tiêu tiết kiệm so với các đội hàng đầu giải, Liverpool chơi tất tay với mục tiêu tiếp tục thống trị Ngoại hạng. Họ đang là đội duy nhất toàn thắng ba vòng đầu tiên mùa này, và cũng có nhiều cơ hội vô địch nhất theo các hãng thống kê lẫn nhà cái.

Xuân Bình