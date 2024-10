Man Utd bị nghe lén

AnhMột CĐV được cho là lắp thiết bị trong phòng thay đồ của Man Utd nhằm nghe lén Erik ten Hag nói với các cầu thủ.

Theo tờ Sun (Anh), một người bí ẩn đã đột nhập vào phòng thay đồ của Man Utd tại sân Villa Park, hai ngày trước khi thầy trò Ten Hag đến làm khách tại đây trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh hôm 6/10.

Người này đã bố trí một thiết bị nghe lén và kích hoạt khi Ten Hag nói chuyện với các cầu thủ sau trận đấu.

Ten Hag nói chuyện với Bruno Fernandes trong trận Man Utd hòa Aston Villa 0-0 hôm 6/10. Ảnh: Reuters

"Đây là một hành vi vi phạm an ninh nghiêm trọng và chúng tôi sẽ điều tra làm rõ vụ việc", một nguồn tin cho biết. "May mắn là không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi được biết đó chỉ là trò đùa do một CĐV Man Utd thực hiện. Tuy nhiên, vẫn rất đáng lo khi họ có thể lọt vào phòng thay đồ của một trong những CLB lớn nhất Ngoại hạng Anh chỉ vài ngày trước trận đấu".

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này nối dài mạch trận tệ hại của Man Utd, khiến họ tụt xuống thứ 14 với chỉ tám điểm sau bảy vòng. Tương lai của Ten Hag và mối quan hệ giữa ông cùng các cầu thủ đang là chủ đề nóng với truyền thông Anh.

Tờ Sun cho biết họ đã có được bản ghi âm nhưng sẽ không công bố nội dung. Theo nguồn tin của tờ này, kẻ nghe lén sử dụng một chiếc điện thoại có tính năng kích hoạt micro khi nhận cuộc gọi từ thiết bị khác. Người này dán tai nghe ở một vị trí kín đáo trong phòng thay đồ rồi gọi điện vào đó khi biết Ten Hag sắp nói chuyện với các cầu thủ. Kẻ nghe lén được cho đã lấy lại thiết bị một ngày sau trận đấu.

"Những người này thường không có ác ý và chỉ làm điều này vì niềm vui. Họ muốn có nhiều lượt xem trên YouTube và khiến người theo dõi của họ cười. Họ không có ý định gây rắc rối hay làm tổn thương ai cả", một nguồn tin khác cho biết.

Trong hai tuần các ĐTQG tập trung, cầu thủ Man Utd không phải tập luyện. HLV Ten Hag đi nghỉ mát. Hôm 8/10, ban lãnh đạo Man Utd đã họp nhưng không đưa ra kết luận chính thức về tương lai của Ten Hag, đồng nghĩa nhà cầm quân 54 tuổi nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng.

Man Utd sẽ tiếp Brentford ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, vào ngày 19/10.

Duy Đoàn (theo Mundo Deportivo)