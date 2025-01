Man Utd bất bại ở vòng bảng Europa League

RomaniaThắng 2-0 trên sân FCSB ở lượt hạ màn, Man Utd cán đích thứ ba với thành tích bất bại và vào thẳng vòng 1/8 Europa League.

Dưới thời Ruben Amorim, Man Utd thi đấu bết bát tại Ngoại hạng Anh nhưng thể hiện sự ổn định tại Europa League. "Quỷ đỏ" toàn thắng bốn lượt cuối, khi hạ Bodo/Glimt 3-2, Plzen 2-1, Rangers 2-1 và mới nhất là FCSB 2-0.

Những kết quả này giúp Man Utd cán đích thứ ba với thành tích bất bại - thắng năm, hòa ba và giành 18 điểm. Nhờ đó, họ tránh việc đá hai lượt play-off, trong bối cảnh vẫn thi đấu cả Ngoại hạng Anh và Cup FA.

Đây còn là dấu hiệu để Man Utd hướng tới ngôi vô địch. Amorim là HLV thứ hai toàn thắng cả bốn trận đầu dẫn dắt Man Utd tại Cup châu Âu. Người đầu tiên đạt thành tích này là huyền thoại Alex Ferguson tại Cup Winners' Cup 1990-1991, nơi Man Utd đoạt danh hiệu.

Kobbie Mainoo ăn mừng cùng Alejandro Garnacho sau khi ghi bàn giúp Man Utd thắng FCSB 2-0 tại National Arena, Bucharest, Romania ngày 30/1. Ảnh: Reuters

FCSB là CLB hàng đầu Romania, khi giữ hàng loạt kỷ lục trong nước như 27 lần vô địch giải VĐQG, 24 lần đoạt Cup Quốc gia, hai lần đoạt Cúp Liên đoàn và bảy Siêu Cup Romania. Trên đấu trường quốc tế, họ giành Cup C1 châu Âu và Siêu Cup châu Âu, đều vào năm 1986. CLB này còn vào chung kết Cup C1 châu Âu năm 1989, nhưng thua AC Milan.

Nhưng FCSB vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Man Utd. Điều này được thể hiện tại The National Arena, Bucharest tối 30/1, khi Man Utd áp đảo, kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 21 lần với 7 cú trúng đích - so với 8 và 3 của chủ nhà.

Diogo Dalot mừng bàn mở tỷ số cho Man Utd. Ảnh: AP

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, gồm cú sút từ ngoài vòng cấm dội xà của Bruno Fernandes, Man Utd vượt lên ở phút 60. Kobbie Mainoo thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang về cột xa để Diogo Dalot ập vào đệm chân trái vào lưới trống, ghi bàn đầu tiên qua 35 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Tám phút sau, Man Utd ghi bàn ấn định từ pha phối hợp tương tự, nhưng bên cánh trái. Alejandro Garnacho thoát xuống sát biên ngang rồi chuyền vào cho Mainoo đá nối chéo góc, đưa bóng ngoài tầm cản phá của thủ thành Stefan Tarnovanu.

Sau đó, Rasmus Hojlund, Casemiro và Bruno Fernandes lỡ cơ hội, nhưng chiến thắng 2-0 là đủ để Man Utd giành vé vào thẳng vòng 1/8 Europa League. Trong khi đó, FCSB tụt xuống thứ 11 với 14 điểm và phải đá play-off.

Hồng Duy