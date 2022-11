Màn tự bào chữa lố ​​bịch của tên cướp ngông cuồng

Bất chấp đối mặt với án tử hình, Tan Chor Jin, kẻ gây ra một trong 25 vụ án rúng động nhất Singapore, tự tin từ chối luật sư đại diện trước tòa để tự bào chữa song kết quả rất thảm hại.

Lúc 6h55 sáng 15/2/2006, một gã mặc áo phông cộc tay và quần dài màu đen hiệu Armani xông vào căn hộ của gia đình Lim Hock Soon, chủ hộp đêm 41 tuổi.

Một tay cầm súng, một tay cầm dao, hắn bắt Lim Hock Soon dùng khăn trói vợ, con gái 13 tuổi và nữ giúp việc 22 tuổi. Sau khi bắt nạn nhân gom tất cả đồ có giá trị, mở két sắt lấy hết đồ trang sức và tiền mặt, hắn yêu cầu vợ Lim Hock Soon trói tay chồng bằng dây cáp, dùng răng thắt nút.

Tên cướp chĩa súng vào Lim Hock Soon khiến anh ta quỳ xuống cầu xin. Nữ giúp việc khai chứng kiến tên cướp bắn vào mặt ông chủ. Khi Lim Hock Soon ngã ra sau, hắn tiếp tục nổ 5 phát súng, phát cuối cùng trượt.

Trước khi bỏ trốn, hắn cảnh báo vợ Lim Hock Soon bằng tiếng Trung Quốc: "Chính chồng cô đã vượt quá giới hạn. Tôi tha mạng cho cô. Đừng nhận dạng tôi nếu không tôi sẽ giết cả nhà cô". Lim Hock Soon tử vong.

Sau khi vụ án được đưa tin rộng rãi, ngày 16/2/2006, Lim Choon Chwee, 38 tuổi, ra đầu thú. Chwee nhận là người lái xe đưa tay súng đến khu Serangoon của gia đình Lim Hock Soon để gây án. Cảnh sát xác định hai người đàn ông khác có liên quan vụ án là Tan Chor Jin và Ho Yueh Keong, người Malaysia.

Tan Chor Jin, 39 tuổi, là bạn làm ăn lâu năm của Lim Hock Soon. Tan còn được gọi là Tony Kia, là thành viên của băng Ang Soon Tong hoạt động ở cả Malaysia và Singapore. Băng nhóm này tồn tại từ những năm 1950, tham gia các hoạt động phi pháp như buôn lậu súng, ma túy, cho vay tiền bất hợp pháp và cờ bạc trái phép. Truyền thông đặt biệt danh cho Tan là "Độc Nhãn Long" vì hắn bị mù mắt phải sau tai nạn giao thông năm 1999.

Chwee là bạn từ thời thơ ấu và thủ hạ trong hội kín của Tan. Vào khoảng 3h sáng 15/2, Chwee chở Tan với một chiếc túi da màu đen đến nhà nạn nhân.

Chwee đợi trên xe. 10 phút sau, Tan quay lại. Khi họ rời đi, Tan hỏi Lim có thể lấy trộm một chiếc đồng hồ Rolex ở đâu. Tan tâm sự với Lim rằng đang gặp vận xui và gặp vấn đề về tiền bạc.

Cả hai dành khoảng hai tiếng đồng hồ để xem bóng đá tại nhà bạn. Đến khoảng 6h sáng, Tan lại nhờ Chwee chở về chỗ Lim. Tan bảo Chwee đợi trước trường trung học Peicai.

Khoảng nửa tiếng sau, Tan vội vã quay lại cùng một túi nylon màu trắng căng phồng. Cảnh sát tiết lộ rằng chiếc túi chứa khoảng 170.000 SGD tiền mặt và tài sản, bao gồm đồ trang sức, 4 đồng hồ Rolex và nhiều ngoại tệ.

Tan bảo Chwee lái xe đến một con kênh ở Sengkang, vứt súng và đạn. Sau đó, họ quay trở lại nhà bạn và gọi cho Ho Yuen Kong.

Tan, Ho và Chwee quay lại bãi đậu xe. Lim thấy Tan chuyển chiếc túi màu trắng sang ôtô có biển đăng ký ở Malaysia. Sau đó Tan và Ho bỏ trốn đến Malaysia.

Cảnh sát quốc tế lập tức được thông báo để truy nã hai nghi phạm. Khẩu súng bắn chết người được tìm thấy một ngày sau án mạng.

Cảnh sát Malaysia đã lần ra dấu vết của Tan ngay sau khi hắn chạy đến thành phố Johor Baru cùng Ho. Các nghi phạm chia nhau ra. Tan đi cắt tóc, có lẽ là để thay đổi ngoại hình, trước khi liên lạc với một trùm băng đảng trong thị trấn.

Tên này đã bị cảnh sát Malaysia theo dõi từ trước. Khi phát hiện Tan, họ cũng bắt đầu theo dõi hắn và nhanh chóng nhận ra đây là đối tượng đang bị cảnh sát Singapore truy nã.

Nhóm Tan chuyển khách sạn ít nhất hai ngày một lần. Nhưng hắn phạm sai lầm khi không hành động kín đáo mà chọn ở toàn khách sạn đắt tiền trước khi trốn đến Chiang Mai, Thái Lan.

Cơn thèm cơm gà Hải Nam cũng góp phần giúp cảnh sát bắt Tan. Vào khoảng nửa đêm, hắn đặt món này qua dịch vụ phòng tại khách sạn 5 sao Grand Plaza Parkroyal ở Kuala Lumpur, nơi hắn đến để mua hộ chiếu giả.

Một cảnh sát chìm Malaysia đóng giả nhân viên phục vụ và giao đồ ăn đến phòng của Tan trên tầng 13. Anh ta tận dụng cơ hội để thu thập thông tin về cách bố trí căn phòng và nắm được số người ở cùng Tan gồm vợ hắn và hai cặp đôi khác. Thiết bị nghe lén được dính trên đĩa.

Đến 2h sáng 25/2, hai cặp khác về giường ngủ ở phòng liền kề. Hai tiếng sau, không nghe thấy gì ngoài tiếng ngáy, 12 cảnh sát lao vào ba phòng ngủ.

Phòng của Tan không có gì, nhưng trong các phòng khác, cảnh sát tìm thấy 6 khẩu súng, 203 viên đạn, hai cặp còng tay và 4 kg ma túy ketamine, trị giá gần 22.000 USD.

Tan bị dẫn độ về Singapore bằng máy bay với sự hộ tống của 6 thám tử, ngày 1/3. Hắn bị buộc tội giết người vào 3/3. Đến tháng 8, cáo buộc được sửa thành xả súng với ý định gây thương tích, vẫn có thể chịu án tử hình.

Tan mặc áo đỏ, được đưa trở lại hiện trường vụ giết người. Ảnh: Zaobao

Bất chấp tính chất nghiêm trọng của tội ác, Tan khẳng định không muốn bất kỳ luật sư nào đại diện cho mình dù có thể yêu cầu tòa án chỉ định hai luật sư bào chữa miễn phí.

Tan là người đầu tiên trong hơn 16 năm tự biện hộ khi đối mặt với án tử hình ở Singapore.

Ban đầu, Tan rất tự tin, thường xuyên cười đùa với đội an ninh, thậm chí còn giơ ngón tay cái với bạn bè ngồi dự khán. Khi nhận được câu trả lời có lợi từ một nhân chứng, Tan sẽ nháy mắt và mỉm cười với vợ.

Tan hỏi nữ giúp việc làm sao có thể nhớ chi tiết vụ nổ súng khi cô thậm chí không thể nhớ được con mắt nào của hắn bị tật. Hắn liên tục yêu cầu thẩm phán cho phép hút thuốc trong tù, với lập luận rằng "xe không thể chạy nếu không có xăng, đầu óc tôi không thể suy nghĩ nếu không có thuốc lá".

Tan khai rằng cùng Lim tổ chức đường dây cá cược đua ngựa và bóng đá phi pháp, hắn nhận đặt cược từ những người chơi của Lim. Đến tháng 4/2004, những người chơi đã ghi nợ 220.000 SGD nhưng Lim từ chối thanh toán. Tan nói phát hiện Lim cử người đến giết hắn nên chỉ muốn dọa đối phương.

Tan mua một khẩu súng lục bán tự động để phòng thân. Hắn mang theo súng đến gặp Lim để "cân bằng lực lượng" vì bị mù một bên mắt.

Tan khẳng định Lim tấn công trước bằng một chiếc ghế, súng bị cướp cò trong khi hắn hoảng sợ tránh né những cú đánh. Tan cho biết đã uống rượu từ tối hôm trước và không nhớ rõ về vụ việc.

Nhiều lập luận của Tan bị bác bỏ. Bên công tố cho rằng Lim không thể nhấc một chiếc ghế cồng kềnh khi đã bị trói. Chuyên gia vũ khí của cảnh sát khẳng định ngay cả khi súng bị cướp cò, không thể có chuyện bắn liên tiếp 6 phát đạn.

Tan yêu cầu một bác sĩ tư vấn tâm lý làm chứng về việc rượu có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của hắn như thế nào. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định dù có thể Tan gây án khi đang say rượu, điều đó không ảnh hưởng đến năng lực trách nhiệm hình sự của hắn đối với vụ nổ súng.

Công tố viên nhận định lời khai của Tan không trung thực, hay thoái thác và đôi khi lố bịch đến mức chỉ càng củng cố thêm tội lỗi của hắn.

Gần kết thúc phiên tòa, Tan dường như nhận ra rằng hắn đã quyết định dại dột khi từ chối tìm luật sư đại diện. Khi thẩm phán hỏi Tan có cần chuẩn bị gì trước khi đưa ra những lập luận cuối cùng không, Tan trả lời: "Nếu tôi nói bây giờ tôi cần một luật sư thì sao?".

Tòa án Tối cao bác bỏ lời biện hộ từ Tan, nhận định tội ác của hắn là hành vi của một sát thủ có chuẩn bị kỹ lưỡng và tuyên án tử hình. Thẩm phán nói lời khai của Tan về một vụ vô tình cướp cò súng là "điều tưởng tượng nực cười", bởi việc bóp cò súng cần phải có sức mạnh và nắm chặt tay.

Sau khi thẩm phán đọc hết bản án, câu hỏi đầu tiên của Tan là: "Tôi sẽ bị treo cổ vào ngày mai à?".

Tan làm đơn kháng cáo với đại diện là một luật sư hình sự kỳ cựu, nhưng bị bác đơn vào tháng 1/2008. Tan bị thi hành án vào ngày 9/1/2009 ở tuổi 42.

Nhờ ra đầu thú và chủ động khai báo, Chwee được hủy cáo buộc tiếp tay giết người, bị kết án 6 tháng tù vì không trình báo vụ cướp. Ho, kẻ giúp Tan trốn đến Malaysia, bị bắt và dẫn độ về Singapore vào tháng 7/2015, sau 9 năm ẩn náu.

Vụ án này được nhắc đến trong cuốn sách điện tử Guilty As Charged: 25 Crimes That Have Shaken Singapore Since 1965, phát hành năm 2015, ghi chép 25 vụ án rúng động Singapore từ 1965.

Tuệ Anh (Theo Straitstimes)