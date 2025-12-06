Man Truck & Bus ra mắt xe tải thùng kín eTGL

Man Truck & Bus giới thiệu thùng lạnh eTGL chạy điện, mở rộng vận tải hàng dễ hư hỏng không phát thải tại châu Âu, tối ưu pin và hệ thống làm lạnh.

Man Truck & Bus vừa trình làng phiên bản thùng lạnh của khung gầm eTGL chạy hoàn toàn bằng điện tại triển lãm Solutrans 2025, hướng tới phân phối hàng hóa dễ hư hỏng mà không phát thải, đồng thời tối ưu hóa tích hợp pin và hệ thống làm lạnh cho các thị trường như châu Âu.

Dựa trên mẫu diesel 12 tấn (13,2 tấn), eTGL được thiết kế cho vận tải đô thị và khu vực, với chiều dài thùng từ 6.200 - 7.300 mm, lối vào cabin một bước và màn hình kỹ thuật số 12,3 inch. Hệ truyền động điện sử dụng pin của Man và động cơ 285 mã lực cùng hộp số hai cấp. Hệ thống pin mô-đun linh hoạt cho phép sử dụng với nhiều loại thùng, đảm nhận các nhiệm vụ vốn trước đây cần xe diesel.

Xe tải eTGL điện của Man Truck & Bus sẵn sàng vận chuyển hàng lạnh không phát thải, hướng tới logistics xanh và bền vững. Ảnh: Man Truck & Bus

Các mẫu eTGX và eTGS điện của Man Truck & Bus đã chạy được hơn 9 triệu km (5,6 triệu dặm) chỉ trong chưa đầy một năm, với mức tiêu thụ trung bình 93 kWh/100 km. Công ty cũng cung cấp dịch vụ tư vấn eMobility 360 độ, bao gồm triển khai xe và phân tích cơ sở hạ tầng sạc cho hoạt động vận tải hàng lạnh.

"Với eTGL mới cho logistics thùng lạnh, chúng tôi đang mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng của dòng xe eTruck nhẹ", ông Friedrich Baumann, thành viên ban điều hành phụ trách bán hàng và giải pháp khách hàng tại Man Truck & Bus, cho biết. "Cùng với eTGX và eTGS, chúng tôi hiện có danh mục xe không phát thải hiệu quả cao cho logistics kiểm soát nhiệt độ, từ phân phối nội thành đến vận tải đường dài".

Man Truck & Bus là một trong những nhà sản xuất xe tải và xe buýt hàng đầu châu Âu, cung cấp đầy đủ các dòng xe không phát thải. Trụ sở chính đặt tại Munich, Đức. Công ty tập trung vào phát triển các giải pháp vận tải bền vững, thân thiện môi trường và cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho khách hàng về chuyển đổi sang hệ thống xe điện.

Như Ý (Theo FleetOwner)