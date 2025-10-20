Màn trình diễn kỷ lục drone và pháo hoa gây sốt ở Trung Quốc

Gần 16.000 drone cùng gần 7.500 quả pháo hoa đồng loạt thắp sáng bầu trời thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, tối 17/10, xác lập hai kỷ lục thế giới.

Đây là màn trình diễn là nằm trong hoạt động của Lễ hội Văn hóa Pháo hoa Lưu Dương lần thứ 17.

Hai tiết mục chính buổi trình diễn lập hai kỷ lục Guinness thế giới gồm "Đội hình drone mang theo pháo hoa lớn nhất thế giới" và "Số lượng drone được điều khiển đồng thời nhiều nhất bằng một máy tính". Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc kết hợp công nghệ bay tự động với nghệ thuật pháo hoa truyền thống.

Gần 16.000 drone kết hợp pháo hoa gây sốt ở Trung Quốc

Trong phần trình diễn ban ngày mang tên "Lắng nghe âm thanh của hoa nở", hàng nghìn drone bay thành đội hình mô phỏng chuỗi xoắn kép ADN giữa bầu trời xanh. Theo nhịp pháo hoa nở, hình ảnh ADN từ từ biến thành hạt giống, vươn mầm và nở rộ thành những bông hoa khổng lồ. Đội hình drone sau đó tiếp tục chuyển thành hình bươm bướm bay lượn, thể hiện thông điệp hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật ánh sáng, khiến khán giả bên dưới phấn khích.

Khi màn đêm buông xuống, chương trình chuyển sang phần trình diễn với các drone xếp thành một cây khổng lồ với cành lá đong đưa, tượng trưng cho sức sống. Từ tán cây, hàng nghìn quả pháo hoa hình lông vũ vàng đồng loạt bắn lên, tỏa sáng rực rỡ, tạo hiệu ứng ánh sáng tầng tầng lớp lớp.

Các đoạn video ghi lại khoảnh khắc này lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Từ khóa "Pháo hoa Lưu Dương bây giờ đã như thế này rồi" leo lên top thịnh hành địa phương trên mạng xã hội Douyin. Nhiều người dùng bình luận "Pháo hoa Lưu Dương chưa bao giờ khiến người ta thất vọng".

Một cảnh trong đêm trình diễn drone kết hợp pháo hoa ở Lưu Dương. Ảnh: icswb

Chương trình do Hiệp hội Pháo hoa và Pháo nổ Lưu Dương tổ chức, với hỗ trợ kỹ thuật từ Công ty Drone Gaojuchuang. Hệ thống điều khiển thông minh giúp đồng bộ chính xác từng phần nghìn giây giữa pháo hoa và ánh sáng drone, mang đến màn trình diễn quy mô lớn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và công nghệ hiện đại.

Theo chính quyền địa phương, sự kiện không chỉ khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo của Lưu Dương mà còn mở ra hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp pháo hoa thế giới, thân thiện môi trường, an toàn và giàu tính trình diễn.

Trước đó, một màn trình diễn pháo hoa kết hợp drone tại thành phố Lưu Dương tối 14/10 đã gặp sự cố kỹ thuật, khiến nhiều thiết bị rơi và bắn tàn lửa về phía khán giả. Đám đông tại khu vực lễ hội hoảng loạn bỏ chạy.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế vụ cháy trong vài phút. Sự cố không gây thương vong và các buổi diễn sau đó vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Mai Phương (Theo Sina, CGTN, QQ)