Màn song ca của Khổng Tú Quỳnh, Hùng Huỳnh được yêu thích

''Anh trai'' Gemini Hùng Huỳnh cùng Khổng Tú Quỳnh diễn ''Lạnh'', ''Nhớ lắm'' - các bản hit của cô, nhận nhiều lời khen.

Gemini Hùng Huỳnh hát hit 'Lạnh' của Khổng Tú Quỳnh Khổng Tú Quỳnh, Hùng Huỳnh hát bản phối mới của ca khúc "Lạnh'' (Tony Việt). Video: Hà Phương

Các tiết mục thuộc phần kết hợp khách mời trong fanmeeting của Hùng Huỳnh tại Hà Nội, hôm 2/7. Ca sĩ diện trang phục mang phong cách Y2K (xu hướng thời trang của những năm 2000), xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả. Anh hát, rap, thể hiện vũ đạo năng động, có nhiều tương tác vui với đàn chị.

Màn trình diễn của Khổng Tú Quỳnh và Hùng Huỳnh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nằm trong top video xu hướng ở TikTok. Trên một fanpage tổng hợp tin tức giải trí có 276.000 lượt thích, video ca khúc Lạnh nhận 788.000 lượt xem, tính đến ngày 6/7. Khán giả Đỗ Quyên nhận định chất giọng trầm của Hùng Huỳnh phù hợp bài hát, còn theo Mỹ Vân, màn kết hợp của hai ca sĩ đưa người nghe thế hệ 8x, 9x quay lại tuổi trẻ.

Gemini Hùng Huỳnh hát 'Nhớ lắm' Khổng Tú Quỳnh song ca ''Nhớ lắm'' cùng Hùng Huỳnh. Sự kiện diễn ra tại Cung Hữu nghị Việt Xô, được dời lịch từ ngày 28/6 sang 2/7 vì lý do bất khả kháng. Video: Thùy Dương

Khổng Tú Quỳnh cho biết vui khi nhận lời mời của đàn em, chúc nam ca sĩ tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cô đến Hà Nội chiều 1/7, duyệt sân khấu tối cùng ngày. Tại sự kiện, nhiều khán giả khen nhan sắc trẻ trung, phong cách biểu diễn đầy năng lượng của ca sĩ.

Ca sĩ 34 tuổi, sinh tại TP HCM, có nhiều bài hát gắn bó thế hệ 8x, 9x. Cô còn góp mặt ở những phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Tháng năm rực rỡ, Lạc lối. Năm 2023, Khổng Tú Quỳnh tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu, hiện hoạt động trong nhóm nhạc bước ra từ chương trình - LUNAS - cùng các thành viên Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc.

Trước đó ở fanmeeting đầu tiên tại TP HCM, ngày 17/5, Hùng Huỳnh được cổ vũ với màn kết hợp Lương Bích Hữu. Cặp ca sĩ thể hiện bài hát Cô gái Trung Hoa, Cún yêu - các ca khúc gắn liền tên tuổi Lương Bích Hữu. Tại hai buổi gặp mặt fan, Hùng Huỳnh thực hiện nhiều hoạt động như nấu ăn, cắm hoa, múa cổ trang, khiêu vũ cùng người hâm mộ.

Gemini Hùng Huỳnh hát cùng Lương Bích Hữu Lương Bích Hữu, Hùng Huỳnh diễn mashup ''Cô gái Trung Hoa'', ''Cún yêu''. Video: Gut Label

Hùng Huỳnh 26 tuổi, quê Đồng Nai. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ, từng cover nhiều bài nhảy của các nhóm Kpop. Năm 2023, ca sĩ tham gia show Asia Super Young tại Trung Quốc, đứng thứ 17 trong số 60 thí sinh. Dù có cơ hội hoạt động ở nước ngoài, anh nói muốn về nước lập nghiệp.

Khi tham gia Anh trai say hi năm ngoái, ca sĩ gây chú ý với loạt hit như I'm Thinking About You, Đầu đội sừng, 10/10. Cuối năm ngoái, Hùng Huỳnh thắng danh hiệu Mỹ nam của năm tại lễ trao giải thường niên của chuyên trang Ngôi Sao, vượt qua những gương mặt như Mono, Kay Trần, Anh Tú Atus, Dương Domic, Hải Đăng Doo. Hồi tháng 5, ca sĩ lồng tiếng cho nhân vật Fishlegs - bạn thân Hiccup - trong bản tiếng Việt Bí kíp luyện rồng.

Phương Linh