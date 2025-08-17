Màn ra mắt của Sesko, Gyokeres thắp sáng đại chiến Man Utd - Arsenal

AnhMàn trình diễn của hai tiền đạo tân binh đình đám Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres có thể định đoạt màn đại chiến giữa Man Utd và Arsenal ở vòng một giải Ngoại hạng Anh hôm nay.

Man Utd và Arsenal cùng bước vào mùa giải 2025-2026 với quyết định chung: đầu tư mạnh mẽ vào hàng công, sau khi cùng trải qua mùa bóng kém hiệu quả ở khâu ghi bàn.

Mùa trước, Man Utd chỉ ghi 44 bàn - con số thấp kỷ lục của CLB tại Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Old Trafford thậm chí tịt ngòi 15 trong tổng số 38 trận, đồng thời sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thấp thứ hai giải đấu (8,33%), chỉ hơn CLB xuống hạng Southampton (7,58%).

Benjamin Sesko ra mắt trước trận giao hữu giữa Man Utd và Fiorentina trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 9/8/2025. Ảnh: Man Utd

Vì thế, HLV Ruben Amorim quyết định thay máu mạnh mẽ hàng công, khi chi hơn 250 triệu USD để tuyển mộ ba tiền đạo Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Bộ ba này ghi tổng cộng 48 bàn ở giải quốc nội mùa trước và được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Man Utd "lột xác".

Trong đó, Sesko gần như chắc chắn chiếm suất đá chính của Rasmus Hojlund. Tân binh 99 triệu USD của Man Utd sở hữu thể hình cao lớn, tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén, hội đủ tố chất để trở thành trung phong đẳng cấp thế giới.

Một trong những điểm ấn tượng nhất trong lối chơi của Sesko là sự đa dạng trong cách dứt điểm. Kể từ đầu mùa 2023-2024, anh ghi 20 bàn chân phải, 9 bàn chân trái và 10 bàn đánh đầu trong màu áo RB Leipzig.

Tân binh Man Utd Sesko Những pha bóng đáng chú ý của Sesko tại RB Leipzig.

Trong 39 bàn cho RB Leipzig giai đoạn 2023-2025, Sesko thể hiện sự đa dạng hiếm có của trung phong hiện đại. Anh ghi bảy bàn từ những pha thoát xuống đón đường chọc khe, bảy bàn khác từ các tình huống đánh đầu hoặc dứt điểm sau đường tạt bóng, sáu bàn từ việc chớp cơ hội bóng bật ra hoặc đá bồi cận thành, năm lần lập công nhờ đón đường chuyền trong vòng cấm, bốn bàn sút xa và bốn bàn phạt đền.

Đáng chú ý, tiền đạo người Slovenia cũng cho thấy khả năng tạo đột biến nhờ kỹ thuật cá nhân, ghi ba bàn nhờ tự xoay sở trong vòng cấm. Anh còn hai lần tận dụng tình huống cố định để lập công. Thống kê này phản ánh Sesko không chỉ là "sát thủ" một màu, mà có thể ghi bàn ở gần như mọi dạng tình huống - từ bóng bổng, bóng sệt, phối hợp tập thể đến khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Gyokeres mặc áo số 14, từng thuộc về huyền thoại Thierry Henry, tại Arsenal. Ảnh: Arsenal FC

Arsenal cũng lỡ cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh vì vấn đề trên hàng công. Sau hai mùa 2022-2023 và 2023-2024 ghi lần lượt 88 và 91 bàn, đội bóng của HLV Mikel Arteta bất ngờ tụt xuống chỉ còn 69 bàn mùa 2024-2025, mức giảm đáng báo động. Một phần đến từ việc Gabriel Jesus và Kai Havertz chấn thương dài hạn.

Vì thế, Arsenal quyết định tuyển mộ "cỗ máy săn bàn" Gyokeres - người có 20 kiến tạo và 97 bàn cho Sporting trong hai mùa gần nhất. Khả năng dứt điểm của Gyokeres không toàn diện như Sesko, với 79 bàn chân phải, 13 chân trái và 5 đánh đầu. Nhưng tân binh của Arsenal vẫn sở hữu sự đa dạng trong cách ghi bàn, dù vẫn có một vài sở trường nổi bật. Trong 97 bàn cho Sporting giai đoạn 2023-2025, anh ghi 27 bàn phạt đền và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống dốc bóng hoặc đón đường chọc khe, với 24 bàn theo cách này.

Tiền đạo người Thụy Điển ghi 18 bàn từ các pha đón bóng bổng sau những quả tạt, cùng 11 pha lập công nhờ kỹ thuật cá nhân trong vòng cấm. Sự nhạy bén của Gyokeres còn thể hiện ở các tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, với 7 bàn từ bóng bật ra hoặc đá bồi. Gyokeres ghi 5 bàn từ các tình huống cố định, 4 bàn nhờ bắt bài đường chuyền về của đối thủ, và 1 bàn từ cú sút ngoài vòng cấm.

Các pha bóng ấn tượng của Gyokeres mùa 2024-2025 Các pha bóng ấn tượng của Gyokeres mùa 2024-2025.

Sesko và Gyokeres sẽ thay đổi lối chơi của Man Utd và Arsenal ra sao? Tại Man Utd, Sesko mang đến phương án tấn công mới mẻ nhưng cũng khá tương đồng với Rasmus Hojlund. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng không chiến vượt trội.

Tiền đạo người Slovenia, với điểm mạnh đánh đầu, sẽ nhận nhiều quả tạt hơn từ hai cánh. Mùa trước, "Quỷ đỏ" chỉ ghi bốn bàn bằng đầu tại Ngoại hạng Anh - thấp nhất giải và không có bàn nào đến từ tiền đạo. Sesko được kỳ vọng sẽ khắc phục điểm yếu cố hữu này.

Benjamin Sesko bay người đánh đầu trong buổi tập đầu tiên của Man Utd ngày 10/8. Ảnh: Man Utd

Bruno Fernandes - cầu thủ có trung bình nhiều đường chuyền xuyên tuyến nhất mỗi 90 phút thứ hai mùa trước (0.92) - sẽ trở thành nguồn cung bóng chính cho Sesko. Bên cạnh đó, Mbeumo - tân binh từ Brentford - là một trong những chân tạt hay nhất giải, với 23 quả tạt thành công từ tình huống bóng sống. Nếu tìm thấy Sesko trong vòng cấm, khả năng anh tăng số kiến tạo là rất cao.

Trong khi đó, Arsenal có thể chứng kiến sự thay đổi mang tính cách mạng với Gyokeres. Khả năng bứt tốc và bộ kỹ năng mạnh mẽ của tiền đạo người Thụy Điển sẽ khiến "Pháo thủ" trở nên nguy hiểm hơn nhiều trong các pha phản công, đồng thời đẩy tốc độ triển khai bóng.

Viktor Gyokeres mừng bàn trong trận Arsenal thắng Bilbao 3-0 trên sân Emirates, London, Anh ngày 9/8/2025. Ảnh: Arsenal FC

Mùa trước, đội bóng của Arteta đôi khi quá chậm rãi, chủ yếu chuyền bóng từ cánh này sang cánh kia trước hàng thủ dày đặc. Nay, với Gyokeres, Arsenal sở hữu trung phong luôn muốn lao về phía khung thành bất cứ khi nào có cơ hội.

Martin Odegaard với khả năng chọc khe chuẩn xác sẽ là đối tác hoàn hảo của Gyokeres. Cùng với sự sáng tạo của Bukayo Saka ở cánh phải, hàng công Arsenal hứa hẹn trở nên biến hóa và nguy hiểm hơn.

Hồng Duy (theo Premier League)