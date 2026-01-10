Màn kịch níu kéo tình yêu của gã chồng cũ bạo lực

MỹVài tuần sau khi ly dị, Morgan Metzer bị kẻ đột nhập đeo mặt nạ tấn công tình dục giữa đêm, sau đó chồng cũ bỗng xuất hiện như người hùng.

Morgan và Rodney Metzer trúng tiếng sét tình yêu ở tuổi thiếu niên. Cặp đôi kết hôn năm 2009 khi Morgan 21 tuổi và Rodney 24 tuổi.

Theo Morgan, cuộc hôn nhân ban đầu rất hạnh phúc, nhưng bi kịch ập đến chỉ tám tháng sau đó khi em trai Rodney qua đời vì bệnh bạch cầu ở tuổi 19. Rodney bị ảnh hưởng nặng nề, trở nên phụ thuộc vào Morgan, không thể rời khỏi vợ quá hai tiếng đồng hồ.

Không lâu sau, cặp đôi trẻ lại đón nhận nỗi đau khi con trai đầu lòng bị dị tật tim bẩm sinh và qua đời lúc mới 18 ngày tuổi.

Vận may cuối cùng cũng mỉm cười với họ vào năm 2012, cặp song sinh một trai và một gái chào đời. Morgan vô cùng hạnh phúc vì hai con khỏe mạnh, nhưng hành vi của Rodney bắt đầu thay đổi khi các con được khoảng một tuổi. Thời điểm đó, Rodney mất việc, còn công việc kinh doanh nội thất của Morgan đang rất phát đạt.

Morgan kể bị Rodney đánh lần đầu tiên trong cuộc cãi vã vào tháng 9/2013. Sau vụ việc, Morgan gọi điện nhờ bố đến đón để tránh xa khỏi Rodney. Tuy nhiên, Rodney đã thuyết phục gia đình vợ rằng những vết bầm tím trên người Morgan là do chính cô mất bình tĩnh khiến anh ta phải cố kiềm chế.

Theo lời Morgan, Rodney liên tục thao túng tâm lý cô trong suốt cuộc hôn nhân, nói rằng mọi vấn đề đều là lỗi của cô, thậm chí anh ta từng tự ngã lăn xuống cầu thang và nói với các con rằng bị cô đẩy. Morgan cũng cáo buộc chồng có hành vi lạm dụng tình dục.

Năm 2020, Morgan đệ đơn ly hôn, hoàn tất thủ tục vào tháng 12 cùng năm.

Morgan và Rodney Metzer từng được coi là có chuyện tình đẹp như phim khi gắn bó suốt từ thời niên thiếu. Ảnh: CBS

Không lâu sau, Rodney gọi điện cho Morgan thông báo bị ung thư tuyến tụy và chưa nói với ai khác ngoài cô. Anh ta cho cô xem giấy khám bệnh, ghi chú từ bác sĩ xác nhận chẩn đoán đó. Xuất phát từ tình thương, Morgan cho phép Rodney ở nhờ nhà mình, an ủi rằng: "Anh là bố của các con tôi... Tôi sẽ ở bên anh".

Dù cố gắng hết sức hỗ trợ chồng cũ, Morgan không muốn tái hợp, ngay cả khi anh ta cầu xin cô quay lại. Cảm thấy áp lực vì phải làm chỗ dựa tinh thần duy nhất của Rodney, Morgan thúc giục anh ta nói với gia đình về bệnh tình, nhưng anh ta từ chối. Đến ngày giao thừa 31/12/2020, cô không thể tiếp tục chịu đựng nên đề nghị chồng cũ rời khỏi nhà mình.

Rodney đi ngay, nhưng không để Morgan yên mà liên tục nhắn tin nài nỉ cô hàn gắn.

Cuộc tấn công giữa đêm

Khoảng 1h ngày 1/1/2021, Morgan giật mình tỉnh dậy. Cô thấy bóng một người đàn ông đứng đó, toàn thân mặc đồ đen, đeo mặt nạ và chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn phía sau. Ngay khi Morgan hét lên, hắn lao vào đè cô xuống, liên tục đánh vào đầu cô bằng báng súng, rồi đấm và cố gắng bóp cổ cô hai lần.

Kẻ đột nhập dừng lại trước khi Morgan bất tỉnh, dùng dây zip trói tay cô ra sau lưng và tấn công tình dục. Hắn giả giọng nhân vật Batman, nói rằng: "Cô đã làm hỏng mọi chuyện. Cô sẽ ổn thôi, nhưng chồng cũ của cô thì không. Cô sẽ thực sự nhớ anh ta đấy". Nghe vậy, Morgan xin kẻ tấn công đừng làm hại Rodney.

"Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn. Tôi nghĩ mình sẽ không phải chết nữa", Morgan kể lại. Sau đó, kẻ tấn công yêu cầu Morgan cho biết nơi cất giữ những vật có giá trị. Cô nghe thấy hắn lục tung đồ đạc trong ngăn kéo.

Kẻ đột nhập lấy điện thoại di động của Morgan để mở khóa cửa từ xa thông qua ứng dụng. Hắn trùm vỏ gối lên đầu cô, kéo ra hiên sau nhà, bỏ mặc cô nằm khỏa thân ở đó, đe dọa không được cử động cho đến khi nghe thấy hai tiếng còi xe.

Morgan hoảng sợ nằm yên, nhưng không hề nghe thấy tiếng còi xe. Khoảng 40 phút sau khi kẻ tấn công bỏ trốn, Rodney bất ngờ xuất hiện, chạy đến hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.

"Anh ta vô cùng sốc khi nhìn thấy tình trạng của tôi. Nhưng không phải kiểu sốc 'Trời ơi, ai đã làm điều này với cô?' mà là 'Trời ơi, nhìn xem tôi vừa làm gì với cô kìa'", Morgan kể lại với The Sun.

Rodney cởi trói cho Morgan, sau đó gọi 911 và an ủi cô cho đến khi cảnh sát đến vào khoảng 3h.

Morgan bị đánh sưng mắt, trên tay vẫn còn sợi dây zip màu đen khi cảnh sát đến. Ảnh: Cherokee County Sheriff's Office

Mặt thật của gã chồng cũ

Trong chương trình 48 Hours, Morgan nói có "linh cảm" rằng Rodney chính là kẻ đột nhập đeo mặt nạ đã tấn công cô, nhận ra cách hắn nhấc cô khỏi giường để mang ra hiên sau nhà "quen thuộc" với cách Rodney làm khi họ ở bên nhau.

Rodney khai với cảnh sát rằng đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng ai đó gõ cửa sổ căn hộ của mình và hét tên vợ cũ. Lo lắng, anh ta cố gọi cho Morgan nhưng không ai nghe máy, vì vậy đã vội vã lái xe khoảng 12 phút đến nhà cô. Các điều tra viên có nhiều nghi vấn về câu chuyện của Rodney, đồng thời tìm thấy một số dữ liệu đáng ngờ trong thư mục ẩn trên điện thoại của anh ta.

Khi ở nhờ nhà Morgan sau ly hôn, Rodney đã lén chụp ảnh vợ cũ trong phòng tắm mà không được sự cho phép và sao chép tin nhắn của cô. Cảnh sát lập tức bắt Rodney vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư và rình rập để tránh anh ta phá hủy chứng cứ.

Khám xét căn hộ, xe hơi và các thiết bị điện tử của Rodney, nhà chức trách tìm thấy lượng lớn bằng chứng liên kết anh ta với vụ tấn công Morgan.

Tại nhà Rodney, cảnh sát tìm thấy một gói dây zip đã mở, giống hệt loại dùng để trói tay Morgan. Phòng thí nghiệm tội phạm xác nhận rằng những chiếc dây zip này hoàn toàn trùng khớp.

Sử dụng mã vạch trên gói dây zip, cảnh sát truy dấu đến chuỗi cửa hàng bán lẻ Lowe's, sau đó thu được đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh Rodney mua cùng loại dây zip đó từ một cửa hàng gần nhà vào ngày 30/12/2020. Anh ta dùng thẻ ghi nợ để thanh toán, càng giúp cảnh sát dễ dàng liên kết anh ta với các công cụ được sử dụng trong vụ tấn công.

Ngoài ra, Rodney còn có cuốn sách "7 cách để trở thành người hùng của cô ấy" trong căn hộ, nhà chức trách tin rằng điều này cho thấy động cơ muốn níu kéo vợ cũ của anh ta. Lịch sử tìm kiếm trên Internet của Rodney bao gồm các câu hỏi đáng ngờ như "làm thế nào để nhận được sự cảm thông từ người cũ" và "làm thế nào để thay đổi giọng nói của bạn", hay "thư chẩn đoán ung thư từ bệnh viện", "thời gian siết cổ để làm ai đó bất tỉnh".

Nhà chức trách cũng tìm thấy một hóa đơn bệnh viện giả mạo và một bức thư tuyệt mệnh trong căn hộ của Rodney. Anh ta hoàn toàn không bị ung thư.

Rodney Metzer (phải) bị thẩm vấn ngày 3/1/2021. Ảnh: Cherokee County Sheriff's Office

Sau khi thảo luận với Morgan, công tố viên quyết định đề nghị thỏa thuận nhận tội với Rodney để giúp Morgan nhanh chóng kết thúc vụ việc. Rodney đồng ý nhận tội đối với 14 cáo buộc bao gồm đột nhập nhà, bắt cóc, hành hung nghiêm trọng và tấn công tình dục.

Ngày 4/8/2021, thẩm phán tuyên phạt Rodney 25 năm tù và 45 năm quản chế.

Theo Ủy viên công tố Shannon Wallace, bị cáo đã lên kế hoạch tấn công bạo lực vợ cũ, bao gồm đột nhập nhà, cải trang và dùng súng đánh nạn nhân. Hắn bỏ mặc cô ấy ở ngoài trời trong đêm đông lạnh giá, úp mặt xuống, bị trói và trùm vỏ gối lên đầu.

"Tôi không thể tưởng tượng được điều đó kinh khủng đến mức nào đối với cô ấy. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy thời điểm nguy hiểm nhất đối với nạn nhân bạo lực gia đình là khi quyết định rời bỏ mối quan hệ bạo lực", Shannon Wallace tuyên bố.

Hiện Morgan tham gia hoạt động nâng cao nhận thức cho các nạn nhân và người sống sót sau bạo lực tâm lý và bạo lực gia đình.

Tuệ Anh (theo People, CBS)