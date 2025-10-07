Màn kịch 'quấy rối' vợ của gã chồng mưu mô

MỹDaniel Krug mạo danh bạn trai cũ, tỉ mỉ dàn dựng vụ quấy rối vợ suốt hai tháng để đóng vai người chồng tốt khiến cô từ bỏ ý định ly hôn.

Ngày 2/10/2023, Kristil Krug, kỹ sư hóa học 44 tuổi, nhận được tin nhắn từ một người tự nhận là bạn trai cũ, hỏi có muốn gặp nhau khi anh ta đang ở gần đó không. Cô không trả lời.

Những tin nhắn khác tiếp tục được gửi đến, một số bày tỏ tức giận, bao gồm một tin nhắn ám chỉ "người chồng thất bại của em".

Người nhắn tin tự nhận là "Anthony" - dường như ám chỉ đến Jack Anthony Holland, người đàn ông mà Kristil từng hẹn hò vào mùa hè trước khi vào đại học. Theo dòng thời gian Kristil cung cấp cho nhà chức trách, họ đã ở bên nhau hơn một năm, anh ta thỉnh thoảng vẫn liên lạc và bày tỏ mong muốn tái hợp.

Kristil đã kết hôn với Daniel Krug, 43 tuổi, nhà phân tích tài chính của Sở Y tế Công cộng và Môi trường bang Colorado, vào năm 2007. Họ có ba con.

Hai tháng sống trong lo sợ

Theo báo cáo của cảnh sát, Kristil không trả lời loạt tin nhắn ngày càng thù địch. Tuy nhiên, đến vài tuần sau, các tin nhắn vẫn tiếp tục, với mức độ leo thang đáng kể.

Một email từ địa chỉ "a.holland" gửi lời nhắn khiếm nhã như "em không muốn anh ta, anh biết là em muốn anh mà" kèm ảnh Daniel. Những email khác chứa ảnh khiêu dâm, bắt nguồn từ một quảng cáo rao vặt ghi số điện thoại của Kristil. Một tin nhắn khác thông báo biển số xe của cô đã hết hạn.

Ngày 9/11/2023, một tin nhắn khác có nội dung "Anh thấy em ở phòng khám nha khoa", kèm ảnh chụp xe của cô đậu trước phòng khám và ảnh Daniel bước ra khỏi xe khi đi làm.

Vài ngày sau, Kristil nhận được một tin nhắn dài đe dọa tính mạng chồng cô: "Anh sẽ tống khứ hắn và rồi chúng ta có thể ở bên nhau. Dễ ợt".

Kristil rất lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình khi liên tục bị theo dõi. Cô bắt đầu mang theo vũ khí phòng thân, tham gia các lớp học an toàn súng và lắp đặt camera an ninh. Cô còn tạo một bản ghi chép chi tiết ngày tháng, thời gian, địa điểm bị quấy rối và đến đồn cảnh sát trình báo.

"Tôi thấy kiệt quệ. Điều này khiến tôi trở nên hoang tưởng ở bất cứ nơi nào tôi đến", cô nói với cảnh sát.

Daniel, cũng được cho là một nạn nhân, mô tả việc bị theo dõi đã khiến chứng hoang tưởng và lo lắng của mình tăng vọt. Anh ta nói: "Tôi đang hoảng loạn và cố gắng hết sức để bảo vệ vợ".

Vợ chồng Kristil và Daniel Krug. Ảnh: NBC

Kristil thuê thám tử tư tìm ra địa chỉ của Holland ở bang Utah và Idaho, nhưng cảnh sát nói cần có bằng chứng kỹ thuật số chứng minh Holland thực sự đứng sau các tin nhắn.

Vì vậy, vào ngày 17/11/2023, cảnh sát gửi lệnh yêu cầu cung cấp thông tin về số điện thoại và địa chỉ email liên quan đến các tin nhắn cho các công ty truyền thông gồm Google, TextNow và Verizon. Nhưng nhiều tuần trôi qua, không công ty nào phản hồi. Sự chậm trễ này được cho là bình thường khi các công ty chỉ ra họ nhận được hàng trăm nghìn yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật hàng năm.

Án mạng trong gara

Ngày 6/12/2023, một email gửi đến hộp thư của Kristil, nói sẽ không đến thăm cô nữa vì "bạn gái tôi không muốn chúng ta nói chuyện mà không có cô ấy".

Tám ngày sau, Daniel gọi cảnh sát đến nhà để kiểm tra phúc lợi sau khi không thể liên lạc được với vợ. Anh ta nói: "Tôi không nghĩ đây là trường hợp khẩn cấp, nhưng tôi có cảm giác rất kỳ lạ... vợ tôi không trả lời tin nhắn hay điện thoại".

Khi đến nhà, cảnh sát tìm thấy thi thể Kristil trong gara, bị thương khá nặng ở đầu và bị đâm vào ngực.

Nhà chức trách nhanh chóng tìm ra Holland, kẻ được cho là đã rình rập Kristil trong nhiều tháng, tại nhà riêng ở Utah vào ngày 14/12. Nhưng qua điều tra, họ kết luận rằng Holland không thể có mặt ở Colorado, cách nhà anh ta hơn tám tiếng lái xe, vào thời điểm xảy ra vụ giết người.

Gần như cùng lúc, các điều tra viên liên hệ lại với Google, Verizon và TextNow. Lần này, với tình huống "khẩn cấp" liên quan đến một vụ giết người, các công ty phản hồi trong vòng một giờ.

Dữ liệu cho thấy kẻ rình rập đã sử dụng địa chỉ IP "tương tự" với tòa nhà chính phủ nơi Daniel làm việc. Cảnh sát sau đó xác nhận địa chỉ này được kết nối với mạng wi-fi công cộng tại tòa nhà văn phòng của Daniel.

Tiết lộ này "gây chấn động" với các điều tra viên, cho thấy họ đã đi sai hướng suốt thời gian qua. Nếu được cung cấp thông tin từ giữa tháng 11, họ đã có thể hành động sớm hơn.

Khi bị điều tra viên đối chất về bằng chứng, Daniel nói rằng "giả thuyết" mới của họ là sai lầm và cho rằng kẻ rình rập có thể đã truy cập vào wi-fi tại nơi làm việc của anh ta.

Mặt thật của người chồng

Công nghệ pháp y kỹ thuật số cho thấy Daniel đã sử dụng điện thoại ẩn danh để tạo ra ảo giác về một kẻ rình rập, thậm chí tự chụp ảnh chính mình để gửi tin nhắn đe dọa cho thấy kẻ rình rập đang "theo dõi" anh ta. Điện thoại ẩn danh được mua bằng thẻ quà tặng được đăng ký dưới tên Daniel.

Vụ án chống lại Daniel được củng cố khi các điều tra viên phát hiện lịch sử tìm kiếm đáng lo ngại trên Google mà anh ta đã thực hiện vào đêm trước vụ giết người, bao gồm câu hỏi "Cần gây ra chấn thương đầu nghiêm trọng đến mức nào để có thể khiến ai đó bất tỉnh?".

Theo điều tra, ba camera giám sát trong nhà, do Kristil lắp đặt sau khi bị rình rập, đã không hoạt động khi án mạng xảy ra. Camera trong gara đã bị che kín bằng băng dính. Video từ camera ở những ngôi nhà lân cận không cho thấy bất kỳ người lạ nào vào nhà trong những giờ trước khi thi thể Kristil được tìm thấy.

Mẹ Kristil khai với cảnh sát rằng mối quan hệ giữa vợ chồng con gái không tốt, Kristil muốn ly hôn và giành toàn quyền nuôi ba con.

Trong cuộc thẩm vấn, Daniel thừa nhận tình trạng hôn nhân đang xấu đi, hai vợ chồng ngủ ở phòng riêng và anh ta đã đề nghị ly hôn.

Cảnh sát tin rằng vào sáng ngày Kristil bị sát hại, Daniel đã tấn công ngay khi cô trở về nhà sau khi đưa con đến trường. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, anh ta đã sử dụng điện thoại của vợ để lên lịch nhắn tin cho mình và những người khác, vô hiệu hóa camera an ninh tại nhà và dán băng dính xanh lên camera chuông cửa.

Ngôi nhà của vợ chồng Kristil và Daniel Krug. Ảnh: AP

Ngày 16/12/2023, hai ngày sau khi Kristil bị sát hại, cảnh sát bắt giữ Daniel. Anh ta bị buộc tội giết người cấp độ một, rình rập và mạo danh liên quan đến cái chết của Kristil.

Âm mưu níu kéo tình cảm

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 4/2025, công tố viên lập luận rằng Daniel đã quyết định "đóng vai trò người điều khiển rối" bằng cách bắt chước Holland, dựng màn kịch rình rập và khủng bố gia đình mình trong nhiều tháng để hù dọa vợ, từ đó ra vẻ quan tâm, bảo vệ và giành lại tình cảm của cô, khiến cô từ bỏ ý định ly hôn.

"Daniel Krug đang mất kiểm soát và cuộc hôn nhân của anh ta đang tan vỡ. Kristil muốn rời đi, nhưng Daniel không chịu", công tố viên Kate Armstrong nói với bồi thẩm đoàn trong phiên tòa.

Công tố viên cho rằng khi Daniel nhận ra sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì tội rình rập nếu bại lộ và biết chắc vợ không còn muốn ở bên mình nữa, anh ta đã lên kế hoạch giết cô.

Một người bạn gái cũ của Daniel làm chứng trong phiên tòa rằng anh ta đã rình rập cô theo cách tương tự với Kristil nhiều thập kỷ trước, tạo ra nhiều tài khoản giả mạo trên mạng để quấy rối cô sau khi chia tay. Daniel chưa bao giờ bị buộc tội liên quan đến những cáo buộc do bạn gái cũ đưa ra.

Daniel không nhận tội nhưng bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội với mọi tội danh vào tháng 4/2025. Anh ta lĩnh án tù chung thân không ân xá. Trả lời phỏng vấn sau đó, Daniel vẫn khăng khăng vô tội và tuyên bố sẽ kháng cáo.

"Đây là một vụ giết người tàn bạo, được tính toán kỹ lưỡng, được chuẩn bị trước bằng nhiều tháng thao túng, lạm dụng tình cảm và lừa dối. Trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện tội ác kinh hoàng này, Daniel Krug đã khủng bố vợ, các con và một người đàn ông vô tội - tất cả chỉ nhằm mục đích kiểm soát và sau đó sát hại một người phụ nữ không còn muốn ở bên anh ta nữa", Ủy viên công tố quận Brian Mason cho biết trong thông cáo báo chí.

Sau vụ án, Rebecca Ivanoff, cựu công tố viên chuyên xử lý các vụ bạo lực gia đình, kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang và liên bang đề nghị các công ty phải phản hồi lệnh yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hành vi rình rập trong vòng 48 giờ. "Nếu họ hành động nhanh như sau khi Kristil bị giết, có lẽ kết quả đã khác", bà Ivanoff nói.

Tuệ Anh (theo ABC, NBC, People)