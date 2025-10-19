'Màn kịch' lấy chồng Trung Quốc, chiếm đoạt 400 triệu đồng sính lễ

Lào CaiNhóm bị can dàn dựng kịch bản đưa một cô gái sang Trung Quốc vờ kết hôn với người bản địa rồi chiếm đoạt 400 triệu đồng tiền sính lễ.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố, tạm giam Lê Đức Dũng, 43 tuổi, Tô Thị Bình, 32 tuổi, Lý Thị Mai Hương, 26 tuổi, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Bình, Dũng, Hương (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, nhóm này đã cấu kết, dàn dựng kịch bản để Hương xuất cảnh sang Trung Quốc, giả vờ kết hôn với người đàn ông tên Từ Kiến Cương. Mục đích chính là chiếm đoạt số tiền "sính lễ" 400 triệu đồng mà ông Cương phải đưa.

Sau khi Hương sang Trung Quốc và sinh sống khoảng một tuần, Dũng xác nhận đã cầm đủ 400 triệu đồng trong tay. Lập tức, Hương bỏ trốn về Việt Nam với sự giúp sức của Bình.

Số tiền chiếm đoạt được từ người đàn ông Trung Quốc, Dũng hưởng lợi 250 triệu đồng, Hương 80 triệu và Bình 70 triệu.

Cơ quan An ninh đánh gia đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi.

Phạm Dự