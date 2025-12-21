Màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm

Thanh HóaNguyễn Thị Thu dàn dựng cái chết của mình để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm, bị phát hiện khi người được xác nhận “đã chết” bất ngờ quay về xin xóa khai tử.

Ngày 17/12, Công an phường Quang Trung tiếp nhận thông tin từ UBND phường về việc một phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi, trú tổ dân phố 3 Phú Sơn, đến đề nghị xóa đăng ký khai tử. Trước đó, năm 2020, địa phương từng làm thủ tục khai tử cho một người cùng tên, cùng thông tin nhân thân.

Xác minh ban đầu cho thấy người phụ nữ này chính là Nguyễn Thị Thu, đã được UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử ngày 8/6/2020 với nguyên nhân "đột tử". Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an phường Quang Trung báo cáo, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý.

Nguyễn Thị Thu bị bắt. Ảnh: Lam Sơn

Theo điều tra, năm 2017, Thu ly hôn, về sống cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập, 70 tuổi. Trong thời gian làm ăn xa tại các tỉnh phía Nam, Thu mua bốn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại hai công ty.

Năm 2020, khi phát hiện mắc ung thư và mâu thuẫn gia đình, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm, bàn bạc với mẹ ruột. Ban đầu bà Thập phản đối, sau đó đồng ý vì lo con gái tự tử.

Theo kịch bản, sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, giả vờ ngã trong nhà tắm gây trầy xước, chảy máu rồi nằm bất động. Gia đình báo chính quyền và họ hàng rằng Thu chết do đột tử. Việc khâm liệm, tổ chức tang lễ được tiến hành nhanh chóng, kín đáo.

Nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy, âm thầm rời khỏi nhà, đến ở nhờ nhà một người làm nghề cúng lễ, sau đó vào Đồng Nai sinh sống. Việc giả chết chỉ có Thu, mẹ ruột và một người trung gian biết.

Một đám tang được tổ chức đầy đủ, thi thể được chôn cất như người đã chết thật. Người thân, hàng xóm đến phúng viếng, không ai nghi ngờ.

Bà Thập bị xác định là đồng phạm của con gái trong vụ trục lợi bảo hiểm rúng động. Ảnh: Lam Sơn

Ngày 8/6/2020, bà Trần Thị Thập làm thủ tục khai tử cho con gái và được cấp trích lục hợp pháp. Sau đó, bà liên hệ các công ty bảo hiểm để nhận tiền chi trả.

Cơ quan điều tra xác định ba hợp đồng tại Công ty Prudential được chi trả hơn 682 triệu đồng, một hợp đồng tại Công ty Phú Hưng chi trả 600 triệu đồng, tổng cộng hơn 1,28 tỷ đồng.

Do Thu không còn giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng, số tiền này được chuyển qua nhiều người thân, quen để đưa cho Thu đầu tư bất động sản và kinh doanh.

Lộ diện sau 5 năm

Cuối năm 2025, sau thời gian sống ẩn danh, Thu quay về địa phương, làm đơn xin xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân, khiến vụ việc bị phát giác.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thu thừa nhận toàn bộ hành vi, khai từng có ý định tự tử nhưng lo không được chi trả bảo hiểm nên chọn cách giả chết để "thay đổi cuộc đời".

Ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Lam Sơn

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập để điều tra. Nhà chức trách đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm những người liên quan.

Theo Điều 213 Bộ luật Hình sự, hành vi gian lận bảo hiểm chiếm đoạt trên một tỷ đồng có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Lê Hoàng