Màn kịch gài ma túy hãm hại cô gái ở Sài Gòn

Cảnh sát bắt giữ chủ shop thú cưng sau khi nhận cuộc gọi tố giác cô bán ma túy, giấu trong bịch bánh tráng, chìa khóa xe... nhưng các chi tiết cụ thể đó lại là điểm đáng ngờ.

Trực ban Công an phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM, nhận cuộc gọi của người đàn ông lạ, cho biết cô gái đang dừng xe máy SH trên đường Lê Đức Thọ có giấu ma túy, trưa 3/2. Khi đến nơi, tổ công tác thấy Phương Anh, 20 tuổi, mang các đặc điểm như mô tả của người tố giác nên kiểm tra hành chính, tìm thấy trong 2 bịch bánh tráng và ví treo chìa khóa có ma túy.

Tiếp tục khám xét nhà thuê của cô tại quận 12, lực lượng chức năng tìm thấy một gói ma túy trên lỗ thông gió nhà vệ sinh ở tầng trệt.

Phương Anh khóc lóc, liên tục nói không biết số ma túy kia từ đâu ra, tại sao lại có trong xe và nơi ở của mình. Cô cho biết kinh doanh một shop bán chó mèo, chuyên đăng tin bán trên mạng xã hội. Khoảng 8h30 hôm đó, cô nhận được tin nhắn của tài khoản Facebook Trần Thị Mỹ Hạnh hỏi mua các chú cún. Sau khi gửi ảnh và thỏa thuận giá cả, khách chuyển khoản 500.000 đồng tiền cọc, đề nghị chủ shop giao thú cưng đến căn nhà trên đường Lê Đức Thọ.

Khi cô đang trên đường đi giao chú cún thì tài khoản này nhắn tin, nhờ ghé vào khu vực chân cầu Trường Đai (quận 12) lấy giúp 2 bịch bánh tráng đã đặt mua. Cô đang gấp vì nhiều việc, nên khi gặp người phụ nữ bán vé số như khách nói thì cứ nhận 2 bịch bánh tráng mà không kiểm tra, treo lên xe rồi chạy thẳng đến địa chỉ giao hàng trên đường Lê Đức Thọ. "Em gọi cho khách hoài không được, đang đứng chờ thì các anh (công an) đến kiểm tra", Phương Anh nói.

Nguyễn Hữu Thêm (trái) và Đỗ Xuân Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Cuộc điện thoại báo án nhiều nghi vấn

Cơ quan điều tra ghi nhận Phương Anh chưa có tiền án, tiền sự. Kết quả trích xuất camera an ninh tại nơi ở và làm việc, lời khai của hàng xóm, đều không phát hiện cô có hành vi bất minh hay quan hệ với những người nghiện.

Các điều tra viên cho rằng vụ việc lần này khác thường, không phù hợp quy luật của tội phạm. Rà soát thông tin cuộc gọi tố giác Phuơng Anh hôm đó, cảnh sát thấy người đàn ông miêu tả rõ đặc điểm, phương tiện cũng như vị trí giấu ma túy; tài khoản Facebook Trần Thị Mỹ Hạnh đặt mua chó cưng cũng bị xóa ngay sau khi Phương Anh bị bắt...

"Các tình tiết rất cụ thể, vậy đâu là động cơ của người đàn ông này? Mối quan hệ giữa hai người là gì? Có thù hằn hay gài bẫy gì ở đây không?...", cán bộ điều tra kể về các giả thuyết tổ công tác đã đặt ra.

Công an quận Gò Vấp sau đó xác định Phương Anh không có dấu hiệu liên quan đến việc tàng trữ hay mua bán ma túy, không loại trừ khả năng cô bị người khác hãm hại, nên báo cáo Ban Giám đốc Công an TP HCM. Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc, chỉ đạo Đội 4 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp lập chuyên án bắt bằng được hung thủ đứng sau, đồng thời ra quyết định trả tự do cho cô gái trẻ.

Các trinh sát tập trung xác minh quan hệ, mâu thuẫn trong tình cảm, làm ăn của Phương Anh. Họ đặc biệt chú ý đến việc cô từng tranh cãi "nảy lửa" trên mạng xã hội với tài khoản của Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, buôn bán thức ăn cho chó cảnh). Hai người đã tranh giành khách, sau đó lên mạng "bóc phốt", nhắn tin chửi bới nhau rất nhiều. Sau khi Phương Anh bị bắt, Thêm cũng có dấu hiệu bất minh khi đột nhiên im hơi lặng tiếng, rời nơi ở đến nhà bạn tá túc.

Xác định đây là nghi can lớn nhất, trinh sát đeo bám, giám sát Thêm. Anh ta ít đi khỏi nhà, luôn dòm trước ngó sau mỗi khi có việc ra đường, có quan hệ thân mật với Đỗ Xuân Khánh (31 tuổi, nhân viên một spa chó mèo ở quận 12) và thường xuyên đuợc người này cung cấp đồ ăn vặt.

5 người bị bắt trong vụ án. Ảnh: Nhật Vy

Âm mưu của đôi nhân tình đồng tính

Sau nhiều ngày thu thập chứng cứ, Ban chuyên án đưa Thêm và Khánh về làm việc. Ban đầu, họ phủ nhận việc hãm hại Phương Anh nhưng sau đó thừa nhận. "Thêm có ý định nhận tội một mình, che giấu cho người tình đồng giới. Nhưng hành vi đồng phạm của Khánh đã được chúng tôi chứng minh", cán bộ Ban chuyên án cho biết.

Hai người này khai thường hẹn nhau "tâm sự" ở khách sạn. Khi Thêm bị Phương Anh nói xấu, chửi bới trên mạng xã hội, đôi nhân tình bàn nhau lên kế hoạch trả thù. Sau khi mua ma túy về chia nhỏ, Khánh lẻn vào phòng thuê của Phương Anh cài một gói ở lỗ thông gió nhà vệ sinh, cho một gói khác vào chiếc ví ở móc chìa khóa xe của cô gái.

Còn Thêm tạo tài khoản Facebook Trần Thị Mỹ Hạnh để liên hệ mua chó cưng của Phương Anh, đặt cọc tiền và yêu cầu chủ shop mang giao. Anh ta cho ma túy vào 2 bịch bánh tráng, đem đến khu vực chân cầu Trường Đai nhờ người phụ nữ bán vé số giữ giúp "sẽ có em gái (Phương Anh) đến lấy".

Thêm đứng ở một góc khuất trên đường đường Lê Đức Thọ, gần địa điểm đã yêu cầu Phương Anh mang chó đến. Khi thấy cô gái, hắn gọi điện cho Công an phường 17, quận Gò Vấp, "báo án ma túy".

Sau khi bắt Thêm và Khánh, cảnh sát cũng tìm ra 3 người đã bán ma túy cho cặp đôi này.

"Việc quan trọng nhất chúng tôi đã làm được là chứng minh, trả lại công bằng cho người vô tội", cán bộ điều tra nói.

Kiến Tường