Màn kịch bắt cóc con gái của bà mẹ tham lam

AnhVụ mất tích của cô bé Shannon Matthews khiến cảnh sát tiêu tốn 3,2 triệu bảng Anh cho cuộc tìm kiếm, song tất cả chỉ là âm mưu kiếm tiền của người mẹ.

Khoảng 15h10 ngày 19/2/2008, Shannon Matthews, 9 tuổi, đi bộ từ trường về nhà trên đường Moorside ở thị trấn Dewsbury, hạt West Yorkshire. Cô bé sống với mẹ tên Karen, 32 tuổi và bạn trai của mẹ là Craig Meehan, 22 tuổi.

Nhà chỉ cách trường 10 phút đi bộ nhưng Shannon mãi không thấy về. Lúc 18h48, cảnh sát nhận được điện thoại từ Karen trình báo con gái mất tích.

Xe cảnh sát được điều động đến ngôi nhà ngay lập tức. Chính quyền địa phương kêu gọi cộng đồng và trong vòng một giờ, hơn 100 người dân tham gia giúp tìm kiếm xuyên đêm.

Nhưng sáng hôm sau, vẫn không thấy Shannon đâu cả. Giới truyền thông tập trung bên ngoài nhà Karen, cảnh khuyển, trực thăng và đội tuần tra truy tìm nữ sinh khắp nơi. Bức ảnh ở trường của Shannon được dán trên những tấm áp phích tìm người mất tích.

24 giờ sau khi Shannon biến mất, Karen khóc nức nở trên truyền hình cầu xin con gái về nhà: "Shannon, chúng ta yêu con rất nhiều. Nếu ai đó thấy công chúa nhỏ xinh đẹp của tôi, xin hãy đưa con bé về nhà an toàn".

Cảnh sát thẩm vấn 1.500 tài xế và khám xét 3.000 ngôi nhà để tìm manh mối. Đến ngày 5/3, hơn 250 sĩ quan và 60 thám tử, chiếm khoảng 10% lực lượng West Yorkshire, đã tham gia cuộc điều tra ước tính tiêu tốn 3,2 triệu bảng Anh, trở thành cuộc điều tra lớn nhất của cảnh sát ở West Yorkshire kể từ vụ truy lùng kẻ sát nhân hàng loạt "Yorkshire Ripper" 30 năm trước.

Tờ The Sun đưa ra phần thưởng 20.000 bảng cho ai cung cấp thông tin giúp Shannon trở về an toàn, sau đó tăng lên 50.000 bảng vào ngày 10/3.

Karen Matthews (phải) và bạn trai Craig Meehan cầm tờ áp phích treo thưởng 20.000 bảng Anh có ảnh cô bé Shannon Matthews. Ảnh: Sun

Trong cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều tuần, dù tỏ ra đau buồn nhưng thái độ của Karen bắt đầu làm dấy lên nghi ngờ.

Một sĩ quan cảnh sát cáo buộc rằng khi Karen được mời ăn tối miễn phí tại cửa hàng đồ ăn nhanh ở địa phương, cô đã trả lời: "Tôi sẽ phải để một trong những đứa con của tôi mất tích thường xuyên hơn". Và khi khuôn mặt của Shannon xuất hiện trên bản tin, Karen vui vẻ khoe rằng con gái mình "nổi tiếng".

Hoàn cảnh gia đình phức tạp của Karen cũng gợi nhiều suy đoán. Cô thất nghiệp, có 7 con với ít nhất 5 người đàn ông khác nhau (hai đứa trẻ được đăng ký là không rõ cha). Shannon đã không gặp bố đẻ trong hơn một năm.

Vào khoảng 12h30 ngày 14/3, 24 ngày kể từ khi mất tích, Shannon được tìm thấy.

Một tin báo đã dẫn cảnh sát tới căn hộ tồi tàn tại tầng trệt khu nhà ở xã hội tại quận Batley Carr, cách nhà Shannon chỉ hơn một km, được thuê bởi chú của Craig là Michael Donovan, 39 tuổi.

Michael bị phát hiện trốn dưới chân giường đi văng trong phòng ngủ, bên cạnh là cô bé 9 tuổi bị chuốc thuốc mê, trói bằng dây thừng.

Khi bị bắt, anh ta hét lên: "Đưa Karen ra đây! Chúng tôi đã lập kế hoạch. Chúng tôi định chia số tiền 50.000 bảng!". Karen phủ nhận biết Michael, nhưng các thành viên trong gia đình cho biết họ đã gặp nhau tại một đám tang người thân vào ba tháng trước.

Ba ngày sau, Michael bị buộc tội bắt cóc và giam cầm trái phép. Trong khi bị tạm giam chờ xét xử, anh ta tự tử bất thành.

Cô bé Shannon Matthews được tìm thấy dưới chiếc giường đi văng cùng Michael Donovan. Ảnh: PA

Ngày 2/4, Craig bị bắt vì nghi ngờ tàng trữ những hình ảnh khiêu dâm trẻ em sau khi cảnh sát kiểm tra máy tính trong ngôi nhà chung sống với Karen. Anh ta được xác định không liên quan đến vụ bắt cóc nhưng bị kết án 20 tuần tù vì tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.

Sau khi bị bắt ngày 6/4, Karen liên tục nói dối cảnh sát, phủ nhận đã dàn xếp vụ bắt cóc Shannon. Cô ta khóc nức nở, khai rằng đã nhờ Michael chăm sóc Shannon như một phần của kế hoạch trốn thoát khỏi Craig, nhưng "mọi thứ đi chệch hướng".

Cả cộng đồng bàng hoàng và phẫn nộ trước tin Karen dàn dựng vụ bắt cóc giả, lôi kéo con gái vào kế hoạch kiếm tiền thưởng độc ác, gọi cô ta là "bà mẹ bị ghét nhất nước Anh". Shannon cùng các anh chị em được tách khỏi mẹ và do chính quyền chăm sóc.

Sợi dây trói Shannon Matthews trong căn hộ của Michael Donovan. Ảnh: PA

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 11/2008, công tố viên đưa ra bằng chứng cho thấy Shannon bị dụ dỗ bằng lời hứa hẹn đưa đi chơi bãi biển, sau đó bị chuốc thuốc mê để dễ bề khống chế trong khi giam giữ, và bị trói bằng dây buộc vào xà nhà khi Michael ra ngoài. Với dây trói quanh eo, cô bé có thể sử dụng nhà vệ sinh và một số phòng nhất định, nhưng không thể ra khỏi căn hộ.

Cảnh sát cũng tìm thấy trong căn hộ một danh sách những quy tắc Shannon phải tuân theo khi bị giam giữ, như: không được gây ra bất cứ tiếng động nào, không được đi đến gần cửa sổ, hạ âm lượng tivi ở mức nhỏ nhất...

Theo kế hoạch, Michael sẽ thả Shannon tại chợ Dewsbury, lái xe vòng quanh để giả vờ phát hiện cô bé sau đó đưa đến đồn cảnh sát và nhận phần thưởng 50.000 bảng (khoảng 1,6 tỷ đồng), tiền kiếm được sẽ chia đôi.

Tháng 12/2008, Karen và Michael bị kết tội bắt cóc, giam cầm trái phép và cản trở công lý. Cả hai bị tuyên 8 năm tù.

Karen được trả tự do vào tháng 4/2012 sau khi chấp hành một nửa bản án và được cấp danh tính mới. Cô ta nhuộm tóc và định cư ở miền nam nước Anh.

Michael cũng được trả tự do vào năm 2012, chết vì bệnh ung thư 6 năm sau đó.

Bên công tố tiết lộ Shannon thường xuyên gặp ác mộng và cần trị liệu tâm lý sau những tổn thương phải trải qua. Cô bé được cấp danh tính mới và được nhận nuôi để bắt đầu một cuộc sống mới.

Vụ bắt cóc Shannon Matthews được tái hiện trong phim tài liệu Shannon: The Mother of All Lies (2008), The Disappearance of Shannon Matthews (2021), The Man Who Took Shannon Matthews (2022) và dựng thành phim truyền hình The Moorside (2017).

Tuệ Anh (Theo BBC, Yorkshirelive, Sun)