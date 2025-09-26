Màn kịch bắt cóc, bỏ mặc bạn gái giữa rừng để 'ép yêu'

AustraliaJulian Buchwald dàn dựng một vụ bắt cóc để gây sức ép khiến bạn gái 17 tuổi đồng ý kết hôn và quan hệ tình dục, do cô yêu cầu đợi tốt nghiệp trung học.

Sáng 4/3/2008, Julian Buchwald, 22 tuổi, lái xe đến đón bạn gái 17 tuổi Carolynne Watson đi dã ngoại ở vùng núi Strzelecki Ranges, khu vực Gippsland, bang Victoria. Họ đã bên nhau hai năm, cả hai đều là con chiên ngoan đạo và ước hẹn giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn.

Trên đường đến điểm dã ngoại, Julian phát hiện một con vật chết bên lề đường. Anh ta tìm chỗ an toàn để tấp vào, dừng xe và đi bộ quay lại kiểm tra. Carolyn đợi trong chiếc SUV.

Khoảng 10 phút trôi qua mà không thấy bóng dáng Julian, Carolyn bắt đầu lo lắng. Khi định ra khỏi xe tìm bạn trai, cô giật mình phát hiện một bóng người mặc đồ đen, đeo mặt nạ trùm đầu đang chạy thẳng về phía này trong gương chiếu hậu. Hắn lao đến mở cửa bên ghế hành khách, kéo Carolyn ra ngoài, trói cô lại, bịt mắt và miệng rồi ném vào cốp, lái xe đi.

Khoảng sáu tiếng sau, xe dừng lại. Carolyn một lần nữa bị kẻ tấn công kéo ra khỏi chiếc SUV, ném xuống đất, dùng dao cắt quần áo khiến cô hoàn toàn khỏa thân. Nghe thấy tiếng đào đất cách đó vài mét, Carolyn tin rằng sắp bị xâm hại và sát hại, cô chỉ có thể im lặng cầu nguyện.

Hai bức thư nặc danh

Cùng lúc đó, sự biến mất của cặp đôi trẻ được bố mẹ Julian nhận ra do họ đã hẹn sẽ về nhà lúc 15h. Mẹ Julian lo lắng đứng chờ con ở đường lái xe. Bà tình cờ phát hiện một cái chai đựng mảnh giấy cài vào hàng rào. Nội dung thư đe dọa gia đình không được báo cảnh sát về việc đôi tình nhân mất tích, nếu không họ sẽ bị thiêu sống và hiến tế, căn dặn "khi nào bọn tao hoàn thành nhiệm vụ sẽ thả chúng về".

Tuy nhiên, bức thư khiến mẹ Julian hoảng sợ và lập tức báo cảnh sát, làm trái với lời đe dọa. Nhà chức trách nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, nhưng gặp nhiều khó khăn vì phạm vi rộng lớn.

Lúc này, gia đình Carolyn tiết lộ cũng nhận được thư nặc danh vào 10 ngày trước, cảnh báo họ tránh xa những kẻ không rõ danh tính sẽ phá hủy gia đình. Bố Carolyn đã báo cáo về bức thư nhưng cảnh sát chỉ coi đó là một trò đùa.

Cảnh sát nhận thấy hai lá thư được viết bởi cùng một người. Trong thư gửi cho gia đình Carolyn, kẻ này tự nhận là thành viên của một nhóm coi các tín đồ Cơ đốc giáo là kẻ thù. Cả hai lá thư cũng chứa biểu tượng kỳ lạ được xác định là ký hiệu của một giáo phái Satan. Nhà chức trách lo lắng cặp đôi bị bắt cóc, nhưng không loại trừ khả năng họ bị lạc trong rừng, như vậy sẽ có ít cơ hội sống sót vì thời tiết khắc nghiệt, đói khát và đối mặt với các loài động vật có độc.

Cảnh sát đăng ảnh tìm kiếm Carolynne Watson, 17 tuổi và Julian Buchwald, 22 tuổi vào năm 2008. Ảnh: Victoria Police

Sau sáu ngày tìm kiếm vô vọng, nhà chức trách nhận tin Carolynne và Julian đều được tìm thấy còn sống. Cặp đôi đi ra một con đường gần Công viên quốc gia Alpine và được một nông dân đi ngang qua phát hiện. Dù bị cháy nắng nghiêm trọng và có vết cắt, phồng rộp, bầm tím khắp người sau hành trình đi bộ xuyên qua vùng hoang dã, cả hai vẫn ổn về mặt thể chất.

Sáu ngày trong rừng

Trước cảnh sát, Carolynne kể lại trải nghiệm kinh hoàng. Theo đó, khi bị trói nằm trên mặt đất, cô chợt nghe thấy tiếng đào đất dừng lại, có vẻ như kẻ tấn công đã tạm thời bỏ đi, để cô lại một mình. Carolynne vật lộn cố thoát khỏi dây trói nhưng không thể. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gọi của Julian.

Carolynne được bạn trai tháo băng bịt mắt, cởi trói. Julian, cũng khỏa thân, nói rằng cả hai đã bị một giáo phái thờ phụng quỷ Satan bắt cóc và bỏ lại nơi hoang dã, anh ta vừa giãy thoát khỏi dây trói. Julian còn khẳng định con vật chết bên đường là một cái bẫy, khi anh ta cúi xuống kiểm tra thì bị đánh bất tỉnh.

Cặp đôi lặn xuống một con sông đóng băng vì sợ kẻ bắt cóc quay lại, thận trọng di chuyển xung quanh cánh đồng để tránh bị phát hiện. Họ tìm thấy một chiếc túi, do "những kẻ thờ Satan vô tình đánh rơi" ở gần đó, theo lời Julian. Trong đó có túi ngủ, bàn chải đánh răng, một quả dừa, dao và xẻng, cùng một lọ bơ đậu phộng.

Đôi tình nhân bị kẹt ở vùng đất hoang vu gần một tuần. Họ đi lang thang trong rừng, sống sót bằng ít đồ ăn mà Julian đã chuẩn bị cho chuyến dã ngoại, chống chọi cái lạnh giá nhờ chia sẻ túi ngủ.

Dù trước đó cả hai đã thề giữ mình cho đến khi kết hôn, Julian liên tục thúc ép Carolynne, nhiều lần đề nghị cứ cưới nhau "dưới sự chứng giám của Chúa" để ân ái trước khi chết. Có lúc anh ta cố thuyết phục bạn gái làm vậy để giữ ấm. Tuy nhiên, Carolynne kiên quyết từ chối.

Julian lặp lại những chi tiết mà Carolynne đã kể cho cảnh sát, trừ những chuyện khi anh ta bất tỉnh.

Động cơ bị vạch trần

Dựa trên lời khai, điều tra viên xác định được địa điểm cặp đôi bị đưa đến ban đầu, tìm thấy một cái xẻng, băng dính, dây thừng và quần áo bị cắt nát. Khi phân tích các món đồ, họ phát hiện tất cả đều thuộc về Julian. Trước đó, điều tra viên đã nhận thấy một vài điểm không nhất quán trong lời khai Julian cung cấp. Đáng chú ý nhất là nơi anh ta tuyên bố bị đánh vào đầu và bất tỉnh hầu như không có bất kỳ dấu vết nào.

Khi bị cảnh sát gây sức ép trong quá trình thẩm vấn, Julian nhanh chóng sụp đổ, thừa nhận đã dàn dựng toàn bộ vụ việc, từ trang phục, công cụ khi gây án đến hai bức thư nặc danh để đổ lỗi cho giáo phái.

Anh ta khai rằng lấy cớ kiểm tra con vật để tấp vào lề đường mà không gây nghi ngờ, lợi dụng khuất tầm nhìn để thu thập đồ đạc và thay quần áo trước khi tấn công Carolynne. Khi lái xe đến Công viên quốc gia Alpine, Julian đào hố để chôn một số thứ có thể gây nghi ngờ. Điều này có nghĩa là khi Carolynne tin rằng kẻ tấn công đang đào mộ chuẩn bị giết mình, thực ra là Julian đang che giấu bằng chứng.

Sau khi giấu xe trong rừng, Julian tự cắt quần áo và trói mình lại, sau đó bắt đầu gọi Carolynne như thể vừa tỉnh dậy. Anh ta để lại chiếc túi để đảm bảo họ sẽ không chết đói hoặc chết cóng, nhưng không cho quần áo vì mục đích muốn gần gũi hơn với bạn gái.

Julian thú nhận rằng tất cả kế hoạch chỉ là một thủ đoạn tinh vi để lách quy định nghiêm ngặt về tình dục trước hôn nhân của đức tin Kitô giáo mà anh ta và bạn gái theo đuổi.

Julian muốn ép bạn gái kết hôn và quan hệ tình dục với mình, vì anh ta mất kiên nhẫn khi cô nói muốn đợi sau khi tốt nghiệp trung học rồi tổ chức đám cưới. Julian cố ý dẫn Carolynne đi vòng quanh trong rừng, hy vọng khiến cô kiệt sức, nản lòng và chấp nhận đề nghị. Anh ta chỉ đưa cô ra khỏi rừng, nhờ tấm bản đồ chuẩn bị sẵn, khi nhận ra cô sẽ không khuất phục và chắc chắn rằng anh ta sẽ không đạt được điều mình muốn.

Julian Buchwald cải trang, dán ảnh vào hộ chiếu của người khác để chạy trốn khỏi đất nước. Ảnh: CZ

Ngày 17/8/2009, Julian bị kết tội bắt cóc và khai báo sai sự thật với cảnh sát nhưng được bảo lãnh tại ngoại. Đến ngày tuyên án một tháng sau, anh ta không ra hầu tòa mà bỏ trốn khỏi Australia.

Julian cải trang thành người Ấn Độ, làm hộ chiếu giả, bôi đen da, nhuộm tóc và lông mày màu đen để bay đến Ấn Độ, nhưng bị từ chối nhập cảnh. Trên đường trở lại, anh ta bị cơ quan chức năng Australia bắt tại Singapore.

Năm 2011, Julian bị kết án 7 năm 9 tháng tù, cộng thêm 6 tháng tù vì tội bỏ trốn. Anh ta kháng cáo, cho rằng bản án quá nặng. Đơn kháng cáo bị bác bỏ với lý do Carolynne phải chịu tổn thương sâu sắc và lâu dài do vụ bắt cóc.

Julian, sinh ra ở Đức và đến Australia khi còn nhỏ, chưa bao giờ có quốc tịch Australia. Thị thực của anh ta bị hủy vào năm 2014, bị trục xuất về Đức vào năm 2016.

Tuệ Anh (theo ABC, Medium)