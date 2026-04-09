Màn hình Mini LED 98 inch giá 50 triệu đồng của Xiaomi

TV MiniLED cỡ 98 inch giá 50 triệu đồng của Xiaomi
Trải nghiệm Xiaomi Smart Display S Mini LED kích thước 98 inch.
Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 với kích thước 85 và 98 inch, được xếp vào danh mục màn hình thông minh thay vì TV. Trong khi đó, cùng công nghệ MiniLED trong dải sản phẩm TV 2026 của hãng có ba kích thước là 55, 65 và 75 inch. Với mức giá 50 triệu đồng niêm yết (thực mua 46-48 triệu đồng), Smart Display S Mini LED là mẫu MiniLED cỡ 98 inch có giá tốt nhất thị trường Việt Nam hiện tại.
880 vùng làm mờ cục bộ không phải con số ấn tượng khi so với kích thước 98 inch cũng như trong phân khúc MiniLED cao cấp, nhưng đủ để vượt trội so với các mẫu TV LED thông thường có khoảng vài chục vùng. MiniLED cho phép kiểm soát ánh sáng, vùng tối tốt hơn, thể hiện màu đen sâu và tương phản tốt. Ngoài ra, sản phẩm của LG còn có công nghệ chấm lượng tử QLED, giúp màu sắc hiển thị rực rỡ, bên cạnh việc hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos.
