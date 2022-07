Màn hình luôn hiển thị trên iPhone hoạt động thế nào

Tính năng Always on Display trên iPhone 14 chạy iOS 16 sẽ hoạt động khác với điện thoại Android và tương tự Apple Watch.

Always on Display (màn hình luôn hiển thị - AOD) đã xuất hiện nhiều năm và phổ biến trên điện thoại Android, nhưng Apple vẫn chưa đưa chế độ này lên iPhone. Tuy nhiên, trang công nghệ 9to5Mac phát hiện trên iOS 16 các hình nền hệ thống đều có tính năng AOD.

Màn hình khoá Always On Display trên iOS 16. Ảnh: PhoneArena

Always on Display cho phép người dùng theo dõi các thông tin cơ bản như mức pin, thời tiết, lịch, báo thức... khi màn hình chuyển sang chế độ ngủ. Tuy nhiên, thay vì chuyển sang màu đen hoàn toàn như điện thoại Android, chế độ này trên iPhone 14 Pro sẽ giống với Apple Watch. Trong đó, màn hình tự động giảm tốc độ làm tươi, hạ độ sáng màn hình và tăng các gam màu tối nhưng vẫn đảm bảo việc hiển thị các thông tin cần thiết. Người dùng sẽ vẫn thấy hình nền ngay cả khi màn hình đã tắt. Việc chuyển đổi giữa màn hình thường và AOD diễn ra tự động và mượt mà.

Để làm điều này, iOS 16 không sử dụng hình ảnh tĩnh làm hình nền mà sử dụng hình nền mới với nhiều lớp hiển thị theo thời gian thức. Ngoài lớp hình nền gốc, máy có thêm các lớp hình nền tối và mờ dành riêng cho trạng thái tắt màn hình.

Tính năng Always On Display trên iPhone thú vị hơn Android AOD trên iPhone 14 vẫn hiển thị hình ảnh mờ thay vì màn hình đen như trên Android. Video: 9to5Mac

Tính năng Always on Display chỉ được trang bị cho bộ đôi iPhone 14 Pro và Pro Max. Theo chuyên gia Ross Young, lý do là hai phiên bản này sử dụng tấm nền LTPO cho phép điều chỉnh tần số quét từ 120 Hz đến 1 Hz, trong khi iPhone 13 Pro chỉ giảm được xuống mức tối đa 10 Hz.

Apple dự kiến giới thiệu bốn mẫu iPhone mới vào ngày 13/9. Trong đó, chỉ iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được nâng cấp với thiết kế màn hình đục lỗ, chip xử lý A16 Bionic, camera chính 48 megapixel cùng khả năng quay video 8K. Còn iPhone 14 và 14 Max tích hợp chip A15 như trên iPhone 13 hoặc A15X với nhiều lõi đồ họa hơn.

