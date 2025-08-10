Kỹ sư người Mỹ Ben Holmen dành 6 năm chế tạo Kilopixel, màn hình tương tác 40 x 25 pixel làm từ các khối gỗ lập phương.

Được giới thiệu là "màn hình 1.000 pixel phi thực tế nhất thế giới", hệ thống cồng kềnh này hiển thị hình ảnh bằng cách xoay các khối gỗ nhuộm màu. Holmen gọi đây là dự án tham vọng nhất của mình, gồm ứng dụng web, bộ điều khiển vật lý và nhiều công đoạn khác như tìm kiếm vật liệu, in 3D.

So với màn hình hiện đại với hàng triệu pixel thay đổi 60 lần một giây, màn hình gỗ thay đổi chỉ một pixel 10 lần một phút. Tuy nhiên, Holmen muốn chế tạo một màn hình lớn với giao diện web mà bất cứ ai cũng có thể tương tác. Được truyền cảm hứng từ máy phát phim eInk với tốc độ 24 khung hình một giờ, anh nghĩ đến một màn hình có thể từ từ lắp ráp hình ảnh.

Màn hình gỗ 1.000 pixel 'phi thực tế nhất thế giới' Cách hoạt động của màn hình Kilopixel. Video: YouTube/Ben Holmen

Ý tưởng ban đầu của Holmen là sử dụng động cơ, khung nhôm đùn và ròng rọc quen thuộc với những người từng lắp ráp máy in 3D, máy CNC (điều khiển bằng máy tính) hoặc máy cắt laser. Anh muốn sử dụng pixel dạng bóng bàn vì lợi thế trọng lượng và chi phí. Tuy nhiên, ý tưởng này bị loại bỏ do những vấn đề xuất hiện sau thử nghiệm. Bóng Nerf cũng gặp tình trạng tương tự.

Cuối cùng, Holmen chuyển sang vật liệu ưa thích của mình là gỗ. Sau khi trao đổi với kỹ sư khác, anh cũng quyết định dùng pixel gỗ hình lập phương thay vì hình cầu. Độ chính xác trong sản xuất là điểm then chốt với một dự án đòi hỏi sự đồng nhất. Do đó, Holmen sử dụng bộ gá để hoàn thiện quá trình chế tạo và lắp ráp Kilopixel.

Cách hoạt động của màn hình không khó mô tả. Các pixel gỗ với mặt đen và trắng sẽ xoay để tạo ra hình ảnh trên màn hình bằng bộ điều khiển CNC. Bộ điều khiển nhận mã G qua USB/serial, quay các motor để đưa máy vào đúng vị trí. Tiếp theo, lệnh được gửi đến trục thứ ba để kích hoạt cơ chế xoay, đưa pixel gỗ về đúng mặt. Holmen giải thích ngắn gọn: "Kilopixel về cơ bản là cỗ máy hai trục và dùng trục thứ ba cho cơ chế xoay pixel"

Người dùng Internet có thể tự trải nghiệm màn hình Kilopixel thông qua website chính thức. Holmen cho rằng thiết bị này có thể được sử dụng ở những nơi như quán cà phê. Màn hình sẽ hiển thị bản vẽ do người dùng gửi hoặc tạo ra các hình dạng và hoa văn ở "chế độ chờ".

Thu Thảo (Theo Tom's Hardware, Ben Holmen Blog)