Màn hình 5,5 triệu đồng có tần số quét 240 Hz

Thị trường màn hình gaming tầm trung tại Việt Nam chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt khi người dùng không còn chỉ dừng ở Full HD, 144 Hz, mà bắt đầu tìm đến độ phân giải 2K, 4K và tần số quét cao hơn để đáp ứng cả nhu cầu chơi game và làm việc. Tuy nhiên, rào cản lớn vẫn là giá, khi phần lớn mẫu màn hình 2K 240 Hz trước đây thường nằm ở mức 6-9 triệu đồng.
Ở tầm giá 5,5 triệu đồng, Legion 27Q-10 cùng phân khúc với một số màn hình 27 inch của LG, Asus, MSI, nhưng hỗ trợ độ phân giải 2K với tần số quét cao, đồng thời cải thiện ở một vài thông số liên quan đến chơi game. Đổi lại là các tính năng ở mức cơ bản, thiết kế có phần đơn điệu hơn so với các sản phẩm màn hình Lenovo trước đây.
Phụ kiện đi kèm đơn giản, với chân đế, cột đứng, dây nguồn và một dây hai đầu DisplayPort. Một trong những điểm đặc biệt của chân đế nằm ở thiết kế đĩa xoay tích hợp ngay dưới bề mặt, giúp người dùng có thể xoay nhẹ màn hình để chỉnh góc nhìn khi cần. Cùng với hệ thống khớp nối, màn hình có thể linh hoạt xoay và di chuyển theo nhiều hướng, từ nâng hạ độ cao, nghiêng trước sau và xoay dọc 90 độ, giúp người dùng dễ tùy chỉnh tư thế ngồi phù hợp để giảm mỏi cổ trong các phiên làm việc hay chơi game kéo dài.
Lenovo vẫn sử dụng cách kết nối giá đỡ bằng bốn con vít thay vì dùng cơ chế lẫu để tháo lắp nhanh. Việc chịu lực cho màn hình nặng khoảng 6 kg này phụ thuộc hoàn toàn vào bốn con vít, đòi hỏi người dùng cần phải vít chặt ngay từ đầu. Quá trình lắp đặt cần sử dụng tua vít hoặc vặn tay thủ công các con ốc này khiến quá trình lắp đặt ban đầu mất thời gian hơn và thiếu đi sự linh hoạt khi cần tháo lắp, di chuyển.
Hệ thống cổng kết nối trên Legion 27Q-10 được đặt ở mặt sau, gồm hai cổng HDMI 2.1 và một cổng DisplayPort 1.4, cho phép kết nối cùng lúc với nhiều thiết bị như máy tính để bàn, laptop, máy chơi game, và chọn nguồn đầu vào từ giao diện điều khiển. Bên cạnh các cổng hình ảnh là giắc cắm âm thanh 3,5 mm, hỗ trợ xuất tín hiệu ra loa ngoài hoặc tai nghe. Việc trang bị chuẩn HDMI 2.1 là một điểm cộng quan trọng, giúp màn hình tận dụng tối đa băng thông để hiển thị hình ảnh độ phân giải cao ở tần số quét lớn mà không bị suy giảm chất lượng. Tuy nhiên việc không có cổng USB-C cũng là một hạn chế trong bối cảnh phần lớn thiết bị đã có trang bị này.
Để phát huy tối đa thông số tần số quét 240 Hz, người dùng cần lưu ý đến sự đồng bộ giữa thiết bị nguồn và dây dẫn. Việc hãng chỉ trang bị kèm một dây DisplayPort cũng hạn chế khả năng ghép nối, đòi hỏi người dùng cần sử thiết bị đầu vào có hỗ trợ cổng này, chủ yếu máy tính dạng case, hoặc một đầu chuyển đổi.
Một trong những điểm cộng của màn hình là có thể thiết lập theo kiểu nằm ngang hoặc thẳng đứng, giúp phù hợp với đa dạng nhu cầu của người dùng. Màn sử dụng tấm nền công nghệ IPS với độ phân giải QHD (2.560 x 1.440 pixel), cho khả năng tái tạo màu sắc ổn định, cùng lớp phủ chống lóa. Độ phủ màu đạt 99% sRGB và 90% DCI-P3, thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và các công việc đồ họa cơ bản.
Khi đặt cạnh laptop gaming Legion cao cấp với màn hình OLED, Legion 27Q-10 thể hiện sự cân bằng tốt giữa độ chi tiết hình ảnh và độ bão hòa màu sắc, không xảy ra hiện tượng sai lệch màu quá mức. Tuy nhiên, khi nhìn nghiêng, các vùng ở góc màn hình bị tối, cho thấy góc nhìn không quá rộng, độ sáng không đồng đều như màn hình của mẫu laptop.
Bù lại, sự hỗ trợ của chuẩn HDR10 và Dolby Vision giúp cải thiện dải tương phản động, làm nổi bật các vùng sáng và chi tiết trong vùng tối, đặc biệt khi hiển thị các nội dung game hoặc phim ảnh được tối ưu hóa cho các tiêu chuẩn này. Độ sáng 300 nit không quá lớn, phù hợp cho làm việc văn phòng hoặc phòng game với ánh sáng dịu.
Giao diện điều khiển của Legion 27Q-10 được thiết kế trực quan với tông màu xanh đen đặc trưng của dòng Legion, cho phép người dùng can thiệp sâu vào các thông số hiển thị.
Nhà sản xuất cũng thiết lập sẵn các cấu hình để người dùng có thể chọn nhanh trong trường hợp muốn tối ưu theo nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn game thủ có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa chế độ hiển thị tối ưu cho từng thể loại game như FPS, Racing hay RTS. Việc tích hợp sẵn thông tin về độ phân giải, tần số quét và trạng thái kết nối ngay dưới chân menu giúp người dùng dễ dàng kiểm soát hiệu suất hoạt động của thiết bị mà không cần phải truy cập vào cài đặt của hệ điều hành.
Hiệu năng gaming là điểm mạnh trên Legion 27Q-10 với tần số quét có thể đạt 240 Hz. Đặc biệt hiện tượng bóng mờ (ghosting) gần như không xuất hiện, khi màn hình có chỉ số MPRT (thời gian điểm ảnh hiển thị trên màn hình khi có chuyển động) chỉ 0,5 ms.
Trải nghiệm thực tế ở tần số quét 144 Hz, khả năng hiển thị của màn hình cũng mang đến sự khác biệt lớn so với các màn hình phổ thông, thường dừng ở 60 hay 120 Hz. Các game tốc độ cao như đua xe hay bắn súng, màn hình cho thấy khả năng xử lý chuyển động mượt mà, hiện tượng bóng ma được kiểm soát tốt. Độ phân giải QHD giúp các chi tiết trong game như bề mặt xe, hiệu ứng ánh sáng hay môi trường xung quanh trở nên sắc nét và có chiều sâu hơn. Khi kết hợp với chế độ hiển thị chuyên biệt cho game được thiết lập sẵn trong menu, người dùng có thể tối ưu hóa độ tương phản để quan sát rõ hơn các chi tiết trong vùng tối, tạo lợi thế nhất định trong thi đấu.
Đánh đổi cho mức giá cạnh tranh của Legion 27Q-10 là việc loại bỏ một số yếu tố trang trí. Dù hướng tới cả nhóm người dùng là game thủ, màn hình không có những chi tiết như dài LED hay viền siêu mỏng. Thậm chí nhìn từ phía sau hoặc theo chiều ngang, ngoại hình của màn hình trông tương đối "nặng nề", với các đường vuông thẳng, ít chi tiết. Bề mặt lưng được hoàn thiện chủ yếu từ chất liệu nhựa cứng màu đen mờ, điểm xuyết bằng họa tiết vân nổi dạng tổ ong ở cột đứng, cùng logo, dễ phù hợp với các không gian làm việc khác nhau.
Để hỗ trợ việc sắp xếp không gian làm việc, Lenovo thiết kế một khe trống lớn ngay trên thân của giá đỡ màn hình. Toàn bộ dây nguồn, dây tín hiệu HDMI hay DisplayPort đều được luồn qua khe này trước khi kết nối vào các cổng, giúp gom gọn các sợi cáp và giấu chúng ra phía sau trục đứng. Tuy nhiên, do các cổng kết nối nằm sâu trong hốc và hướng xuống dưới, người dùng có thể gặp đôi chút khó khăn khi cần cắm hoặc rút dây nếu không xoay dọc màn hình lên.
Trong phân khúc dưới 6 triệu đồng tại Việt Nam, nhiều mẫu màn hình đã có màn hình 4K nhưng tần số quét 60 Hz, hoặc đổi lại là tần số quét 260-280 Hz, độ phân giải Full HD. Mẫu màn hình của Lenovo hướng đến sự cân bằng giữa các yếu tố, đồng thời 27 inch cũng là một kích thước phù hợp để vừa giải trí, làm việc với nhiều cửa sổ cùng lúc.
Legion 27Q-10 có chất lượng hình ảnh ở mức khá, màu sắc sống động, cùng chỉ số MPRT thấp, phù hợp với các game hoặc nội dung có nhiều cảnh di chuyển. Thiết bị có ngoại hình đơn giản, thiếu thanh thoát, nhưng đổi lại là có thể xoay chuyển linh hoạt, nhiều góc, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng.
Lưu Quý