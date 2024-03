Màn giữ par thoát cắt loại ấn tượng ở The Players

MỹGolfer Mỹ Sam Burns chạm số gậy chuẩn cho hố cuối vòng 2 và giành quyền đi tiếp ở The Players Championship 2024 sau khi vượt nhiều chướng ngại vật từ cú phát lạc địa chỉ.

Sam Burn tại The Players 2024. Ảnh: EPA

Burns chỉ cần par khi vào hố 18 par4 để giữ điểm giải -1 và nắm suất đánh trọn The Players Championship 2024 khi điểm cắt loại ở mức -1.

Ở cú phát, chủ nhân năm cúp trên PGA Tour nhắm bên phải để tránh hồ nước ôm trọn phần trái fairway. Bóng đi đúng hướng, được 342 yard nhưng lệch hẳn green. Nó vào sâu trong rừng, vào vị trí không thể đánh tiếp. Theo hướng dẫn của trọng tài, Burns được thả bóng trên lớp thông khô, cách lỗ 154 yard, nhưng bị cây cối và lều phục vụ khán giả chắn đường vào green.

Từ đó, anh mạnh tay, thể hiện qua vết lõm sau khi tiếp xúc bóng, để vượt hàng chướng ngại vật. Nó đưa bóng vào vùng trũng, cỏ cao và dày nhưng cách mục tiêu nhỉnh 12 mét. Đến đây, anh đưa bóng lên green rồi dứt điểm bằng cú gạt tầm một mét.

Sam Burn ghi par, thoát cắt loại ở The Players Sam Burn ghi par, thoát cắt loại ở The Players.

Với kết quả par tại hố 18, Burns giữ được điểm vòng -2, qua đó kéo điểm gộp nửa đường lên -1. Thành tích này ngay vạch cắt loại và vừa đủ cho Burns giành quyền đi tiếp với bậc T55, còn đỉnh bảng ở mức -14 thuộc về Wyndham Clark sau hai vòng đều 65 gậy.

Quỹ thưởng The Players Championship kỳ này đạt 25 triệu USD trong đó 4,5 triệu USD cho tân vô địch. Giải thành lập hồi 1974, diễn ra trên sân Stadium trong tổ hợp golf TPC Sawgrass ở Florida theo thông lệ từ 1982. Đó cũng là nơi đặt tổng hành dinh PGA Tour.

Tổ chức chủ quản đấu trường golf hạng nhất Mỹ xác định The Players Championship là giải đinh còn giới chuyên môn ngầm công nhận nó là major thứ năm trong golf nam chuyên nghiệp, bên cạnh bộ tứ danh giá chính thức gồm The Masters, PGA Championship, US Open và The Open.

Quốc Huy