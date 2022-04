Màn gạt bóng 360 độ của cựu số một thế giới

MỹJordan Spieth như chiếc kim đồng hồ xoay đủ một vòng khi tìm cách chốt hố 6 vòng 2 Texas Open thuộc PGA Tour ngày 1/4.

Hố 6 par4, dài 404 yard. Spieth phát 276 yard vào bẫy cát bên phải fairway, thêm 150 yard khi thoát ra, rồi vào green bằng cú thứ ba. Lúc này, anh có cơ hội giữ par do bóng cách lỗ gần một mét.

Tuy nhiên, cú gạt (putt) đầu, tư thế hướng 8h, cán vành trái hố. Putt thứ hai dưới ba gang tay, dáng 2h và có vẻ vội vàng, cũng sượt mép trái mục tiêu. Phải đến putt thứ ba, tầm một gang và về thế 8h, Spieth mới kết thúc hố ở điểm double bogey.

Jordan Spieth double bogey sau màn xoay vòng

Kết quả này trái hẳn hiệu suất putt trước đó. Spieth đi từ hố 10, ghi hai birdie trong bốn hố đầu với tổng khoảng cách gạt vào ở mức 19,5 mét. Chỉ số này hơn cả vòng đầu 7,3 mét.

Sau double bogey hố 6, Spieth giữ par cả ba hố còn lại và đứng T47 (điểm -2) sau hai vòng trong khi vạch cắt loại -1, còn đỉnh bảng (-10) thuộc về Ryan Palmer.

Spieth dự Texas Open kỳ này với tư cách ĐKVĐ. Năm trước, golfer Mỹ thắng ở điểm -18, đồng thời kết thúc 1.351 ngày khát danh hiệu PGA Tour. Từ đó đến nay, anh lại loay hoay phá mốc 12 chức vô địch đấu trường golf hạng nhất Mỹ.

Hiệu suất putt của Spieth đang lao dốc. Mặt kỹ thuật này, đấu thủ 28 tuổi đứng nhì mùa 2015-2016 nhưng hiện tại đứng thứ 141.

Spieth bị cắt loại, không thể bảo vệ danh hiệu tại Texas Open. Ảnh: USA Today

Spieth đấu chuyên nghiệp từ 2012, tích luỹ 26 tuần ở ngôi số một thế giới, đoạt ba major – Masters và US Open cùng năm 2015, The Open 2017. Anh chưa đạt mốc grand slam do còn thiếu PGA Championship, như Rory McIlroy khuyết Masters.

Hôm qua, McIlroy đánh 73 gậy ở vòng 2 Texas Open và bị cắt loại do chỉ +1 sau 36 hố.

Giải diễn ra trên sân Oaks, par72 trong tổ hợp golf TPC San Antonio ở Texas với quỹ thưởng 8,6 triệu USD.

Quốc Huy