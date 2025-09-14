Man City và chuyện giấu Cup Ngoại hạng Anh trước Man Utd

Từng bị Man Utd coi thường và dè bỉu trong những ngày đầu dưới trướng Abu Dhabi, Man City "nếm mật nằm gai" để có ngày bước ra ánh sáng.

HLV Roberto Mancini hôn Cup Ngoại hạng Anh của Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, ngày 13/5/2012. Ảnh: PA

Hơn 13 năm trước, Man City lần đầu vô địch Ngoại hạng Anh nhờ bàn thắng ở những giây cuối của Sergio Aguero vào lưới QPR. Nếu không có cú sút kinh điển của tiền đạo Argentina, chức vô địch đã thuộc về Man Utd.

Nhưng trong lần tiếp đón Man Utd ngay mùa sau đó ở Etihad, chiếc Cup danh giá lại không hề được trưng bày. Một lãnh đạo Man City giải thích rằng họ chủ động cất Cup đi. "Chúng tôi không muốn phô trương, bởi vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước", người này nói.

Hành động lạ này phản ánh vị thế khiêm nhường của Man City ngày đó. Họ mới chỉ chập chững bước ra ánh sáng sau nhiều thập kỷ bị lấn át. Ở bên kia thành phố, Man Utd của Alex Ferguson vẫn là gã khổng lồ kiêu hãnh.

Man City bước vào kỷ nguyên mới nhờ nguồn đầu tư từ Abu Dhabi hè 2008. Nhưng ở giai đoạn đầu, họ tự nhận chưa thể so sánh với Man Utd dù không ngừng vung tiền mua ngôi sao như Kolo Toure, Robinho hay Carlos Tevez. Một lãnh đạo của Man City kể, có lần ông còn lái xe vòng qua Old Trafford chỉ để nhắc bản thân về mục tiêu cần vươn tới.

Aguero mừng bàn thắng quyết định vào lưới QPR, đem về chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên cho Man City năm 2012. Ảnh: News Group

Trong mắt Man Utd, những nỗ lực của đội bóng cùng thành phố không đáng bận tâm. Man City từng đề xuất cùng Man Utd tổ chức một chuyến du đấu tiền mùa giải, nhưng lập tức bị cười thẳng vào mặt. Thậm chí, một quan chức Man City đã bày tỏ mong muốn học hỏi mô hình của Man Utd, nhưng chỉ nhận lại tiếng khịt mũi khinh bỉ.

Ngày Man City gặp Man Utd ở bán kết Cup FA 2011 trên sân Wembley, khoảng cách ấy càng rõ rệt. Wembley thường tổ chức những trận đấu quan trọng, như chung kết Cup Liên đoàn Anh, hay bán kết và chung kết Cup FA. Khi tới sân, các cầu thủ Man Utd quen đường đi nước bước, thẳng tiến vào phòng thay đồ. Trong khi, dàn sao Man City còn dừng lại chụp ảnh lưu niệm ở đường hầm, như "nhà quê ra phố".

Khi được hỏi liệu Man City có bao giờ được xem là đội mạnh hơn trong trận derby, Ferguson đã trả lời ngay: "Không bao giờ, ít nhất là không, trong quãng đời của tôi".

Câu nói của Ferguson như một vết hằn, làm động lực lớn cho Man City trong giai đoạn tiếp theo. Thậm chí một lãnh đạo của họ còn cài thông báo tỷ lệ cược vào điện thoại. "Khi lần đầu thấy nhà cái đánh giá Man City cửa trên derby, tôi lập tức gửi cho mọi người", vị này kể.

Đầu thập niên 2010, Man City không chỉ muốn chiến thắng trên sân cỏ, còn tìm cách chứng minh họ đủ sức hút với các ngôi sao. Năm 2009, Tevez rời Man Utd để khoác áo màu xanh của thành Manchester. Chỉ một năm sau, Wayne Rooney thậm chí đã ngồi vào bàn đàm phán với Man City, cân nhắc một cú sốc chuyển nhượng.

"Chúng tôi biết rõ mình đang làm gì", một nhân vật tham gia thương vụ kể lại. "Rooney là ngôi sao lớn nhất của Man Utd khi đó. Nếu cậu ấy chọn Man City, đó sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất của chúng tôi".

Cuối cùng, Rooney chọn ký hợp đồng mới với Man Utd, sau khi được Ferguson thuyết phục ở lại.

Rooney móc bóng ghi bàn vào lưới Man City trên sân Old Trafford, ngày 12/2/2011. Ảnh: Reuters

Suốt thập niên 2005-2015, Man Utd là bậc thầy trong việc khai thác giá trị thương mại. Thu nhập ngoài sân cỏ của họ tăng gấp bốn lần, đạt 270 triệu USD mỗi năm. Họ ký những hợp đồng khổng lồ ở châu Á, đến mức có ba hãng dầu gội cùng làm nhà tài trợ chính thức.

Man City khi đó không ngại quan sát và học hỏi. Và sau nhiều năm, họ đã vượt qua Man Utd. Mùa giải 2023-2024, doanh thu của Man City đạt 969 triệu USD, con số cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, nhiều hơn gần 70 triệu USD so với Man Utd. Trong 6 năm gần đây, nguồn thu thương mại của Man City tăng hơn 50%, trong khi Man Utd chỉ tăng 10%.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, người hâm mộ trẻ có xu hướng theo dõi cầu thủ thay vì CLB. Đây là lợi thế của Man City khi họ sở hữu Erling Haaland, Kevin De Bruyne trước đây, và nhiều ngôi sao trong các game thể thao. Ngược lại, trong danh sách 26 cầu thủ nam có chỉ số cao nhất năm 2025, Man Utd không có đại diện nào.

Chuyên gia bóng đá Mỹ Michael Tiron cho rằng Haaland đã thay đổi hình ảnh Man City trong mắt người hâm mộ. "Giới trẻ theo dõi cầu thủ như một thương hiệu và cậu ấy giúp Man City mở rộng tầm ảnh hưởng", Tiron nói.

Doanh nhân thể thao Mỹ Charlie Stillitano thì cho rằng sức hút của Man Utd ngày càng suy giảm, dù bóng đá đang phát triển nhanh ở Mỹ. "Old Trafford giờ là nơi chôn vùi sự nghiệp các cầu thủ", ông Stillitano nói. "Tất cả áo đấu Man Utd tôi thấy vẫn còn in tên Cristiano Ronaldo".

Man Utd và Man City hòa nhau 0-0 trong cuộc đối đầu gần nhất trên sân Old Trafford ngày 6/4/2025. Ảnh: Reuters

Man City chuẩn bị nâng sức chứa Etihad lên hơn 60.000 chỗ, kèm theo khách sạn 401 phòng và tổ hợp giải trí. Còn Man Utd vẫn loay hoay trên giấy với dự án sân Old Trafford mới. Dù có danh sách chờ mua vé cả mùa vượt 100.000 người, sân của Man Utd vẫn bị than phiền về tình trạng xuống cấp, đặc biệt là dịch vụ ăn uống.

Một chuyên gia tài chính so sánh Old Trafford với sân mới của Tottenham. Mỗi khán giả vào sân Tottenham Hotspur ở lại thêm 50 phút so với White Hart Lane ngày trước. Trong khi, Old Trafford vẫn giậm chân tại chỗ.

Man City tiến rất xa, để chứng minh Ferguson đã sai. Kể từ khi HLV người Scotland về hưu, Man City đã vô địch thêm 7 lần nữa, còn Man Utd vẫn trắng tay ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, tương lai vẫn còn những dấu hỏi. Man City vẫn đối mặt với 130 cáo buộc vi phạm tài chính từ Ngoại hạng Anh, và HLV Pep Guardiola dường như sắp chia tay đội bóng.

Câu chuyện quyền lực ở Manchester vì thế chưa khép lại. Như một lãnh đạo Man City từng chia sẻ: "Ngày đầu tiên, chúng tôi nghe đủ lời dè bỉu. Wenger gọi đó là doping tài chính. Lãnh đạo các đội Đức mỉa mai. Ferguson thì luôn là Ferguson. Nhưng hôm nay, có thể nói chúng tôi đã đi được một chặng đường dài".

Xuân Bình tổng hợp