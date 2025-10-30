Man City phải ngược dòng trước đội hạng Nhất

AnhMan City ngược dòng thắng 3-1 ở vòng bốn Cup Liên đoàn tối 29/10, sau khi bị đội hạng dưới Swansea City dẫn ở phút 12.

Làm khách trên sân Swansea.com tối 29/10, HLV Pep Guardiola thay toàn bộ đội hình chính so với trận thua Aston Villa 0-1 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm 26/10. Erling Haaland, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách lập công cho CLB với 15 bàn, thậm chí không có mặt trên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của Man City. Họ kiểm soát bóng đến 78%, tung 22 cú dứt điểm và 8 trong số đó hướng mục tiêu. Swansea City thì có đúng một cú dứt điểm, và tạo ra khoảnh khắc sáng sủa duy nhất của họ trận này. Phút 12, sau khi nhận bóng ở rìa vòng cấm, Goncalo Franco sút căng bật cột bay vào khung thành James Tranfford, mở tỷ số cho đội hạng Nhất.

Jeremy Doku (phải) gỡ hòa trong trận Man City thắng Swansea City 3-1 ở vòng bốn Cup Liên đoàn tối 29/10. Ảnh: Man City

Bàn thua đó như khiến Man City bừng tỉnh. Họ dồn lên mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn chủ nhà và đến phút 39 cũng có được thứ cần tìm. Jeremy Doku đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm, khiến bóng chạm chân hậu vệ của Swansea City bay vào khung thành, gỡ hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục chiếm ưu thế. Việc tung thêm John Stones, Phil Foden và Josko Gvardiol giúp lối chơi của họ ổn định hơn.

Phút 77, nỗ lực phòng ngự chờ đến loạt đá luân lưu của Swansea City phá sản. Omar Marmoush nhận bóng trong vòng cấm, xoay người rồi sút vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Đến phút 90+4, đội khách tung đòn kết liễu bằng cú sút chìm của Rayan Cherki từ giữa vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1.

Cherki ăn mừng trong trận thắng Swansea City ở vòng bốn Cup Liên đoàn tối 29/10. Ảnh: Man City

Theo kết quả bốc thăm, Man City sẽ tiếp Brentford ở trận tứ kết. Ba cặp còn lại là Arsenal - Crystal Palace, Cardiff City - Chelsea và Newcastle - Fulham. Cardiff City - hiện chơi ở hạng Nhì - là đội duy nhất ngoài Ngoại hạng Anh có mặt tại vòng này của Cup Liên đoàn.

Thanh Quý