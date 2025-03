Man City gục ngã trước Nottingham

Man City thua trận thứ chín ở Ngoại hạng Anh mùa này, với tỷ số 0-1 trước chủ nhà Nottingham Forest ở vòng 28.

Phút 83, tiền vệ Morgan Gibbs-White phất bóng từ phần sân nhà lên cánh phải thoáng, để Callum Hudson-Odoi một đối một với hậu vệ trái Josko Gvardiol. Cựu tiền vệ Chelsea dễ dàng vượt qua đối thủ, rồi sút ngay về góc gần qua tay thủ môn Ederson vào lưới. Bàn thắng này giúp Nottingham có thêm nhiều cơ hội dự Champions League mùa sau, và ngăn Man City lên đứng thứ ba.

Sân City Ground như mở hội, khi hầu hết khán giả nhảy lên dồn dập. Ban tổ chức sân cũng phát một bài hát từ những năm 1970, Rockin 'All Over the World của nghệ sĩ rock người Mỹ John Fogerty. Những năm 1970 cũng là giai đoạn thành công nhất của Nottingham, khi họ vô địch Anh, đoạt Cup Liên đoàn và đặc biệt là hai chiếc Cup C1 châu Âu liên tiếp.

Tiền vệ Callum Hudson-Odoi mừng bàn duy nhất cho Nottingham Forest vào lưới Man City trên sân City Ground, thị trấn West Bridgford, hạt Nottinghamshire, vòng 28 Ngoại hạng Anh ngày 8/3/2025 Ảnh: Reuters

Khó hiểu vì sao Ederson lại để bóng lọt qua ở góc sút như vậy. Nhưng nếu không có tài năng của anh, Man City đã thủng lưới sớm hơn 15 phút. Cũng từ một pha phản công ở phút 68, Hudson-Odoi nhận bóng bên trái, ngoặt vào trung lộ rồi cứa lòng chân phải về góc xa. Ederson đổ người kịp thời và đẩy bóng dội cột dọc bật ra.

Phòng ngự phản công là vũ khí của Nottingham trong trận này, cũng như suốt giải. Họ thể hiện lối chơi có phần giống Leicester City ở mùa giải vô địch không tưởng 2015-2016. Man City cũng thường gặp khó trước những đội có lối chơi tương tự, đặc biệt là khi mùa này đoàn quân Pep Guardiola sa sút phong độ.

Đây là thất bại thứ chín của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều bậc nhất với họ dưới trướng Guardiola. Lần gần nhất họ cũng thua chín trận trong một mùa giải, cũng là lần gần nhất họ không thể đăng quang, mùa 2019-2020. Nhưng không có gì đảm bảo số trận thua của Man City dừng ở mức này. Và cơ hội bảo vệ chức vô địch của họ cũng chỉ còn trên lý thuyết.

Haaland chơi trọn trận, nhưng chỉ chuyền bóng được 10 lần. Ảnh: AP

Mục tiêu khả dĩ hơn với Man City lúc này là giữ vị trí trong Top 5. Có tới sáu đội đang có ít hơn họ từ năm điểm trở xuống, vì thế cuộc đua dự Champions League mùa sau được coi là hấp dẫn nhất trong phần còn lại của mùa giải.

Nottingham cũng chưa đảm bảo đứng trong Top 5, nhưng chiến thắng trước Man City sẽ giúp họ thêm sự tự tin. Theo Guardian, đoàn quân Nuno Espirito Santo xứng đáng thắng đương kim vô địch, và họ cũng không ngán đối thủ nào trong 10 vòng đấu còn lại.

Hoàng An