Man City được xem là lựa chọn tốt nhất cho Messi

Cựu trợ lý HLV Barca, Juan Carlos Unzue tin Man City sẽ giúp Lionel Messi tìm thấy động lực thi đấu nếu rời CLB Catalonia.

"Nếu Messi rời Barca, một mặt, tôi muốn cậu ấy nhớ lại con người và khoảng thời gian thành công cùng nhau. Mặc khác, tôi hy vọng cậu ấy đầu quân cho Man City", Unzue, HLV thủ môn thời Pep Guardiola và trợ lý HLV thời Luis Enrique, chia sẻ với trang Stats Perform News hôm 29/8. "Tôi nói điều này một cách chân thành. Tôi chắc chắn Messi còn giữ một kỷ niệm tuyệt vời với Guardiola. Mọi người đều đã trưởng thành bên cạnh Guardiola, kể cả đội ngũ nhân sự giúp việc".

Messi đang giữ kỷ lục ghi 634 bàn cho Barca và 444 bàn tại La Liga. Ảnh: Reuters.

Man City là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký Messi, sau khi thủ quân người Argentina công khai mong muốn chia tay Barca hè 2020. Guardiola, HLV từng cùng Messi giành ba La Liga và hai Champions League, được cho là đã nói chuyện và sẵn sàng tái hợp học trò cũ.

Messi muốn ra đi một phần vì bất lực trong việc giữ Barca ở lại đỉnh cao. Mùa vừa qua, họ lần đầu tiên trắng tay sau 12 năm. Suốt năm năm qua, đội bóng cũng chưa thể trở lại đỉnh cao ở Champions League, thậm chí nhận những thất bại nặng nề trước AS Roma 0-3, Liverpool 0-4 và gần nhất là Bayern Munich 2-8.

Messi cũng có phần bất mãn với hệ thống quản trị của Barca. Trong năm năm qua, họ tiêu tốn khoảng 900 triệu USD nhưng không mang về một bản hợp đồng nào đáng giá. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu còn gây tai tiếng về cách đối xử với cầu thủ, trong đó có tin đồn như thuê công ty nói xấu Messi và các cầu thủ trụ cột khác.

Unzue bình luận: "Đôi khi, thay đổi là điều cần thiết. Cậu ấy có thể tìm thấy động lực ở một CLB mới, với những đồng đội mới. Barca đã để ngỏ cánh cửa để Messi quyết định thông qua điều khoản tự do ra đi hàng năm".

Từ năm 30 tuổi, hợp đồng của Messi có điều khoản cho phép anh ra đi tự do vào mỗi mùa hè, với hạn chót để quyết định là ngày 10/6 hàng năm. Khi Messi đưa ra đề nghị hôm 25/8, Barca lấy cớ thời điểm đã qua nên không chấp nhận cho anh rời đi tự do. Còn tiền đạo Argentina cho rằng do mùa giải 2019-2020 kéo dài trong bối cảnh đại dịch, thời hạn kể trên cần được điều chỉnh. Hai bên có thể đưa nhau ra tòa vì mâu thuẫn này.

Thanh Quý (theo Stats Perform News)