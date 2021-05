Man City đại chiến Chelsea cuối tuần này

Man City sẽ vô địch Ngoại hạng Anh nếu đánh bại Chelsea - đối thủ của họ ở chung kết Champions League.

Đánh bại PSG 2-0 là trận thắng thứ năm liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường và là trận thứ hai liên tiếp họ sạch lưới. Tại Ngoại hạng Anh, thầy trò Guardiola mới để thủng lưới 24 bàn từ đầu mùa, ít nhất giải trong khi Chelsea đứng thứ hai với 31 bàn thua. So với những mùa trước, Man City chơi thực dụng hơn khi đối đầu những đối thủ mạnh.

Cuộc so tài tại Etihad tuần này được xem là màn tổng dợt cho chung kết Champions League vào ngày 29/5, sau khi Man City vượt qua PSG còn Chelsea đánh bại Real tại bán kết đấu trường châu lục. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Pep Guardiola đăng quang Ngoại hạng Anh, trong khi Chelsea đang chiến đấu để bảo vệ vị trí trong top 4.

Vì trận đấu ở vòng trước gặp Man Utd bị hoãn, Liverpool chịu áp lực bởi các đối thủ cạnh tranh top bốn như Tottenham, West Ham hay Chelsea đều giành ba điểm. Lúc này, thầy trò Jurgen Klopp đang kém đội thứ tư bảy điểm và đá ít hơn một trận. Khả năng vắng mặt tại Champions League mùa sau đang hiển hiện với họ.

*Thông tin lực lượng: Danh sách chấn thương của Liverpool không thay đổi với bộ ba trung vệ Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip cùng thủ quan Jordan Henderson. Southampton không có William Smallbone, Ryan Bertrand, Danny Ings, Oriol Romeu và Michael Obafemi do chấn thương trong khi Takumi Minamino không thể ra sân chống lại đội bóng chủ quản.

Aston Villa - Man Utd: 20h05 Chủ Nhật, 9/5

Sự cố CĐV tràn vào sân Old Trafford cuối tuần trước khiến Man Utd khốn khổ với lịch thi đấu. Họ phải chơi bốn trận trong một tuần trên mọi đấu trường. Chuyến làm khách trên sân Villa Park là trận thứ hai trong bốn trận đó và họ cần một chiến thắng để chắc suất trong top bốn.

May cho Man Utd là họ không cần dốc sức quá nhiều ở lượt về bán kết Europa League giữa tuần qua, sau khi đã thắng AS Roma 6-2 ở lượt đi và Villa cũng đã an phận ở vị trí thứ 10. Dù kém Man City tới 13 điểm, Man Utd mới thua bốn trận mùa này và họ luôn đá tốt hơn trên sân khách.