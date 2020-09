Man City chỉ rước Messi theo diện miễn phí

Tờ báo xứ Catalonia Mundo Deportivo tin rằng Man City chỉ sẵn lòng chiêu mộ Lionel Messi dưới dạng chuyển nhượng tự do, vì lo ngại Luật Công bằng tài chính.

"Pep Guardiola đã trở lại Anh hôm 31/8, đem theo những nghi ngờ về khả năng tái hợp Lionel Messi tại Man City", tờ Mundo Deportivo cho hay. Nhật báo có trụ sở tại Catalonia cho rằng thoạt đầu Man City tự tin vào khả năng đáp ứng khoản phí chuyển nhượng hàng trăm triệu USD dành cho chủ nhân sáu Quả Bóng Vàng. Nhưng khi phân tích tỉ mỉ, họ nhận thấy vô vàn khó khăn.

Man City không dám mạo hiểm với luật công bằng tài chính, dù có cơ hội mua Messi. Ảnh: AMA.

Man City không nghi ngờ những lợi ích to lớn về thể thao do Messi mang lại nhưng về mặt kinh tế, mua siêu sao 33 tuổi tạo ra nhiều rủi ro. Hiện đội bóng thành Manchester vẫn bị UEFA giám sát chặt chẽ, sau khi cấm hụt hai năm dự Cup châu Âu, do những vi phạm về tài chính. Bên cạnh đó, đưa về cầu thủ có mức lương sau thuế năm 50 triệu USD như Messi sẽ khiến cấu trúc lương của á quân Ngoại hạng Anh bị phá bỏ. Không loại trừ khả năng, đội bóng của Guardiola phải chia tay một vài ngôi sao để dành ngân sách cho Messi - điều mà nhà cầm quân này không muốn, sau khi trải qua bốn năm gây dựng nên khung đội hình hiện tại.

"Lãnh đạo Man City đã đi đến kết luận, rằng trả phí chuyển nhượng cho Messi là không thể chấp nhận được", tờ Mundo Deportivo nhấn mạnh. "Chỉ khi cầu thủ người Argentina giành phần thắng trong cuộc chiến pháp lý với Barca và được phép ra đi dưới dạng tự do, kịch bản mới thay đổi. Man City khi ấy mới là một lựa chọn cho Messi".

Một khả năng khác, từng được ban lãnh đạo Man City xem xét, là yêu cầu một thương vụ chuyển nhượng tạm thời cho Messi, trong lúc chờ tranh chấp giữa số 10 Barca với CLB chủ quản ngã ngũ. Tuy nhiên, điều này vừa mạo hiểm, vì tốn ngân sách của Man City, vừa khiến uy tín cũng như quan hệ giữa Guardiola với Barca sứt mẻ.

Việc Guardiola cùng trợ lý Juanma Lillo trở về sân bay El Prat, thành phố Manchester, mà không có Messi, dù cầu thủ này bỏ tập hôm 31/8, là điềm báo xấu cho Man City. Guardiola và Messi được cho là đã trao đổi rất nhiều qua điện thoại từ hồi giữa tháng 8, trước khi tiền đạo người Argentina gửi fax cho Barca yêu cầu được ra đi.

Thắng Nguyễn (theo Mundo Deportivo)