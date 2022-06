Man City chi 61 triệu USD tậu Kalvin Phillips

AnhNhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh trả trước 51 triệu USD và thêm 10 triệu phụ phí để tuyển mộ tiền vệ tuyển thủ Anh Kalvin Phillips từ Leeds.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, hai CLB đạt thoả thuận ngày 24/6. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh sau đó cũng thống nhất xong các điều khoản cá nhân với tiền vệ 26 tuổi. Romano dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này.

Phillips là một phát hiện tại Euro 2021, góp công lớn giúp tuyển Anh vào đến trận chung kết. Tiền vệ này còn hai năm hợp đồng và sẵn sàng gia hạn với Leeds mùa trước. Tuy nhiên, đôi bên không thể tìm tiếng nói chung. Hồi tháng 1/2022, Leeds từ chối đề nghị 67 triệu USD từ West Ham. Bản thân Phillips cũng không hào hứng sang West Ham, muốn chuyển tới CLB lớn hơn, và anh chỉ đồng ý khi được Man City ngỏ lời vì cơ hội làm việc dưới trướng HLV Pep Guardiola.

Phillips trưởng thành từ học viện của Leeds, lên chơi cho đội một từ 2014, đá 234 trận, ghi 14 bàn trong tám mùa vừa qua. Ảnh: AFP

Man City và Leeds đã đẩy nhanh tốc độ đàm phán trong ít ngày qua sau khi Phillips thay người đại diện. Leeds cũng tìm được người thay thế Phillips khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ tiềm năng Darko Gyabi từ chính Man City với giá 6,1 triệu USD. Cầu thủ 18 tuổi sẽ ký hợp đồng bốn năm và kiểm tra y tế tuần tới.

Một khi thương vụ được hoàn tất, Phillips sẽ trở thành tiền vệ đắt giá thứ ba trong lịch sử Man City, sau Kevin De Bruyne (85 triệu USD) và Rodri (79 triệu USD). Anh sẽ là tân binh thứ ba cập bến sân Etihad hè này, sau hai tiền đạo Erling Haaland từ Dortmund và Julian Alvarez từ River Plate.

Thời gian tới, Guardiola sẽ tập trung tuyển mộ một hậu vệ trái, với Marc Cucurella là mục tiêu hàng đầu. Hậu vệ Tây Ban Nha còn hợp đồng đến hè 2026, và được Brighton hét giá 60 triệu USD. Cucurella trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, và thi đấu cho Barca B trong giai đoạn Guardiola làm việc ở Camp Nou.

Romano cũng đưa tin Man City đạt thỏa thuận bán Gabriel Jesus cho Arsenal với tổng phí 61 triệu USD. Arsenal vẫn phải làm việc với tiền đạo Brazil để chốt các điều khoản cá nhân, và thương vụ dự kiến được hoàn tất trong vòng bảy đến mười ngày tới.

Man City không muốn giữ chân Jesus sau khi chiêu mộ Haaland với giá 63 triệu USD, và Julian Alvarez. Toàn bộ số tiền thu được từ vụ bán Jesus sẽ được nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh dùng để tậu Phillips. Man City còn muốn thanh lý tiếp Raheem Sterling và Oleksandr Zinchenko để tinh giản đội ngũ.

Trong khi đó, sau Phillips, Leeds nhiều khả năng còn mất trụ cột Raphinha. Hồi đầu tuần, họ từ chối đề nghị 35 triệu USD của Arsenal. Tottenham và Chelsea cũng quan tâm đến cầu thủ chạy cánh người Brazil hiện được Leeds hét giá 80 triệu USD.

Hồng Duy