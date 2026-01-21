Man City bị chê phòng ngự như đội U10

Na UyCác chuyên gia chỉ trích Man City phòng ngự kém cỏi trong trận thua Bodo/Glimt 1-3 ở lượt bảy vòng bảng Champions League.

"Họ phòng ngự như một đội U10. Tôi còn thấy bực mình, dù không phải fan Man City. Không thể hiểu họ đang nghĩ gì", cựu cầu thủ West Ham và Chelsea Scott Minto bình luận trên talkSPORT.

Bình luận viên Joe Shennan cũng gọi đây là "một đêm đáng xấu hổ với Man City và là bài học cay đắng dành cho Pep Guardiola".

Kasper Hogh đánh đầu mở tỷ số trong trận Bodo/Glimt thắng Man City 3-1 ở lượt bảy vòng bảng Champions League ngày 20/1/2026. Ảnh: UEFA

Trên sân Aspmyra tối 20/1, hàng thủ Man City liên tục mắc lỗi, để Bodo/Glimt chọc thủng lưới ba lần liên tiếp. Kết quả đã có thể tệ hơn, khi Jens Hauge sút trúng xà và Kasper Hogh bị khước từ một bàn cuối trận. Điểm sáng duy nhất của Man City là cú đá từ ngoài vòng cấm thành bàn của Rayan Cherki.

Bodo/Glimt trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên thắng một CLB Anh ở đấu trường châu Âu kể từ khi Viking hạ Chelsea 4-2 tại UEFA Cup tháng 10/2002. Xen giữa hai thất bại này của Chelsea và Man City, các đại diện Anh đã bất bại 18 trận liên tiếp trước các CLB Na Uy (thắng 14, hòa 4).

Bodo/Glimt cũng là đội bóng thứ sáu trong lịch sử dẫn trước Man City ba bàn trong một trận đấu tại Champions League, sau Bayern Munich (tháng 10/2013), Barca (10/2016), Liverpool (4/2018), Sporting CP (11/2024) và Real Madrid (2/2025).

Man City vào trận với mục tiêu với mục tiêu củng cố vị trí trong nhóm tám đội dẫn đầu. Nhưng thất bại trên đất Na Uy hôm qua khiến đội bóng Anh nguy cơ tụt xuống thứ 15 - vị trí phải đá hai lượt play-off tranh vé vào vòng 1/8 Champions League.

Cựu HLV Tottenham Tim Sherwood nhận định thất bại này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự tự tin của Man City, dù họ vẫn còn cơ hội lớn đi tiếp. "Man City vẫn đang ở vị trí tốt tại Champions League, nhưng họ đã có vài cơ hội để sớm giải quyết mọi thứ và xoay vòng đội hình", Sherwood nói trên Sky Sports.

Cựu HLV người Anh cũng đánh giá cao màn trình diễn của Bodo/Glimt. "Đó là màn trình diễn tuyệt vời và có thể là trận đấu hay nhất trong lịch sử của họ", ông nói.

Rodri nhận thẻ đỏ ở phút 62. Ảnh: Shutterstock

Sherwood đặc biệt chỉ trích tấm thẻ đỏ của Rodri ở phút 62, khi tiền vệ người Tây Ban Nha nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 53 giây. "Thật khó tin. Rodri là cầu thủ giàu kinh nghiệm mà Man City không thể thiếu", ông nói tiếp. "Nhưng cậu ấy chỉ chơi ở mức trung bình, giống nhiều cầu thủ khác".

Cựu HLV 56 tuổi cũng thắc mắc việc để Rodri thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo dù vừa trở lại sau chấn thương dây chằng. Nhưng ông cũng cho rằng Rodri đã tự đẩy mình vào thế khó. "Khi đã có một thẻ vàng, cậu ấy hiểu rõ việc kéo người đối phương sẽ dẫn đến thẻ vàng thứ hai", Sherwood bình luận. "Đó là quyết định tệ hại của một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và khiến Man City không còn cơ hội lật ngược tình thế".

Ngày 24/1, Man City trở về sân nhà gặp Wolves ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Sau đó bốn ngày, thầy trò Guardiola tiếp Galatasaray ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

Hồng Duy (theo talkSPORT, Sky Sports)