Màn chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú - 'đặc sản' của Y Hà Nội

Sau kỳ thi "khốc liệt nhất" Đại học Y Hà Nội, các tân bác sĩ nội trú sẽ gọi tên chuyên ngành mong muốn giữa đám đông, điểm càng cao cơ hội càng lớn.

Ngày 9/9 hàng năm tại trường Đại học Y Hà Nội được gọi là "Match Day" - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành. Nhiều giáo sư, bác sĩ đặc biệt quan tâm bởi thế hệ kế cận sẽ lộ diện, những người góp phần phát triển chuyên ngành sau này.

Phần hô tên chuyên ngành của top 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Năm nay, 7 người trong top 20 chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Kế đến là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 người chọn. Đây cũng là xu hướng trong ít nhất ba năm trở lại đây. Các chuyên ngành khác là Ung thư (3), Chẩn đoán hình ảnh (2), Nội tim mạch (2), Nha khoa (1), Gây mê hồi sức (1).

Cả hội trường vỗ tay, trong khi đại diện bộ môn trao hoa và thư chúc mừng tới từng thí sinh.

Các giảng viên, sinh viên khẳng định đây là "đặc sản" của trường Đại học Y Hà Nội. Bởi không trường Y nào có cách chọn chuyên ngành tương tự, mà hầu như thí sinh được đăng ký nguyện vọng trước khi bước vào kỳ thi nội trú.

Top 10 thí sinh điểm cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành y. Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó lan sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới.

Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất, có từ năm 1974. Bộ Y tế đánh giá chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.

Kỳ thi thường được tổ chức vào tháng 8 hàng năm, với sinh viên vừa tốt nghiệp các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt. Mỗi người chỉ được thi một lần.

Trường cho biết từ đó đến nay đã có hơn 5.000 người trúng tuyển. Trước năm 2016, thí sinh được đăng ký nguyện vọng chuyên ngành trước khi thi. Cũng có giai đoạn, chỉ thủ khoa được chọn, còn lại do phân công.

Kể từ năm 2016, thí sinh có cơ hội chọn chuyên ngành sau khi biết điểm. Những thí sinh có điểm cao nhất sẽ được lựa chọn chuyên ngành đầu tiên, khi chỉ tiêu của các chuyên ngành còn nhiều. Càng về sau, chỉ tiêu giảm dần, việc lựa chọn càng khó khăn.

Trong gần 1.000 thí sinh đến từ 14 trường Y trong cả nước năm nay, khoảng 600 người đạt mức điểm sàn. Tuy nhiên, chỉ tiêu bác sĩ nội trú là 426 cho 38 chuyên ngành. Người xếp thứ 427 trở đi chỉ được lựa chọn khi những người xếp trên từ chối quyền đăng ký. Số này ít, thường là khi có người không chọn được chuyên ngành yêu thích.

Mức độ cạnh tranh đặc biệt khốc liệt ở một số ngành như Sản phụ khoa, Ung thư... Chẳng hạn, bộ môn Sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội lấy 13 người, nhưng đến thí sinh có số thứ tự 33 (điểm cao thứ 33), chỉ tiêu chuyên ngành này đã hết. Các thí sinh có điểm đứng sau không thể lựa chọn.

Tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh (áo vàng), top 5 điểm cao nhất, chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội, ngày 9/9. Ảnh: Fanpage nhà trường

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng, đa số thí sinh năm nay là lứa bác sĩ Y khoa đầu tiên học theo chương trình đổi mới của Đại học Y Hà Nội. Phương pháp dạy học, đánh giá cũng thay đổi với mong muốn tạo ra thế hệ bác sĩ có năng lực nghề nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

"Ngân hàng 2.000 câu hỏi phục vụ kỳ thi mới hoàn toàn so với những năm trước", ông Tú nói. "Vì vậy, kỳ thi năm nay được coi là đánh giá sát nhất năng lực của các em".

Gửi lời chúc mừng đến các tân bác sĩ nội trú, ông Tú nói chuyên ngành nào cũng xứng đáng để học tập, nghiên cứu và đều phải vất vả, kiên trì như nhau.

"Các bạn chuẩn bị tinh thần ba năm học nội trú sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất. Ngoài học, các bạn còn phải làm, đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của trường, của viện", ông nói.

Dương Tâm