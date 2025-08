Mận Cherry Trung Quốc giá 'siêu rẻ'

Mận cherry Trung Quốc bán tại các chợ truyền thống giá chỉ 30.000 đồng một kg, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, cạnh tranh mạnh với hàng nhập từ Chile.

Những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, lai tạo nhiều giống trái cây mới. Trong số đó, các giống trái cây cao cấp của Nhật, Hàn, Chile hay Việt Nam được Trung Quốc nhân giống thành công và bán ra thị trường với giá khá rẻ.

Tại Việt Nam, nếu mận cherry Chile có giá khoảng 300.000 đồng một kg thì hàng Trung Quốc chỉ 30.000-50.000 đồng (tùy kích cỡ).

Mận cherry được bán tại sạp trái cây ở chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Chị Hoàng Anh, chủ cửa hàng trái cây trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (TP HCM), cho biết trước đây chỉ bán hàng Chile, hai năm trở lại đây nhập hàng Trung Quốc do giá tốt, giấy tờ đầy đủ, chất lượng không thua kém. "Loại này trái cứng, ruột vàng, vị ngọt chua xen lẫn chứ không ngọt đậm như hàng Chile", chị nói.

Tại các chợ truyền thống và nhiều cửa hàng ở TP HCM, mận cherry Trung Quốc được nhập về bán rộng rãi. Tại chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, bà Hồng, chủ một sạp trái cây, cho biết đã bán hơn 200 kg từ đầu tháng. "Loại này bắt mắt, ăn lạ miệng nên khách rất chuộng, giá lại mềm nên người thu nhập thấp vẫn có thể mua", bà nói.

Anh Đinh, đầu mối tại chợ Thủ Đức, nói mỗi ngày nhập vài tấn, giá bán sỉ khoảng 27.000 đồng, mua số lượng lớn giảm thêm 1.000-2.000 đồng. Mỗi kg có 18-28 quả tùy kích cỡ.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cũng cho biết từ đầu mùa đến nay, sản lượng mận về chợ 1.657 tấn, giảm so với năm ngoái. Tuy nhiên, giá năm nay rẻ hơn so với mọi năm. So với các loại mận trước đây, giá của mận cherry Trung Quốc cạnh tranh hơn nhiều nên được các tiểu thương ưu tiên lấy hàng. Hiện một rổ mận 9 kg được bán sỉ với giá 220.000-250.000 đồng, tức mỗi kg có giá 24.000-27.000 đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo doanh nghiệp nhập khẩu, giá rẻ do năm nay Trung Quốc đạt năng suất tốt, trong khi đó chi phí đầu tư thấp. Một số chuyên gia cho rằng ngoài lợi thế về quy mô, Trung Quốc còn tối ưu khâu bảo quản và vận chuyển nên giảm đáng kể chi phí, giúp giá bán xuống mức rất thấp.

Loại quả này là mận lai cherry (cherry plum) - giống lai giữa mận và cherry. Trung Quốc trồng nhiều tại Tứ Xuyên, Quý Châu, Trùng Khánh, thu hoạch từ tháng 5-7. Riêng Tứ Xuyên năm nay ước đạt 3.000 tấn. Quả nhỏ, vỏ đỏ bóng, ruột vàng, vị ngọt nhẹ, giá rẻ và thường bị nhầm với cherry nhập khẩu.

Số liệu hải quan cho thấy 6 tháng đầu năm, Việt Nam chi 402 triệu USD nhập rau quả từ Trung Quốc, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Ngoài mận cherry, nhiều loại như vải không hạt, mận cau cũng ồ ạt vào Việt Nam.

Thi Hà