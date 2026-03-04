Màn 'bạc bịp' ở trường gà vừa bị trăm cảnh sát TP HCM vây bắt

Ngày 4/3, Ân, Lê Văn Tuấn (40 tuổi) và Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi) cùng hơn 40 nghi phạm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM lấy lời khai, phân loại vai trò, mở rộng điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Cơ quan điều tra xác định, sới gà được vận hành bởi Tuấn và Nhịnh, nhưng "trùm" đứng sau điều phối là Ân. Người này là tay chơi có "số má", từng góp vốn tại các trường gà ở Campuchia nên nắm rõ mọi mánh khóe để "nắm đằng chuôi" trong các cuộc chơi.
Công nghệ 'bạc bịp' khi cân trọng lượng gà đá
Bước đầu, những người cầm đầu thừa nhận đã dàn dựng các kèo đấu để lừa người chơi nhằm trục lợi. Để luôn nắm lợi thế, không phụ thuộc may rủi, Ân chỉ đạo đàn em đặt làm riêng một cân điện tử gắn chip thu phát tín hiệu, có thể điều khiển từ xa. Thiết bị này cho phép nhóm của Ân thay đổi số cân nặng của gà ngay trước mắt đối thủ.
Thủ đoạn của nhóm là chọn những con gà lớn, sức chiến đấu bền bỉ hơn nhưng dùng cân "phù phép" để hạ trọng lượng xuống thấp hơn gà đối phương. Nhờ đó, gà của nhóm Ân rơi vào "kèo dưới" – tức được hưởng tỷ lệ ăn cao hơn hoặc được chấp, dù thực tế mạnh hơn.
Trong trận đấu ngày 28/2, phía đối thủ đưa con gà màu xám nặng 2,8 kg đến cáp kèo. Ân tung ra con gà trắng nặng hơn 3 kg nhưng chỉ đạo Nhịnh và đồng phạm dùng remote điều khiển cân hiển thị 2,7 kg.
Bằng cách khiến con gà của mình nhẹ hơn đối thủ một lạng, nhóm Ân dụ đối phương vào kèo đấu không cân sức với tổng tiền cá cược hơn 270 triệu đồng. Chỉ sau vài phút lâm trận, gà của nhóm khách bị đâm gục.
Trăm cảnh sát dùng flycam theo dõi, vây bắt
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 2 ôtô, 32 xe máy, thiết bị điều khiển từ xa dùng để gian lận cân điện tử cùng nhiều tang vật liên quan.
Công an TP HCM cho biết các sới bạc hiện nay sử dụng nhiều chiêu trò công nghệ tinh vi. Người tham gia hầu như không có cơ hội thắng vì kết quả đã được nhóm cầm đầu dàn xếp trước bằng thiết bị kỹ thuật, dễ dẫn đến thua sạch tiền và còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.
Quốc Thắng