Màn 'bạc bịp' ở trường gà vừa bị trăm cảnh sát TP HCM vây bắt

Nguyễn Lê Hoài Ân - từng làm chủ sòng bạc ở Campuchia, tổ chức trường gà cho nhiều người sát phạt ở vùng ven TP HCM, sử dụng công nghệ lừa người chơi, "lột sạch" tiền.

Ngày 4/3, Ân, Lê Văn Tuấn (40 tuổi) và Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi) cùng hơn 40 nghi phạm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM lấy lời khai, phân loại vai trò, mở rộng điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, sới gà được vận hành bởi Tuấn và Nhịnh, nhưng "trùm" đứng sau điều phối là Ân. Người này là tay chơi có "số má", từng góp vốn tại các trường gà ở Campuchia nên nắm rõ mọi mánh khóe để "nắm đằng chuôi" trong các cuộc chơi.

Nguyễn Lê Hoài Ân được xác định điều hành trường gà. Ảnh: Công an TP HCM

Công nghệ 'bạc bịp' khi cân trọng lượng gà đá

Bước đầu, những người cầm đầu thừa nhận đã dàn dựng các kèo đấu để lừa người chơi nhằm trục lợi. Để luôn nắm lợi thế, không phụ thuộc may rủi, Ân chỉ đạo đàn em đặt làm riêng một cân điện tử gắn chip thu phát tín hiệu, có thể điều khiển từ xa. Thiết bị này cho phép nhóm của Ân thay đổi số cân nặng của gà ngay trước mắt đối thủ.

Thủ đoạn của nhóm là chọn những con gà lớn, sức chiến đấu bền bỉ hơn nhưng dùng cân "phù phép" để hạ trọng lượng xuống thấp hơn gà đối phương. Nhờ đó, gà của nhóm Ân rơi vào "kèo dưới" – tức được hưởng tỷ lệ ăn cao hơn hoặc được chấp, dù thực tế mạnh hơn.

Trong trận đấu ngày 28/2, phía đối thủ đưa con gà màu xám nặng 2,8 kg đến cáp kèo. Ân tung ra con gà trắng nặng hơn 3 kg nhưng chỉ đạo Nhịnh và đồng phạm dùng remote điều khiển cân hiển thị 2,7 kg.

Bằng cách khiến con gà của mình nhẹ hơn đối thủ một lạng, nhóm Ân dụ đối phương vào kèo đấu không cân sức với tổng tiền cá cược hơn 270 triệu đồng. Chỉ sau vài phút lâm trận, gà của nhóm khách bị đâm gục.

Màn bạc 'bịp' ở trường gà bị trăm cảnh sát vây bắt Cân điện tử với điều khiển từ xa để điều chỉnh cân nặng gà đá. Video: Công an TP HCM

Trăm cảnh sát dùng flycam theo dõi, vây bắt

Sới gà của Ân được tổ chức tại bãi đất trống nằm sâu trong rừng cao su, khu phố 2, phường Hòa Lợi, giáp ranh TP HCM và Bình Dương. Địa điểm hẻo lánh, khó tiếp cận này thu hút đông người từ nhiều nơi đến sát phạt. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cảnh sát cơ động và công an địa phương lập kế hoạch theo dõi, triệt phá. Trinh sát sử dụng flycam quan sát từ xa, chờ thời điểm ra tay. Khi các bên đang mải chung chi tiền thắng thua sau trận gà "bịp", hơn trăm cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào từ nhiều phía, vây ráp tụ điểm. Nhiều phát súng chỉ thiên vang lên, chặn các hướng tháo chạy của nhóm người đang hoảng loạn.

100 Cảnh sát bắt trường gà Cảnh sát theo dõi trường gà bằng flycam, đột kích bắt hàng loạt người. Video: Công an TP HCM

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 2 ôtô, 32 xe máy, thiết bị điều khiển từ xa dùng để gian lận cân điện tử cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an TP HCM cho biết các sới bạc hiện nay sử dụng nhiều chiêu trò công nghệ tinh vi. Người tham gia hầu như không có cơ hội thắng vì kết quả đã được nhóm cầm đầu dàn xếp trước bằng thiết bị kỹ thuật, dễ dẫn đến thua sạch tiền và còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Quốc Thắng