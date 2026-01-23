Mắm tỏi ớt, mắm nêm Việt Nam vào top 100 nước sốt ngon nhất thế giới

Nước mắm tỏi ớt và mắm nêm lần lượt xếp vị trí 16 và 79 trong danh sách 100 món nước sốt ngon nhất thế giới 2026 của Taste Atlas.

Theo bảng xếp hạng "100 loại nước sốt ngon nhất thế giới" được cẩm nang Ẩm thực Taste Atlas cập nhật đến ngày 22/1, nước mắm tỏi ớt và mắm nêm truyền thống của Việt Nam góp mặt trong danh sách. Kết quả được tổng hợp từ 15.925 lượt đánh giá từ độc giả và chuyên gia, trong đó hơn 9.700 lượt hợp lệ.

Nước mắm tỏi ớt. Ảnh: Bùi Thủy

Nước chấm tỏi ớt đứng ở vị trí 16 với 4,3/5 điểm. Taste Atlas miêu tả đây là loại gia vị quen thuộc của ẩm thực Việt, pha từ nước cốt chanh (hoặc giấm), đường, nước lọc và nước mắm, tạo nên vị chua ngọt mặn hài hòa. Các thành phần bổ sung có thể gồm tỏi, ớt băm, hành tím, gừng hoặc các loại rau thơm.

Nước chấm có rất nhiều biến thể theo vùng miền. Công thức pha chế phụ thuộc vào các món ăn kèm. Thông thường, nước chấm được dùng với nem rán (chả giò), bánh xèo, các món thịt hoặc hải sản, cũng như ăn kèm bún, mì và các loại súp.

Mắm nêm đứng thứ 79 với 3,9 điểm, được làm từ cá cơm lên men. So với các loại khác, mắm nêm có vị đậm và nồng hơn. Mắm nêm thường được pha thêm đường, ớt, tỏi, nước cốt chanh và không thể thiếu dứa băm. Những nguyên liệu này giúp làm dịu mùi, đồng thời tăng hương vị, thích hợp với các món bò, Taste Atlas gợi ý.

Mắm nêm. Ảnh: Bùi Thủy

Đứng đầu danh sách là salsa ocopa, một loại sốt nổi tiếng của Peru, có nguồn gốc từ thành phố Arequipa, với 4,7 điểm. Sốt được làm từ phô mai tươi, ớt aji amarillo, sữa và huacatay (bạc hà đen). Theo truyền thống, salsa ocopa dùng kèm khoai tây luộc, pasta, các món thịt, khoai mì chiên, trứng luộc.

Các bảng xếp hạng ẩm thực của TasteAtlas được xây dựng trên đánh giá của cộng đồng người dùng và chuyên gia, cùng với cơ chế xác định người dùng thật, loại các đánh giá mang tính địa phương và gia tăng trọng số cho những đánh giá từ người có kiến thức chuyên môn.

Bảng xếp hạng được công bố với mục đích tôn vinh những món ăn địa phương xuất sắc, khơi dậy niềm tự hào với các món truyền thống, gợi sự tò mò về những món ăn thực khách chưa từng thử, tuy nhiên không phải là kết luận cuối cùng mang tính toàn cầu về ẩm thực.

Tâm Anh (theo Taste Atlas)