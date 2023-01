Mâm ngũ quả hàng triệu đồng

Nhiều cửa hàng trái cây cho biết, sức mua mâm ngũ quả năm nay tăng cao nên nhiều nơi đang quá tải đơn hàng.

Anh Nguyễn Ngọc, chủ sở sở kinh doanh trái cây ở Tân Mai (Hà Nội) cho biết, dịp Tết Quý Mão năm nay nhận làm mâm ngũ quả Tết có giá 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Loại mâm ngũ quả có giá 800.000 đồng bao gồm các loại trái cây như cầu, sung, đủ, quất, phật thủ... có đường kính 30-35cm. Với loại có giá 2 triệu đồng, ngoài chuối, mâm ngũ quả có bưởi đỏ, phật thủ loại lớn, táo, quýt, xoài, thanh long và hoa có đường kính 55-60cm.

Với những loại mâm ngũ quả 2 triệu đồng, ngoài thiết kế do cửa hàng sáng tạo, người đặt có thể đưa ra yêu cầu theo sở thích. Với những khách hàng yêu cầu loại trái cây cao cấp hơn giá có thể lên tới 3-4 triệu đồng.

Mâm ngũ quả giá 2 triệu đồng tại cửa hàng ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

So với năm ngoái, năm nay nhu cầu đặt mâm ngũ quả tăng mạnh. Theo anh Ngọc, sở dĩ nhu cầu tăng cao là do người tiêu dùng ngày càng bận rộn nên họ ít thời gian để mua sắm và sắp xếp mâm ngũ quả ngày Tết. Do đó, đây là cơ hội cho các cở sở kinh doanh trái cây tất bật với đơn hàng. Tại cửa hàng anh Ngọc, nhận hàng từ 10 ngày trước nhưng vẫn không làm kịp lượng khách yêu cầu.

"Chúng tôi mỗi ngày nhận hơn 80 mâm ngũ quả cho khách. Số lượng khách đặt vẫn đang tăng nên 2 ngày nay luôn bị quá tải", anh Ngọc nói.

Đang nhận mỗi ngày 150 đơn, anh Hoàng, ở Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM) cho biết, đã phải thuê thêm nhân sự để làm. "Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết nên chúng tôi ráng làm ngày làm đêm để phục vụ khách. Năm nay lượng đơn đặt hàng tăng 30% so với năm ngoái", anh Hoàng nói.

Theo anh Hoàng, để làm mới mâm ngũ quả, năm nay ngoài bổ sung các sản phẩm trái cây khắc chữ, cửa hàng còn gắn thêm hoa trên mỗi mâm ngũ quả để bắt mắt. Song song đó, cửa hàng cũng triển khai các sản phẩm theo yêu cầu của khách với mọi mức giá.

Ngoài các mâm ngũ quả có giá đắt đỏ được khách ưa chuộng, các mâm ngũ quả 300.000-500.000 đồng cũng được đặt hàng với số lượng lớn. Trong đó, có nhiều gia đình đặt một lúc 5-10 mâm để cúng dịp Tết năm nay.

Chị Lan Anh, chủ cửa hàng trái cây ở chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) cho biết, mâm ngũ quả giá 300.000 đồng đa phần là các loại trái cây trong nước. Ngoài chuối, còn có thêm vú sữa, mãng cầu, đủ đủ, sung vẫn khá bắt mắt. "Loại này tôi đã bán được khoảng 300 mâm", chị Lan Anh nói.

Dưa hấu khắc chữ, hình các con vật được người tiêu dùng chuộng khi chưng mâm ngũ quả Tết. Ảnh: Thi Hà

Tại chợ truyền thống, các loại quả để bày mâm ngũ quả được bày bán nhiều. Trong đó, cầu, sung, dừa, đủ, xoài bán chạy nhất. Các sản phẩm này tăng giá gấp đôi so với ngày thường nhưng đều rẻ hơn các loại trái cây khác. Hiện đu đủ 30.000-35.000 đồng một kg, sung 20.000-50.000 đồng một chùm, xoài 50.000-120.000 đồng một kg tùy loại. Phật thủ, bưởi có giá 150.000-300.000 đồng một trái.

Với trái cây nhập khẩu, các loại mãng cầu Đài Loan, táo, lê, nho cũng khá đắt khách, giá các sản phẩm này vẫn được giữ nguyên quanh 120.000-400.000 đồng một kg.

Những loại trái cây tạo hình khắc chữ, dán chữ như dưa hấu, dừa đang được các nghệ nhân bán với giá 300.000-500.000 đồng một trái. Đây cũng là những sản phẩm được người tiêu dùng mua về để chưng mâm ngũ quả Tết.

Thi Hà