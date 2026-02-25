Mâm cỗ tôm hùm, cua Cà Mau giá rẻ 'cháy hàng' dịp vía Thần Tài

Năm nay, ngoài cá lóc nướng, nhiều gia đình chuộng mâm hải sản có tôm hùm, cua Cà Mau giá 340.000-400.000 đồng, khiến phân khúc bình dân này "cháy hàng".

Ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch (năm nay là 26/2 Dương lịch), người Việt tổ chức lễ cúng Thần Tài để cầu tài lộc và sự hanh thông trong kinh doanh. Tại miền Nam, cá lóc nướng từ lâu được xem là lễ vật chính. Tuy nhiên, năm nay thị trường ghi nhận xu hướng mới khi nhiều gia đình lựa chọn mâm hải sản trọn gói thay cho cách mua lẻ từng món.

Những năm trước, người dân thường phải chi cả triệu đồng để có tôm hùm, cua Cà Mau trên mâm cúng. Năm nay, nhiều cửa hàng thiết kế combo với giá 340.000-400.000 đồng. Mức này giúp khách cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ dễ tiếp cận hơn, đồng thời vẫn đảm bảo quan niệm về sự sung túc.

Chị Hồng, ở phường Tây Hội, TP HCM, cho biết chị vừa đặt mâm gần 350.000 đồng gồm cua Cà Mau, tôm hùm baby, xôi và trứng vịt. Chị cho biết sau Tết, gia đình đã sử dụng nhiều thịt nên muốn thay đổi khẩu vị bằng hải sản. Việc đặt theo set cũng giúp chị tiết kiệm thời gian chuẩn bị.

Mâm cúng tôm hùm, cua Cà Mau giá 350.000 đồng tại cửa hàng của chị Na tại phường Tân Thới Hiệp sáng 25/2. Ảnh: Na Ốc

Nắm bắt nhu cầu này, chị Na, chủ cửa hàng Na Ốc tại phường Tân Thới Hiệp, chuyển từ mâm truyền thống sang mâm hải sản với giá 340.000 đồng. Trong ngày đầu mở bán (24/2), cửa hàng nhận khoảng 80 đơn và phải tạm ngưng nhận thêm để đảm bảo chất lượng.

Sáng hôm sau, khi khách tiếp tục đặt mua nhưng tôm hùm baby đã hết, chị nhập thêm loại tôm hùm 250 gram một con cùng cua Cà Mau để thiết kế mâm mới giá 350.000 đồng. Phiên bản này điều chỉnh cơ cấu món để giữ mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo đủ lễ vật. "Lượng khách đặt mâm cỗ tăng mạnh, cửa hàng tôi sẽ phải bố trí 6 nhân viên mới kịp giao hàng, tập trung cao điểm từ 7-9h sáng ngày vía Thần Tài", chị cho hay.

Tại phường Tân Sơn Nhì, ông Hùng, chủ một cửa hàng hải sản, cũng nhận khoảng 300 đơn sau ba ngày mở bán, cao nhất từ trước đến nay. Ông cho biết phân khúc 300.000-400.000 đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi mâm trên một triệu đồng chủ yếu phục vụ cửa hàng kinh doanh hoặc khách cúng quy mô lớn. Việc thiết kế combo theo nhiều mức giá giúp cửa hàng mở rộng tệp khách thay vì chỉ tập trung vào nhóm chi tiêu cao.

Tại Hà Nội, xu hướng đặt mâm hải sản cũng gia tăng. Chị Gia Hân nói chỉ sau vài ngày mở bán, cửa hàng đã nhận khoảng 70 đơn. Khách hàng phía Bắc quan tâm nhiều đến yếu tố tươi sống và cách trình bày gọn gàng thay vì tự đi chợ chuẩn bị.

Theo các tiểu thương, giá hải sản năm nay cao hơn cùng kỳ do nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, mức tăng của mâm cúng được tiết giảm nhờ đóng gói theo set và tối ưu chi phí. Trong bối cảnh phải cân nhắc chi tiêu, nhiều gia đình ưu tiên phương án trọn gói để kiểm soát ngân sách và tiết kiệm thời gian.

Dù mâm hải sản tăng nhiệt, cá lóc nướng vẫn giữ vai trò trung tâm trong nhiều gia đình miền Nam. Chị Loan, chủ cửa hàng trên đường Tân Kỳ Tân Quý, cho biết đã nhận khoảng 200 đơn cá lóc nướng loại mỗi kg một con và đang tăng gấp đôi sản lượng để phục vụ ngày mùng 10. Giá bán dao động 130.000-200.000 đồng mỗi con, tăng nhẹ so với năm trước. Chị cho hay nhiều hộ kinh doanh lâu năm vẫn ưu tiên cá lóc vì yếu tố truyền thống và tính biểu tượng.

CEO chuỗi Hải sản Hoàng Gia Trần Văn Trường nhìn nhận khách hàng có xu hướng đặt sớm hơn mọi năm để đảm bảo đủ lễ vật đúng ngày, thay vì chờ sát thời điểm.

Khảo sát của VnExpress cho thấy sức mua mâm cúng vía Thần Tài năm nay dự báo tăng so với năm ngoái trong khi mặt bằng giá chỉ tăng nhẹ. Thị trường phân hóa rõ rệt khi nhóm chuộng truyền thống tiếp tục giữ cá lóc làm trung tâm, còn nhóm trẻ và hộ kinh doanh nhỏ ưu tiên mâm hải sản trọn gói giá vừa phải.

Thi Hà