Mâm cỗ cấp đông giá rẻ lên ngôi

Áp lực thời gian, nhu cầu tiện lợi nhưng vẫn muốn giữ lửa sum vầy khiến mâm cỗ cấp đông dưới 500.000 đồng trở thành lựa chọn mới dịp Tết.

Bà Hồng, chủ một cửa hàng chay ở phường Tân Bình, cho biết dòng mâm cỗ cấp đông đã giúp doanh thu Tết tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Theo bà, thay vì đặt từng mâm theo ngày như trước, nhiều khách chọn mua sẵn vài từng set để trữ đông và sử dụng dần. Các món ăn được chế biến hoàn chỉnh, đóng gói hút chân không và cấp đông ngay sau khi nấu nên khi dùng chỉ cần rã đông hoặc làm nóng lại. Giá bán dao động từ 350.000 đồng đến một triệu đồng mỗi set, trong đó các mâm dưới 500.000 đồng được tiêu thụ nhiều nhất. Chỉ trong mùa Tết đầu tiên triển khai, cửa hàng đã bán hơn 200 mâm, vượt dự kiến ban đầu.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện tại chuỗi cửa hàng chay Mộc Miên ở Hà Nội, nơi đã duy trì bán mâm cỗ cấp đông trong hai năm qua. Đại diện hệ thống cho biết nhu cầu chủ yếu đến từ các gia đình bận rộn, muốn chuẩn bị mâm cỗ tươm tất nhưng không có nhiều thời gian nấu nướng. Các món được chế biến sẵn phần lớn, chia khẩu phần hợp lý và cấp đông để bảo quản dài ngày, giúp khách linh hoạt sử dụng khi cần. Giá bán phổ biến từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi mâm, phù hợp với khả năng chi tiêu của đa số hộ gia đình.

Mâm cỗ chay tại cơ sở mộc miên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo các cơ sở kinh doanh, chi phí và công sức chuẩn bị là yếu tố chính thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang mâm cỗ cấp đông. Để tự nấu một mâm cỗ truyền thống, người nội trợ thường mất nhiều giờ sơ chế, nấu nướng và chi phí nguyên liệu có thể lên tới 600.000 đồng đến một triệu đồng. Trong khi đó, các set cấp đông có giá thấp hơn đáng kể nhưng vẫn đáp ứng những món cơ bản phục vụ nhu cầu cúng lễ. Việc chuẩn bị trước và bảo quản dài ngày cũng giúp người tiêu dùng giảm áp lực mua sắm và nấu nướng trong giai đoạn cao điểm.

Không chỉ các bếp gia đình hay cửa hàng nhỏ hưởng lợi, xu hướng này còn ghi nhận rõ tại hệ thống bán lẻ hiện đại. Đại diện Central Retail cho biết lượng khách tăng mạnh giai đoạn cận Tết, đặc biệt với món truyền thống đóng gói và hàng cấp đông - những sản phẩm có giá niêm yết rõ ràng, khẩu phần định sẵn, giúp người mua dễ cân đối ngân sách.

Đồ chay đã được chế biến và cấp đông. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại TP HCM, Saigon Co.op triển khai mâm cúng gia tiên với hai lựa chọn: món nấu sẵn hoàn chỉnh hoặc nguyên liệu đã sơ chế. Giá từ 135.000 đồng mỗi kg; dưới 400.000 đồng có thể chuẩn bị mâm cơ bản cho gia đình bốn người. Doanh nghiệp này cho rằng nhu cầu tập trung ở nhóm khách muốn duy trì nghi thức truyền thống nhưng tối giản khâu chuẩn bị.

Trong khi đó, hệ thống WinMart ghi nhận doanh thu Tết tăng hơn 23% so với cùng kỳ; riêng nhóm hàng phục vụ mâm cỗ tăng khoảng 20%. Bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc ngành hàng hệ thống WinMart cho biết, mức giá phổ biến 600.000-700.000 đồng mỗi mâm được lựa chọn nhiều nhất trong khung 400.000-1,5 triệu đồng.

Theo các nhà bán lẻ, sự dịch chuyển từ đặt món sát Tết sang thực phẩm chế biến cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên tính chủ động về chi phí và thời gian, đồng thời hạn chế rủi ro giá tăng vào cao điểm.

Thi Hà