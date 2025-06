Malaysia siết quy định an toàn sau tai nạn xe buýt

Xe buýt tại Malaysia có năm sản xuất từ 2020 trở đi đều phải có dây an toàn cho hành khách, nhưng chiếc xe gặp nạn sản xuất năm 2013.

Vụ tai nạn rạng sáng 9/6 khi xe buýt đâm vào xe con ở miền bắc Malaysia khiến 15 sinh viên Đại học Sư phạm Sultan Idris (UPSI) thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Bộ Giao thông vận tải Malaysia đang xem xét việc bắt buộc lắp camera trên xe và còi báo dây an toàn cho xe buýt, theo Bernama.

Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Anthony Loke, hiện nay tất cả các xe buýt được sản xuất từ năm 2020 trở đi đều phải có dây an toàn cho hành khách. Tuy nhiên, chiếc xe buýt gặp tai nạn trên tuyến đường Đông - Tây gần thị trấn Gerik, bang Perak ở miền bắc Malaysia, được sản xuất năm 2013 và không có dây an toàn cho hành khách.

Xe buýt chở 42 sinh viên và 6 người khác đâm vào đuôi xe con. Sau cú đâm, xe buýt lật nhào, trong khi xe con bị hất văng xuống con mương gần đó. Va chạm khiến một số nạn nhân bị văng ra ngoài.

Hiện trường tai nạn xe buýt khiến 15 sinh viên thiệt mạng ở miền bắc Malaysia, ngày 9/6. Ảnh: Star

"Mặc dù bắt buộc các xe buýt mới phải có dây an toàn, thách thức nảy sinh là làm sao để đảm bảo hành khách tuân thủ việc dây an toàn. Trong ôtô con, nếu không đeo dây an toàn, hệ thống sẽ phát âm thanh cảnh báo. Vì vậy chúng tôi có thể quy định rằng tài xế xe buýt phải đảm bảo tất cả hành khách đeo dây an toàn nếu không xe sẽ không di chuyển", ông nói.

Loke cũng cho biết bộ sẽ xem xét khả năng lắp đặt camera giám sát cũng như bộ giới hạn tốc độ trên các mẫu xe hạng nặng. Những chính sách này đang được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không có lỗ hổng hoặc cơ hội nào để thao túng sau khi được triển khai.

"Chính phủ sẽ không nhượng bộ trong việc tăng cường các biện pháp an toàn đường bộ. Chúng tôi cam kết bảo vệ người tham gia giao thông, đặc biệt là khỏi những rủi ro do những tài xế liều lĩnh và xe hạng nặng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn gây ra".

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Malaysia nghe về việc giới hạn tốc độ trên xe hạng nặng. Năm 2016, Bộ trưởng Giao thông vận tải khi đó là Datuk Seri Liow Tiong Lai nói rằng các hãng xe buýt phải lắp bộ giới hạn tốc độ trên xe và nhấn mạnh rằng họ có một năm để tuân thủ hoặc phải đối mặt với việc đình chỉ hoạt động. Động thái này xuất hiện sau khi một chiếc xe buýt mất phanh và đâm vào 10 ôtô gần đường hầm Menora trên tuyến đường Bắc-Nam.

Tờ Malay Mail trích lời vị bộ trưởng, rằng các quy định mới thường vấp phải sự phản đối từ những người trong ngành, với lý do chi phí tăng cao. Loke nhấn mạnh rằng các biện pháp an toàn không nhằm mục đích tạo gánh nặng mà để cứu mạng người.

Mỹ Anh