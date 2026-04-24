Malaysia quyết ‘phục thù’ Việt Nam ở chung kết U17 Đông Nam Á

IndonesiaCác thành viên đội tuyển lẫn truyền thông Malaysia đều tin vào một chiến thắng trước Việt Nam ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

* Việt Nam – Malaysia: 19h30 thứ Sáu 24/4.

Malaysia mở màn giải đấu bằng trận thua Việt Nam 0-4 ở bảng A. Đây là thất bại nặng nề thứ hai liên tiếp trước Việt Nam, sau vòng loại U17 châu Á 2026. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shukor Adan vẫn vượt qua khi hạ chủ nhà Indonesia 1-0 và Timor Leste 2-0, để đi tiếp vơi tư cách đội nhì bảng thành tích tốt nhất. Đến bán kết, Malaysia tiếp tục thắng Lào 3-0, trong ngày đối thủ sớm thiếu người vì thẻ đỏ.

HLV Shukor tự hào khi đội hình, gồm toàn cầu thủ dưới 16 tuổi, đã đi đến trận đấu cuối cùng. Họ biết cách đứng dậy và có thêm kinh nghiệm để trở nên bản lĩnh hơn, trước khi gặp lại Việt Nam. "Chúng tôi sẽ tiếp cận trận chung kết theo cách khác. Kết quả sẽ được quyết định bởi tinh thần và ý chí của các cầu thủ", Shukor cho biết.

Malaysia (áo vàng) thua Việt Nam 0-4 ở lượt ra quân bảng A U17 Đông Nam Á 2026 trên sân Joko Samudro ở Indonesia ngày 13/4/2026. Ảnh: FAM

Cựu HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee, hiện là Giám đốc Chương trình phát triển bóng đá quốc gia Malaysia, muốn các cầu thủ trẻ tiếp đà hưng phấn. Ông nói: "Chúng tôi tham dự giải với đội hình trẻ nhất và nằm ở bảng đấu khó khăn nhất. Chỉ còn một bước nữa thôi. Không có gì phải sợ cả, cứ ra sân và cống hiến hết mình".

Tinh thần tự tin của người trong cuộc dường như cũng lan tỏa đến truyền thông Malaysia. Tờ Berita Harian giật tít: "Đội U16 có cơ hội phục thù Việt Nam sau trận thua 0-4".

"Những chú hổ con sẵn sàng đối đầu Việt Nam với tinh thần phục thù", The Star đặt tiêu đề.

Malaysia cũng có thêm niềm tin khi toàn thắng trong hai lần vào chung kết trước đó. Năm 2013, Malaysia hòa Indonesia 1-1 rồi thắng luân lưu 3-2. Đến năm 2019, họ đăng quang sau khi hạ chủ nhà Thái Lan 2-1.

Tiền vệ Việt Nam Chu Ngọc Nguyễn Lực (áo đỏ) thi đấu trong trận thắng Malaysia 4-0 ở lượt ra quân bảng A U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: FAM

Tuy nhiên, Việt Nam cũng được thừa nhận rộng rãi khi sở hữu chất lượng chuyên môn tốt hơn. Tờ New Straits Times miêu tả Việt Nam sở hữu hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất Đông Nam Á. HLV Shukor thì khẳng định Việt Nam mạnh đồng đều từ lứa U17 đến U23.

Sau bốn trận, Việt Nam là đội ghi nhiều bàn nhất giải (16), bằng Australia, và thủng lưới ít nhất (1). Vì thế, tinh thần thôi là chưa đủ. "Malaysia phải cẩn trọng với bốn cầu thủ là, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách và Nguyễn Mạnh Cường. Họ đã đóng góp 12 bàn cho Việt Nam", bài viết trên Berita Harian có đoạn.

Lịch sử đối đầu tại giải đang nghiêng về Malaysia, khi thắng 5 và thua 3. Malaysia cũng toàn thắng khi gặp Việt Nam ở vòng knock-out, đều là bán kết, với tỷ số 1-0 (2013) và 3-1 (2019).

Việt Nam có lần thứ sáu vào chung kết sau 17 kỳ giải, với ba chiến thắng năm 2006, 2010 và 2017. Nếu thầy trò HLV Cristiano Roland thắng Malaysia tối nay, Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan và Australia, để trở thành đội giàu thành tích nhất U16/U17 Đông Nam Á.

Hiếu Lương