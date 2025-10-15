Malaysia qua mặt Indonesia trên bảng FIFA

Những chiến thắng liên tiếp từ đầu năm 2025 giúp Malaysia dự kiến vượt mặt Indonesia trên bảng FIFA kỳ phân bậc tháng 10, để đòi lại vị trí thứ ba Đông Nam Á.

Malaysia được cộng 13,3 điểm để tăng năm bậc lên thứ 118, sau khi thắng Lào 3-0 và 5-1 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trong khi đó, Indonesia bị trừ 13,21 điểm và tụt ba bậc xuống 122, do thua Arab Saudi 2-3 và Iraq 0-1 ở vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Lần gần nhất Indonesia xếp sau Malaysia là ở kỳ phân bậc tháng 2/2024. Đội tuyển xứ vạn đảo đứng thứ 142, kém Malaysia 10 bậc. Đến kỳ gần nhất là tháng 9, Indonesia vẫn hơn đối thủ bốn bậc.

Tiền vệ Arif Aiman (áo vàng) kiểm soát bóng trong trận thắng Lào 5-1 ở lượt bốn bảng F vòng loại cuối Asia Cup 2027, tại sân Bukit Jalil, Malaysia, ngày 14/10/2025. Ảnh: FAM

Malaysia thăng tiến là do những chiến thắng liên tiếp từ đầu năm 2025. Đoàn quân của HLV Peter Cklamovski thắng sáu, hòa một và thua một, trong đó có bốn chiến thắng ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 với hệ số điểm cao. Ngược lại, Indonesia thắng ba, hòa một và thua bốn. Các thất bại đều ở vòng loại World Cup dẫn đến số điểm bị trừ cao.

Kết quả này giúp Malaysia vươn lên thứ ba Đông Nam Á. Thái Lan dẫn đầu khi được cộng 13,17 điểm để tăng năm bậc lên thứ 96, sau chiến thắng 2-0 và 6-1 trước Đài Loan ở vòng loại cuối Asian Cup. Việt Nam cũng thắng Nepal 3-1 và 1-0 ở vòng loại này để được cộng 13,7 điểm và tăng ba bậc lên 111.

Các vị trí còn lại của Đông Nam Á ở kỳ phân bậc tháng 10 lần lượt là Philippines (141), Singapore (155), Myanmar (163), Campuchia (179), Brunei (185), Lào (188), Timor Leste (197).

Trừ năm đội xếp cuối, các đội còn lại đều còn cơ hội dự Asian Cup 2027. Riêng Indonesia chắc chắn có vé do đã vào đến vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Indonesia (áo đỏ) thua Arab Saudi (áo trắng) 2-3 ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 9/10/2025. Ảnh: SaudiNT

Năm 2025 còn một đợt tập trung vào tháng 11. Trừ Indonesia và Campuchia, các đội tuyển Đông Nam Á đều thi đấu vòng loại cuối Asian Cup, và có thể cải thiện tiếp thứ bậc.

Top 10 thế giới có biến động, khi Italy và Đức đẩy Croatia ra ngoài. Argentina cũng chiếm lại vị trí thứ hai từ Pháp, còn dẫn đầu là Tây Ban Nha. Các vị trí thứ 4 đến 8 lần lượt là Anh, Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan, Bỉ.

Bảng thứ bậc FIFA ra mắt lần đầu vào tháng 12/1992, và thường được cập nhật sau khoảng một đến hai tháng. Mỗi đội tuyển được tính điểm dựa trên hệ số quan trọng của trận đấu. Các trận giao hữu theo lịch FIFA chỉ có hệ số 10, còn các trận Asian Cup trước tứ kết là 35, sau tứ kết là 40. Bên cạnh kết quả trận đấu, công thức còn phụ thuộc vào cách tính kết quả kỳ vọng, được hiểu là chênh lệch sức mạnh giữa hai đội. Nếu hai đội có thứ bậc trên bảng FIFA trước đó càng xa thì đội xếp thấp hơn sẽ được cộng càng nhiều điểm khi thắng, trừ càng ít điểm khi thua.

Bảng thứ tự FIFA quan trọng, vì được xem là căn cứ xếp hạt giống ở vòng loại và VCK các giải thuộc hệ FIFA, như World Cup, Asian Cup. Tuy nhiên, nó không phải thước đo tuyệt đối để khẳng định sức mạnh và vị thế của đội tuyển.

Hiếu Lương