Malaysia nối lại tìm kiếm máy bay MH370

Malaysia thông báo nối lại tìm kiếm máy bay MH370 vào cuối tháng 12, hơn một thập niên sau khi phi cơ chở 239 người mất tích trên biển.

"Hoạt động tìm kiếm xác máy bay mất tích MH370 dưới đáy biển sẽ được nối lại vào ngày 30/12. Công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity sẽ rà soát tại khu vực mục tiêu được đánh giá có khả năng phát hiện máy bay nhất", Bộ Giao thông Malaysia hôm nay thông báo.

Cuộc tìm kiếm gần đây nhất ở Nam Ấn Độ Dương đã bị tạm dừng hồi tháng 4 vì "không đúng mùa".

Hoạt động lần này vẫn được thực hiện theo nguyên tắc "không tìm thấy, không trả phí", đồng nghĩa chính phủ Malaysia chỉ phải thanh toán nếu Ocean Infinity phát hiện được máy bay.

Ocean Infinity, có trụ sở tại Anh và Mỹ, đã dẫn đầu một cuộc tìm kiếm vào năm 2018 nhưng không thành công. Đến đầu năm nay, họ đồng ý nối lại hoạt động này.

Sự kiện tưởng niệm 10 năm ngày máy bay MH370 mất tích, được tổ chức tại Petaling Jaya, Malaysia tháng 3/2024. Ảnh: AFP

Chiếc Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh ngày 8/3/2014 từ sân bay Kuala Lumpur, dự kiến đến Bắc Kinh. Nhưng không lâu sau khi cất cánh, nó biến mất bí ẩn khỏi màn hình radar, khiến cả thế giới sửng sốt.

Dựa trên các dữ liệu vệ tinh, máy bay được xác định đã quay đầu xuống phía nam rồi cạn nhiên liệu và rơi xuống vùng biển xa xôi ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi Australia. 2/3 hành khách là người Trung Quốc, còn lại mang quốc tịch Malaysia, Indonesia, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp.

Sự biến mất của MH370 trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không toàn cầu.

Một cuộc tìm kiếm đa quốc gia từ năm 2014 đến 2017 do Australia dẫn đầu đã lùng sục 120.000 km2 trên Ấn Độ Dương, tiêu tốn hàng trăm triệu USD, nhưng hầu như không phát hiện dấu vết nào của máy bay ngoài vài mảnh vỡ.

Huyền Lê (Theo AFP)